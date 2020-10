En el PAN sin nada definido

La moneda en el PAN continúa en el aire y los rumores abundan. Hace poco les conté en esta columna que todo indicaba que la candidatura a la presidencia municipal recaería en esta ocasión en el sector empresarial. Se trataría pues de una designación directa, es decir, la militancia no tendría posibilidad de elegir al candidato.

Sabemos bien que, si la designación del abanderado panista lo determinara el voto de la militancia, el diputado local Paulo Bañuelos sería el ungido. Ha realizado un trabajo sólido de reconocimiento que lo mantiene vigente y cercano a los afectos de mucha gente de cuyas gestiones se han visto beneficiadas.

El diputado no quita el dedo del renglón, sin embargo, parece ser que por segunda ocasión no alcanzará la nominación y sería recompensado nuevamente con la candidatura a la diputación local por el distrito XV.

En el sector empresarial, en una entrevista realizada por Expresa TV el ex alcalde Ismael Pérez Ordaz dijo tratarse de “meras especulaciones” la información que lo ubicaba nuevamente como aspirante del PAN a la alcaldía. Dijo seguir trabajando por la ciudad desde su trinchera, aunque en TV tampoco descartó rotundamente la posibilidad.

Aquí el tema es que si el arquitecto Pérez Ordaz no va ni tampoco Juan Yúdico (este último sí se descartó en una entrevista para Xermán Vázquez) ¿entonces en quién recaerá la nominación? Es aquí donde se abriría la posibilidad del director de Desarrollo Económico del municipio Adiel Ramos, quien cuenta con simpatías en el sector empresarial y no sería mal visto por el gobernador. A tomar en cuenta en este escenario a Rodolfo Amate, director del IMIPE, también con buenas relaciones con los empresarios y él sí, a diferencia de Adiel, militante panista. Tanto Rodolfo como Adiel son dos cartas interesantes de la presente administración. Se trata, desde mi perspectiva, de funcionarios serios, responsables y, por ende, candidatos frescos que podrían aprovechar la coyuntura.

En este tenor, no descartemos a Martín López Camacho. El actual Subsecretario de Gobierno ya fue alcalde de Apaseo el Alto, diputado local y funcionario estatal. Ha reforzado su presencia en Celaya y cuenta con todas las cartas credenciales como militante. Me dicen que es un político discreto y eficiente.

Recientemente también se subió a la palestra Marco Gaxiola. El dos veces regidor y ex director del SIDEC labora actualmente en la secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado y me afirman que sí está interesado en participar. Lo cobijó en su momento el ex gobernador Miguel Márquez y ahora Diego Sinhue. Creo que es un perfil interesante, pero habrá que esperar la reacción de la militancia, que posiblemente no olvida el pasado en partidos de izquierda que tiene Marco.

Y ya, por último, el rumor que anda en boca de todos indica que los independientes estarían negociando con el PAN su respaldo en las próximas elecciones a cambio de ciertas posiciones en caso de ganar la elección. En este sentido, alguna candidatura podría revelarse para Mauricio Hernández, sin descartar la posibilidad de que fuera el candidato a la presidencia municipal de Celaya como abanderado ciudadano.

Twitter: @gomez_cortina

hgomezdelacortina@hotmail.com