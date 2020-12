***En sus marcas...

Con la publicación de la convocatoria para el registro de aspirantes a candidaturas para ayuntamientos y diputaciones locales, se abre en el PAN una contienda interna simulada que ya tiene buena parte de candidaturas ‘planchadas’, pero habrá ruido.

***Mujeres por León

En León se anotarán las dos que desde hace rato quieren la candidatura a la alcaldía: Alejandra Gutiérrez y Libia García, ambas diputadas locales. La primera, confiada en ser electa, presentará una licencia para no regresar más al Congreso.

***Gallos azules

Por el PAN en el arrancadero están: Javier Mendoza, en Celaya; Lorena Alfaro, Irapuato; Isaac Piña, Salamanca; y Alejandro Navarro otra vez en la capital. Los diputados en funciones sueñan con la reelección y esperan palomeo para anotarse.

***Forma al dedazo

Lo que no dice la convocatoria ni ha explicado nadie en el partido que comanda Román Cifuentes, y tiene como elector mayor al góber Diego Sinhue, es bajo qué criterios van a proponer al Consejo Nacional los ‘bendecidos por el dedazo azul’. Una herramienta son las encuestas a la militancia y población abierta. Vamos a ver.

*Yamamoto, otra vez

La licencia definitiva de Alejandra Gutiérrez abre la puerta para que cierre la Legislatura su suplente, la empresaria marroquinera Betty Yamamoto, ex regidora y ex legisladora federal que ahora despacha como Coordinadora General de Comunidades Extranjeras en la Secretaría del Migrante del Gobierno del Estado.

*Libia, cautela

Libia García toma con cautela el tema de la licencia y se perfila para solicitarla por el periodo de precampaña que será en el mes de enero. Si la designación le favorece seguramente contemplaría el hacerla definitiva, pero en caso contrario lo más probable es que retorne a su curul para terminar la Legislatura hasta septiembre.

*Precampañas

La suplente de Libia es Reyna Morales. El siguiente periodo ordinario de sesiones inicia el 15 de febrero, por lo que las eventuales precampañas azules tampoco interfieren con lo más importante del trabajo legislativo. La convocatoria no obliga a solicitar licencia aunque, en el caso de las leonesas, no quieren distracciones.

***#Ley espía

La senadora leonesa Alejandra “La Wera” Reynoso fue de las voces de la bancada panista que encabezaron la conferencia de prensa en el Senado para manifestarse en contra de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional que han llamado #LeyEspía.

*Extralimitados

La panista acusó que la reforma se extralimita al establecer que las embajadas y misiones extranjeras acreditadas en nuestro país informen al Gobierno federal los hechos de que tengan conocimiento, como si fueran sus empleados, sus espías.

*El colmo

Y no sólo eso, citó, también invade facultades de estados y municipios porque sus funcionarios deberán entregar un reporte a la Cancillería sobre las comunicaciones que tengan con agentes extranjeros y hasta pedir un permiso para poder reunirse.

*Voto en contra

Alejandra adelantó que el PAN votará en contra porque contraviene la Constitución y tratados internacionales. “Porque si alguien tiene duda de la ruta que está llevando este Gobierno federal en el socialismo del siglo 21, la Ley Espía lo puede confirmar”.

***Educación superior

En lo que sí se pusieron de acuerdo todos los partidos en el Senado fue para aprobar la nueva Ley General de Educación Superior que contempla la autonomía universitaria, gratuidad, apoyos académicos, vinculación con el sector productivo.

*Obligatoriedad

Una de las senadoras que tomó la voz en este asunto fue la morenista por Guanajuato, Antares Vázquez, quien resaltó la obligación del Estado de brindar oportunidades de educación superior, a lo que se ha declinado durante décadas.

*Privatización

Lamentó que en varios estados, como Guanajuato, “el que no tiene para pagar no estudia porque no hay suficiente oferta de instituciones públicas de educación”. Ojalá que de la ley se pase el compromiso presupuestal de Federación y Estado.

*Triste realidad

Es un hecho que la cobertura de educación superior es uno de los rezagos históricos en Guanajuato. Apenas y alcanza un 33% para ubicarnos en la posición 26 entre los 32 entidades del país. Hemos escalado sólo tres lugares ¡en 20 años!

Abre empresa en Doctor Mora

La empresa Fixer, especialista en la fabricación y diseño de prótesis y material quirúrgico para fracturas óseas, inició operaciones en el municipio de Doctor Mora. Para su instalación se acordó la colaboración por 10 años en una Nave Impulsora de Empleo donde la empresa invierte 1.5 millones de dólares para generar 140 empleos, mientras que el Estado y Municipio invirtieron más de 29.7 millones de pesos en la adquisición del terreno, proyecto ejecutivo y construcción de la nave. “Existe un ecosistema perfecto para el clúster médico y el turismo médico, y nos faltaba que se expandiera con lo que ustedes hacen”, expuso el gobernador Diego Sinhue Rodríguez en uno de los eventos parte de la gira en ese municipio.

Foto: Gobierno del Estado.