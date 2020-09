¿En qué estamos fallando?

Nayelli colocó este mensaje en su Facebook el pasado miércoles 16, después del acto litúrgico que en compañía de su familia hicieron para pedir al Creador recibiera a su padre, médico especialista de profesión, quien fue una víctima más de la Covid-19 “Quien me conoce bien, sabrá que esto de compartir en redes sociales no se me da tanto. Y quien me conoce bien, sabrá lo que mi familia significa para mí. No hay palabras que describan mi sentir. Pero tampoco hay resentimientos ni sueños incumplidos, ni reproches, ni malos sabores de boca. Solo hay muchas alegrías, mi mayor admiración, mi orgullo y toda mi vida entregada a hacerlo feliz. ¡Papi, vives en mí! ¡Y es todo y lo único que importa! No hay nada que me llene más que el orgullo de ser tu hija. ¡Nos vemos pronto! ¡Espérame donde sea que te encuentres! En esta vida y en la siguiente, te amo con todo mi corazón”.

Carlos Israel -y estoy cierto lo suscribiría su gemelo Carlos Isaac- escribió el 15 de septiembre “Hoy partió uno de los grandes de la Medicina, el dr. Carlos López Vázquez, Mi Padre. Papá, no me alcanza mi vida para agradecerte todo lo que has hecho por mí y por todos tus seres queridos, te prometo que nunca te olvidaré, siempre te tendré presente, el dolor de tu partida se quedará, pero también se queda la gran experiencia de haberte tenido en mi vida, lograste e hiciste lo que siempre te gustó, eras feliz y te fuiste feliz. ¡Descansa mi Jefe de Jefes!”.

El médico psiquiatra radicado en la ciudad de Celaya, Guanajuato, casado con mi hermana Martha Angélica, quien me expresó con profundo dolor su pena de no poder despedirse de Carlos, fue un brillante profesionista hasta el último día de su vida, padre de tres hijos y abuelo de tres hermosas nietas. Fue profesor, amigo y compañero de muchos colaboradores del IMSS, donde ejerció como especialista y como subdirector médico. Rodeado del amor de su familia, mi cuñado Carlos fue hospitalizado el pasado 21 de agosto en el mismo Instituto donde laboró, atendido por sus colegas de la UCI en la UMAE de León, donde con mucha fortaleza luchó hasta el último aliento. A nombre de nuestra familia agradecemos a todas las personas que estuvieron al pendiente de Carlos rodeándonos de amor, fe y esperanza, así como al delegado Marco Hernández Carillo, al dr. Pedro González y demás médicos intensivistas, residentes y personal de enfermería por el esfuerzo y las atenciones brindadas: ¡Mil gracias!

Estimados lectores, la partida a la Casa del Señor de nuestro querido Carlos se sumó a otros 71,978 mexicanas y mexicanos en nuestro México querido. ¿En qué estamos fallando?

El primer caso de contagio por el SARS-CoV2 inició hace 260 días en Wuhan, China; el primer caso en Japón, un país similar al nuestro (126 millones) se presentó 15 días después (hace 245 días). México tuvo el primer caso el 28 de febrero (201 días), es decir, con 44 días de ventaja para la planeación y preparación de respuesta ante la emergencia. Al 15 de septiembre, México tiene 680,931 casos confirmados versus 77,009 en Japón; se han realizado en nuestro país 11,961 pruebas por millón de habitantes y 14,133 en Japón; en México han fallecido 557 personas por millón de habitantes y 12 en Japón, es decir, 46 veces más mortalidad en nuestro país.

Con estos resultados se atreve a decir el presidente Andrés Manuel López Obrador y su pupilo el doctor Hugo López-Gatell que “somos ejemplo” de lo bien que se ha “aplanado la curva y domado la pandemia”, repudiando las evidencias y los consejos que aportan los investigadores y las y los ex Secretarios de Salud para establecer un plan que corrija en ocho semanas el rumbo y que, de seguir así, para el 31 de diciembre pudiera acumular 1.065 muertes por millón de habitantes.

La Declaración de la Comisión Lancet Covid-19 con motivo del 75o periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (1) el pasado 14 de septiembre, ratifica las fallas que ha tenido el gobierno federal de Morena. Enumero unas cuantas: número insuficiente de pruebas; no rastreo de contactos; no obligatoriedad del uso de cubrebocas; insuficiencia de equipo de protección; mala rectoría y coordinación con autoridades subnacionales. Si se sabe en qué estamos fallando ¿Por qué seguir causando tanto dolor en los hogares mexicanos? Alcemos la voz, no seamos cómplices silenciosos.

