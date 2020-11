En secreto

Ánimo que ya es lunes. El sábado pasado en AM consignamos la inversión que Amazon planea realizar en Guanajuato; en específico en León.

Buscando mayor información al respecto, nos encontramos con que los datos son pocos, y aquellos que tiene un poco más de información, prefieren omitir comentarios de forma oficial, porque nos comentan que la compañía estadounidense no quiere que aún se anuncie de forma oficial su llegada a territorio guanajuatense; incluso en el caso del parque industrial, en donde se instalaría guardan toda discreción, debido a los acuerdos de confidencialidad que ha solicitado el próximo nuevo huésped de PILBA.

En donde hasta ahora la compañía más importante es la llantera Michelin. Seguramente a eso se debió que el alcalde Héctor López Santillana, al preguntarle de la inversión, simplemente sonrió y dijo que por ahora de ese asunto no nos podía hablar, esto al término de su participación en el cierre de la edición 2020 del ITM.

Que la firma con sede en Seattle, Washington haya puesto su interés en Guanajuato es entendible, la entidad se ubica en el centro del mapa, y la ubicación no es sólo retórica, sino geográfica.

Las razones

Su cercanía hacia los principales puertos marítimos, la operación de las dos empresas ferroviarias más importantes, conexión con la frontera y los Estados Unidos, la conectividad carretera y un aeropuerto a menos de 20 minutos del lugar en donde se instalaría la planta de Amazon, sin duda que a cualquier inversión de logística le conquistan.

En pocas palabras hablamos de que sus aproximadamente 30 mil 589 kilómetros cuadrados del estado de Guanajuato le permiten tener alcance con el 80% del mercado mexicano, 70% de los establecimientos y del comercio internacional.

La llegada de Amazon a Guanajuato -que esperemos pronto pueda hacer oficial- abonará para uno de los sueños que tiene el gobernador, Diego Sinhue Ródriguez que es convertir al estado en el hub logístico de México.

La inversión más reciente en asuntos logísticos, sucedió en septiembre del año pasado, momento en que se anunció la obra del Ferropuerto de La Moderna que tiene el potencial de convertirse en el Centro Logístico de la Puerta de Oro del Bajío para la movilización de mercancías de los sectores industriales de Guanajuato y Estados cercanos.

Se buscan más

El siguiente tema del cual queremos platicar, es el anuncio de la mudanza de las oficinas de Hannover Fairs México de Ciudad de México al estado de Guanajuato.

Si bien es cierto no será una gran inversión económicamente hablando, en caso de saber capitalizar podría no solamente permitir la generación de nuevos productos de exposiciones y ferias industriales a realizarse en Guanajuato, sino también el mensaje de entrada para que otras compañías no solamente piensen en traer su planta al estado, sino su corporativo, lo cual entre otras cosas permitiría el que el pago de sus impuestos se queden de este lado.

Para nadie es un secreto que entre los trabajos que tiene la gente encargada de la atracción de inversiones es concretar este tipo de anuncios, ya el año pasado el propio gobernador se reunió con el magnate Carlos Slim, para que en su próxima inversión de alguna de sus oficinas de su conglomerado piense en Guanajuato como la primera alternativa.

Aunque el viernes pasado mencionaron que aún analizan el municipio en que se instalen las oficinas de esta compañía de origen alemán, sabemos que su sede sería León y que Poliforum podría ser el lugar en donde se instalen.