En morena sin definición todavía

Son nueve los personajes que se registraron como precandidatos de MORENA a la presidencia municipal de Celaya. Se ha dicho ya que será por medio de una encuesta el método para determinar quién será el abanderado que intente romper con los gobiernos panistas que asentaron sus reales en la ciudad desde 1997.

Los apuntados son Juan Miguel Ramírez Sánchez, Antonio Chaurand Sorzano, Jorge Acuña Dávalos, Jorge Juárez Peñaflor, Jorge Velázquez, Ricardo Paz, Eloy Mondragón, Emilio Montoya y Saúl Núñez. Desde mi punto de vista son tres los que mayores posibilidades tienen de alcanzar la nominación: Juan Miguel Ramírez Sánchez, Antonio Chaurand Sorzano y Jorge Acuña Dávalos.

Juan Miguel cuenta con un proyecto sólido, quizá el mejor estructurado. Sabe lo que quiere y cómo pretende conseguirlo. Se ha instituido como un puente comunicante y de concordia entre las tribus al interior del partido y ha dejado claro que no busca otra posición ni pretende premios de consolación. Ramírez Sánchez convence con la palabra y la negociación. Aparece también con buenas posibilidades Antonio Chaurand Sorzano, Toño como le dicen sus amigos es un profesionista exitoso con profundo arraigo en Celaya y con antecedentes políticos importantes. Hay que recordar que desde su salida del PRI ha acompañado a López Obrador en sus distintas aventuras. Ya fue candidato a la alcaldía en 2015 y es un hombre bien conocido y apreciado en distintos sectores. En el caso de Jorge Acuña, me dijeron recientemente que está siendo seriamente considerado por el perfil combativo que lo caracteriza y que lo distingue tanto de Juan Miguel como de Chaurand, más bien conciliadores. Acuña tiene un canal desde hace años en donde con diversos invitados analizan algunas de las problemáticas de la ciudad. Es un hombre conocido que ya cuenta con un determinado capital político.

Sin embargo, en MORENA parecen no llevar prisa con la elección del candidato. Se anunció que podría ser hasta el 22 de marzo cuando determinen quién será el candidato. En palabras de un amigo que está al interior “es una locura”. Locura porque si tomamos en cuenta que el rival a vencer ya tiene candidatos a todos y cada uno de los cargos de elección y todos ellos desde principios de diciembre han comenzado a trabajar reuniéndose con liderazgos de distintos ámbitos, con la propia militancia y están aceitando la estructura. Si MORENA elige apenas en marzo tendrá un déficit de por lo menos tres meses respecto al PAN y una elección cuesta arriba si es que el proceso de elección no transita de forma tersa. Una vez que tengan abanderado habrá que tomar en cuenta cómo se va a armar la planilla y de qué manera podrán involucrar a todos y cada uno de los liderazgos de las tribus que reclaman desde ya una posición como regidores. No se ve nada fácil desde ahora.

Quizá por ello el ex alcalde Leopoldo Almanza decidió no registrarse. El PAN cuenta con un candidato fuerte y una militancia disciplinada, factores claves en un proceso electoral, a diferencia de MORENA que hasta el momento de escribir estas líneas es pura incertidumbre.

