***En Santa Rosa

La Comisión Estatal de Búsqueda que encabeza Héctor Díaz Ezquerra realizó el viernes pasado una segunda labor de búsqueda en campo, esta vez fue en Santa Rosa de Lima, en la guarida del recién capturado José Antonio Yépez “El Marro”.

***Van a regresar

A los familiares de desaparecidos se sabe que los invitaron pocas horas antes, y no fueron. Trasciende que no hubo hallazgos relevantes, pero van a regresar. La Comisión sólo informó de la primera búsqueda del 3 al 7 de agosto, en Uriangato.

***Fosas, tragedia

Buen esfuerzo el informe sobre fosas clandestinas en Guanajuato presentado ayer por la sociedad civil. Ojalá que pronto sean la propia Comisión de Búsqueda y la Fiscalía Estatal las que den claridad sobre el tamaño de la tragedia. Y resultados.

***Se apaga grito

Como era de esperarse se confirmó que el tradicional Grito se llevará a cabo sólo como una ceremonia solemne al tocar la campana de la Parroquia de Dolores. No habrá actos festivos que reúnan a la población. Tampoco el desfile cívico-militar.

*Que no vayan

El gobernador Diego Sinhue será acompañado solamente por los representantes de los Poderes del Estado y del Gobierno federal, el acto será transmitido en vivo. Se pidió a los 46 ayuntamientos que eviten los eventos masivos por la Independencia.

***Replaqueo y huellas

La sesión extraordinaria del Congreso del Estado este martes se puso sabrosa con la reforma a la Ley de Movilidad para exigir que quienes a partir de septiembre tenemos que ir a replaquear también nos tomen fotografía y las huellas dactilares.

*Oposición en bloque

Llamó la atención que esta vez, a excepción del diputado Jaime Hernández, de Movimiento Ciudadano, la oposición cerró filas en contra de la mayoría panista. Jaime dice que fue un voto razonado, aunque casi siempre razona en color azul.

*No, no y no

Raúl Márquez, de Morena, lo calificó como un pisoteo al derecho de los ciudadanos a la salud, ante el riesgo por la pandemia, y todo por obedecer al Gobernador. La bancada del PRI propuso que los biométricos se tomaran al pasar la contingencia. El PAN sostuvo que era la oportunidad para depurar el padrón vehicular y punto.

***CCEL, renovación

La próxima semana, el día 2 de septiembre, el Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) abre el proceso para la renovación de su Presidencia. Se despide del encargo José Arturo Sánchez Castellanos y es incierto todavía el nombre del relevo.

*El que se mueve

Los organismos empresariales que integran el CCEL pueden presentar candidatos y el estatuto marca que la elección debe darse por unanimidad. Eso puede ser cualquier día del mes de septiembre. Pronto se irán revelando algunos aspirantes. Hoy tal parece, como decía Fidel Velázquez, que el que se mueve no sale en la foto.

*Gallo giro

Los tiempos por venir con un proceso electoral en 2021, ameritan de un liderazgo fuerte, que sepa encabezar las demandas empresariales ante quienes serán autoridades, y pintar su raya con el poder. Si somos sinceros, le van a batallar.

***Tecnología

En Irapuato, después de 25 años llega un proyecto de Reglamento de Tránsito que incluye el uso de tecnología para evitar la corrupción, grabar las infracciones y hasta cobrar en el sitio las multas, además de la alternativa de pago con trabajo comunitario que fijen jueces cívicos, figura que aún no es vigente en el municipio.

***León y Covid

Con un 4.76% de aumento de contagios en los últimos siete días, León está por debajo del porcentaje estatal (6.67%) y nacional (7.22%). No obstante los 116 contagios y las 27 defunciones de ayer, nos recuerdan que está lejos la salida.

Acceso controlado a San Miguel

Para ingresar a San Miguel de Allende los turistas con placas foráneas deberán comprobar su reservación con código QR del establecimiento (hotel, restaurante). La iniciativa fue aprobada por el Ayuntamiento como adición a los Protocolos para la Reapertura Económica con el objetivo de mantenerse como un destino seguro. Con corte de ayer el municipio registra únicamente 36 casos activos de Covid-19-. En los filtros se cotejará el QR, además de verificar la temperatura y cubrebocas.

Foto: Municipio San Miguel de Allende.