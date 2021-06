En León urge ver hacia abajo

Los pobres esperan una oportunidad. Realidad lacerante.

AMLO, con sus consejeros @ de cabecera, que de seguro los tiene, ha lanzado dardos envenenados contra la clase media porque, supone y creo que supone bien, que fue la que vapuleó a Morena en las pasadas elecciones, sobre todo en la Ciudad de México. Los pobres no están contra su partido, se imagina, porque él los tiene, en gran medida, en un puño.

El tema ofrece sus aristas y vale la pena espigar un poco sobre ellas aquí en León. El panismo sigue dominando, se vio claro en el reciente proceso electivo. Se llevó, como dicen coloquialmente, todas las canicas. Esa realidad, bien entendida, implica un compromiso con todos los pobladores de esta llamada Perla del Bajío; pero no solo con los de arriba o clase-medieros, no; sino principalmente con cuantos menos tienen, que en ese proceder se cifra la justicia social.

Para ser claros comencemos por reconocer que esta Ciudad ha crecido en muchos sentidos en los últimos cuarenta años. Igualmente su estructura urbana ostenta puentes, bulevares, grandes avenidas a las que los gobernantes, en diversas ocasiones, no le encuentran acomodo; ya le quitan estacionamientos, le ponen maceteros, estudian con expertos incluido el City Manager y sus muy consabidos sabios, si conviene o no la ciclovía, cómo y hacia dónde. Le ponen pasto artificial a algunos camellones, luego lo retiran y recuerdan que hay urgencia de oxigenar el ambiente. Los autos o, en general medios de transporte, también merecen prioridad por lo que se crea adecuada infraestructura para que el traslado de pasaje ocupe el menor tiempo posible.

Todo eso, se puede concluir que está muy bien. Sin embargo a nuestras autoridades, por décadas y hasta se puede decir que siempre, se les ha olvidado ver y atender la base de la pirámide social. No valoran y menos actúan en donde la gente habita muy precariamente.

Sabe el o la gobernante en turno la cantidad de colonias irregulares. Y decimos que lo sabe porque en cada campaña electoral se repite el dato y se hace la promesa. Igualmente quien llega de Edil, hombre o mujer, conoce las zonas que no tienen ni gota de agua potable y que adquieren el vital líquido a precio de oro. (Me van a decir que a ese tema no le mueva porque en el próximo ayuntamiento habrá un síndico que cuide el guardadote que SAPAL tiene en bancos). De la estadística que cada tres años se repite, se hace el compromiso de resolver la contaminación que provocan los ladrilleros, ya por sus sistemas obsoletos o por su ubicación. Y otra vez cada tres años la cantaleta de ..."Cuando yo llegue...".

A las familias sin alimento suficiente, se les dice que lo habrá..."cuando yo llegue". Y hasta se proyectan comederos y una buena despensa. Familiar, claro. Todo en campaña lo ofrece no un partido sino que compiten los aspirantes@ para ver quien ofrece y se compromete más.

En este mundo de la política electoral hay quien le dice al elector: "te lo firmo y te lo cumplo". Y hay otros que tienen la humorada de al final del mandato presumir su formalidad, empero ¿en dónde ese misterio de que para los políticos todo cambia, pero para los de abajo todo sigue igual o peor?.

Las Joyas, ¿cuántas veces las han "redimido"? Y allí están a la espera de que llegue la verdad. Un panteón en aquel rumbo, infraestructura urbana, etc. Por esto y mucho más es de esperar que el próximo Ayuntamiento leonés vea para todos lados, pero especialmente hacia los olvidados, los abandonados de siempre. No, nadie demanda que el gobierno que está por venir discrimine a otros sectores; pero, en justicia, los que menos tienen y han sido discriminados, merecen ser vistos ya.