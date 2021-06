En la república ganó Morena, en Guanajuato el PAN

En F1 un solo ganador: ¡Checo! En las elecciones del 6 de junio un solo ganador: ¡Morena!

S- ¡Increíble como los dirigentes de partidos mienten al hablar de resultados electorales inconclusos y exhiben su triunfalista estulticia!... En la elección del domingo solo hubo un ganador.

R- Grrr, mi Santias, no tomas en cuenta de que el PAN también ganó en Guanajuato y en Querétaro.

S- Sí lo tomo en cuenta, mi Rufo, y sin duda reconozco también que el PAN ganó en Chihuahua y que hoy es la segunda fuerza y como consecuencia, el único que le puede competir a Morena para la presidencia de México en el 2024; pero, el primer paso para resolver un problema es reconocer que se tiene un problema y Acción Nacional lo tiene a nivel nacional.

R- Grrr, tu afirmación de que ganó Morena me parece parcial, mi Santias, en esta legislatura va a tener menos diputados gracias a la Alianza del PAN con el PRI y el PRD que tanto criticaste.

S- Como en muchos eventos, mi Rufo, todo depende del cristal con que se mire; y del horizonte de tiempo en el análisis. Si tomamos como referencia la elección del 2018, es verdad, Morena va a tener menos diputados, pero, si tomamos como referencia la del 2021, Morena va a tener aprox. 200 diputados, el PAN 100 y el PRI 60, ¿Quién ganó? A nivel territorial estaban en disputa 15 gubernaturas, Morena gana 11, el PAN en 2, Movimiento Ciudadano 1 y el PT/Verde 1, ¿Quién ganó? Por cierto, el PRI no ganó ninguna gubernatura, ni con alianzas, tampoco el PRD que perdió su bastión en Michoacán… Cabe preguntar si: ¿yendo solo, el PAN hubiera tenido mejores resultados?...

Revisemos la historia: en el 2012 el PAN tenía 114 diputados, el PRI 212 y el PRD 104, Morena no existía. En el 2015: El PAN 109, el PRI 205, el PRD 54, Morena 47. En el 2018, el PAN 79, el PRI 48 y el PRD 11… ¡Morena sin aliados, 254!, más que todos los opositores juntos; con aliados: Morena 254 + PT 48 + Encuentro Social 20 + Verde 11 = 333 es decir el 67%, lo que permite proponer cambios constitucionales. En tanto Morena crecía, los demás se hacían chiquitos por no ser autocríticos, reconocer sus errores y actuar en consecuencia … Es verdad, perro, la elección del 2021 va a traer un ajuste en el Congreso y Morena tendrá un poco menos y los opositores un poco más, pero, con sus aliados Morena seguirá siendo mayoría y sin duda su resultado electoral es extraordinario para una elección de medio término en donde normalmente el partido en el poder es castigado por sus resultados; sin embargo, a pesar de la pandemia, de los malos resultados económicos, de la falta de veracidad del Presidente, de la inseguridad creciente y del drama de la L12, no fue así en esta ocasión, lo que debería ser una llamada de atención para partidos opositores, especialmente para Acción Nacional, si quieren tener alguna oportunidad para el 2024… Cito a Albert Einstein: “Locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes”… Parafraseo a Einstein: Si el PAN hace lo mismo, pues va a resultar lo mismo.

R- Guau, visto así el PAN debe hacer cosas diferentes mi Rufo, la alternancia en el 2024 sería cosa buena.

S- Sí mi Rufo, pero alternancia sin regresar al prianismo de EPN, de Felipe y de Fox, ni al pragmatismo (que huele a corrupción) de Ricardo Anaya y Marko Cortés, rechazados por la ciudadanía en el 2018 y el 2021; para el 2024 se requiere de una propuesta panista congruente e innovadora, propuesta acorde con sus principios y valores fundacionales: éticos, morales y democráticos, fundados en un humanismo que privilegie a la persona sobre la ganancia con una orientación nacionalista; los que son incompatibles con el PRI y el PRD y con el modelo neoliberal…

R- Quizás sería oportuno sugerir a los liderazgos en Acción Nacional la lectura de: La doctrina social de la Iglesia Católica (es el conjunto de enseñanzas sociales que la Iglesia llama a practicar a cualquier cristiano o persona de buena voluntad y de cualquier origen y lugar), plasmada en las encíclicas: Rerum Novarum, Quadragesimo Anno y Mater et Magistra… Un camino, para reforzar la política partidista con la ética humanista cristiana…

S- Sin duda sería bueno, perro, se los diré la semana entrante; mientras, ojalá entiendan que: haciendo el bien, gobernando con eficacia y siendo congruentes, ganarían políticamente al sector social más vulnerable y desprotegido, hoy mayormente seguidores de Morena… ¡Así de sencillo!

Escritor y soñador