En busca de la felicidad, V

Continuamos con el tema: ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo ser felices?

Ya hemos platicado acerca de seis motivos de infelicidad, de nuestra lista de diez: 1.- No somos conscientes de nosotros mismos; 2.- No vivimos la vida cuando sucede, en el momento presente; 3.- No aceptamos la realidad y luchamos contra ella; 4.- Creamos expectativas. 5.- Creemos que la felicidad es algo que obtenemos y es externo a nosotros. 6.- Creemos que para ser felices necesitamos a alguien.

El siguiente motivo de nuestra lista, parece una obviedad, nos incomoda que la vida no nos dé la oportunidad de que las cosas sean como queremos y como consecuencia: 7.- No hacemos lo que queremos.

Sabemos que una reacción común a esta declaración es comenzar a enumerar una lista de pretextos y justificaciones del porqué no hacemos lo que realmente queremos hacer o no somos lo que queremos ser, es decir: ¿Por qué no logramos o tenemos lo que deseamos?, algunos de los más comunes son: no tengo el dinero, no tengo tiempo, tengo mala suerte, mi trabajo es muy demandante, no me comprenden, mis padres no me ayudaron, no sé y no entiendo… y hay muchos más. Pero, aunque cierto es, que hay muchas variables que no controlamos en nuestras vidas y la realidad económica o el entorno familiar o social en ocasiones no nos favorece, al final del día no son más que pretextos: ¡Nuestra vida debemos decidirla y dirigirla nosotros!

¡Querer es poder!, cuando estamos determinados, avanzamos en la dirección en la que queremos ir… Lo que sucede realmente es que no hacemos lo que queremos porque no tomamos la decisión de hacerlo, partimos de premisas falsas o no sabemos cómo hacerlo y actuamos de forma equivocada cometiendo errores. Hace años asistí a un, muy caro, seminario de negocios; una sola lección se me quedó grabada: “En los negocios no consigues lo que mereces, consigues lo que negocias”. Lo mismo en la vida, no se consigue lo que se quiere, se consigue lo que se trabaja de manera inteligente y constante, aceptando como parte del proceso el error y el fracaso que son pieza del aprendizaje y cimiento de la experiencia. Muchas veces no hacemos lo necesario o lo adecuado porque nos encontramos en un estado de confort en nuestras vidas, porque nos falta voluntad, no queremos esforzarnos o porque creemos que ya es demasiado tarde, porque no sabemos o por temor al fracaso y por ello no nos arriesgarnos a un cambio, no pasamos a la acción… Justificaciones hay miles; lo que sucede es que olvidamos que lo que está en juego es nuestra posibilidad de ser felices y tenemos que hacer lo necesario para que las cosas me resulten satisfactorias en esta, que es la única vida que tenemos. ¡No hay plan “B”!, o lo hacemos en esta vida o no lo hacemos y eventualmente moriremos frustrados.

Todo se reduce a hacer lo necesario de forma correcta. ¿Por dónde empezar?, fácil, escribe lo que quieres hacer y conviértelo en un objetivo. El concepto: “Objetivos SMART” (acrónimo en idioma inglés, que significa “inteligente”) es una herramienta útil para ayudarnos a comenzar a hacer aquello que queremos y no hemos hecho. Ojo, tu objetivo debe ser: 1. Concreto (Specific), tienes que ser detallado e incluir el cómo lo vas a lograr. 2. Medible (Measurable), el objetivo debe ser medible. 3. Alcanzable (Attainable), ambicioso pero posible; tiene que ser flexible por si requiere ajuste por los cambios en el entorno. 4. Realista (Realist), debemos tener objetivos dentro de nuestras posibilidades; volar sin alas y sin motor no es uno de ellos, y 5. Tiempo (Timely), debe estar definido en el tiempo, ya que nos ayudará a marcar las distintas etapas que nos permitirán llegar a la meta propuesta en una fecha determinada ¡SMART!.

¡Eres libre!, tienes sólo una vida, y en tu vida solo hay una realidad: ¡El presente! Ser feliz haciendo lo que más te guste, es tu decisión, nada más ten presente, ¡no hay resultados mágicos!, todo requiere visión, esfuerzo y trabajo inteligente y constante... Por cierto, ¡recuerda!, lo que opinen los demás, solo son opiniones, en tu vida tú decides... ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión

Escritores y soñadores