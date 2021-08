Encubrir valiosas verdades con útiles mentiras

Desde el Ramonazo, de infausta memoria, y la imposición del gobierno espurio de Carlos Medina, por mandato del entonces presidente Carlos Salinas y no de los guanajuatenses, ya han pasado treinta años… Sí, treinta años de promesas incumplidas de dotar de manera sustentable agua a León. El agua es un valioso “activo social” que no puede faltar en el balance del Municipio.

A Carlos Medina no le interesó resolver el problema del agua, simplemente firmó el primer convenio con el gobernador Carlos Rivera Aceves…, para guardarlo en el baúl de sus egos. Fox prometió atender tan sentida demanda como gobernador y luego como presidente, pero no hizo nada, prefería ir a China a jugar a las escondidas en el recinto sagrado de los Guerreros de Terracota, estaba enamorado y entonces gozaba intensamente de las mieles del amor.

Durante su sexenio, todas las circunstancias estaban alineadas para haber podido resolver el problema del agua para León: él, Presidente de México; el Secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, guanajuatense; el Subsecretario de Gobernación, Ramón Martín Huerta, jalisciense, ex gobernador de Guanajuato; Jalisco, Guanajuato y la República, gobernados por el mismo partido político; el obispo de León, Martín Rábago, jalisciense ¿Qué fue lo que paso entonces?

Faltó oficio político, compromiso con los leoneses y emoción social; pero, sobró desinterés y frivolidad. Dejaron estancada el agua y ésta se pudrió. Se trabó y enredó la conducción de las negociaciones debido a que: los habitantes de Temacapulín, Palmarejo y Acasico, fueron manipulados y soliviantados, por grupos de interés, como el Cardenal Sandoval Iñiguez, que decía que se iban a ahogar los muertitos del panteón y a cometer sacrilegio contra los santitos milagrosos del templo; también, grupos ambientalistas y políticos de oposición… A tal punto, que el entonces gobernador de Jalisco Francisco Ramírez Acuña, del PAN, le espetó al presidente Fox: “Jalisco no se vende por un plato de lentejas,” y lo mandó por un tubo…

Todo lo anterior, no ha sido más que el reflejo de la falta de voluntad política de quienes nos han gobernado, negligencia e ineptitud…El gobernador Oliva prefirió ir a firmar acuerdos en China y Europa pero no pudo firmar un último acuerdo, para destrabar el problema, con el gobernador de Jalisco…Miguel Márquez, con amplia sonrisa, dejó plantado al entonces gobernador, Aristóteles Sandoval y no se avanzó en nada para destrabar el peliagudo tema.

Así las cosas, ahora le toca al gobernador Diego Sinhue destrabar lo que sus antecesores dejaron bien toreado y bien trabado, vamos a ver de qué está hecho mi Gobernador. La política debe conjugar el pasado, el presente y el futuro en un solo tiempo: los logros de hoy. “El líder es aquel que puede influir e incentivar a los demás, a tal punto que es capaz de cambiar la Historia:” Max Weber.

Recientemente, estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador en Temacapulín para dialogar con los pobladores de Palmarejo y Acasico, que se inundarían si se llenara la presa. Existen 15 amparos contra el decreto presidencial del entonces presidente Zedillo, para impedir que la presa se llene e inunde los pueblos; además, hay otros amparos para evitar que Guanajuato se lleve 3.5 m3 x segundo del Río Verde para León. Se oponen los pobladores, los ambientalistas, los del ITESO, los TECOS, geólogos, el Cardenal, y cantidad de agitadores.

Así están las cosas de enredadas, lo único que aceptaron los pobladores, en franco dialogo con el Presidente, fue que la presa se llenara solo hasta 50 metros de altura de la cortina. Esto equivaldría a que el agua solamente alcanzaría de manera exigua para Guadalajara, con una dotación solo de 2.5 m3 x segundo, dejando fuera a los pueblos de los Altos y León. Entonces, si la presa está en Jalisco, lo lógico es que se le deje ese exiguo caudal a Guadalajara, no alcanza para más, ni sería ya rentable la construcción del acueducto para León. El protagónico Cardenal arremete: “No van a sepultar a los pueblos; además, los habitantes no quieren la presa. Ni el Gobierno ni el Ejército nos van a venir a sacar, primero muertos junto con nuestros recuerdos.” Hasta Ricardo Anaya, en campaña, les dijo que el agua de Jalisco, era para Jalisco,

Lo peor de todo es que los gobiernos de Guanajuato, incluyendo a SAPAL, en treinta años no han podido tener el Plan b, c, d…, la Hidropolítica para León ha sido un rotundo fracaso. La solución es tratar adecuadamente las aguas residuales de León y reutilizarlas al máximo; además, transvasar menos caudal de la presa Solís, al Lerma-Chapala, y que se disponga de parte de ese caudal que está en Guanajuato, y que por gravedad bajaría por el canal Coria hasta Irapuato. Así, Jalisco se queda con su agua y Guanajuato con la suya.

El Congreso de Jalisco ha tenido una activa participación en el tema del agua; en Guanajuato, ni se ocupa ni se preocupa, ¿o, tendrán amordazados a los diputados? No se puede seguir ocultando la valiosa verdad, encubriéndola con útiles mentiras. El Presidente no le ha quitado el agua a León, la verdad, sin mentiras, es que no se la han dado los que han gobernado en los últimos 30 años.

“El problema de la política consiste en que los hombres no quieren ser útiles sino importantes”: Sir Winston Churchil.

