***Encuentro

En lo que parece un nuevo intento por coordinarse para resolver el problema de la violencia en la entidad, ayer el gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo se reunió ayer con la titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

***Urgente

Hay buen ánimo de ambas partes para lograr acuerdos, ojalá no tarden mucho y las reuniones se conviertan en acciones concretas que disminuyan la violencia y la inseguridad en el estado.

***Acuerdos

Por lo pronto el primer acuerdo fue que en breve el gobernador se reunirá nuevamente con la secretaria y todo el gabinete de seguridad a nivel nacional, habrá que ver si el gabinete de seguridad estatal también se suma para trabajar en la misma línea.

***Alerta

Mientras la ocupación hospitalaria está a punto de colapsar en Guanajuato, el personal médico que aún no ha sido vacunado contra el Covid-19, ya no sabe qué puerta tocar para que atiendan su solicitud.

*Residentes

Uno de estos grupos vulnerables y que no han sido tomados en cuenta en la campaña de vacunación están los médicos residentes del IMSS, quienes han tocado varias puertas pues consideran que también están en la primera línea de batalla, ya que son quienes principalmente atienden las áreas de urgencias.

*Pronto

Esperan que en el tercer envío de vacunas que llegue al estado puedan ser contemplados, nadie estaría en contra sobre todo porque su labor de meses tienen más mérito que los afortunados servidores de la nación que solo posan para la foto y ya fueron vacunados.

***Laberinto

A la regidora leonesa y ex priista Vanessa Montes de Oca, se le cierran cada vez más las posibilidades de tener un cargo público los próximos tres años.

*Aquí no se puede

Renunció al PRI porque ahí quería reelegirse, pero le dijeron que no, así que se fue a Morena, tal vez pensando que ahí sí habrá lugar. Sin embargo, si su intención es reelegirse, pero en la planilla de Marcelino Trejo, quien será el próximo candidato a presidente municipal, tampoco va a poder.

*Prohibido chapulines

Esto se debe a que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guanajuato establece que los regidores que busquen la reelección tienen que hacerlo por el mismo partido por el cual llegaron al cargo. Y en el PRI ya no se pudo.

*Ya dije que no

No pueden reelegirse por otro partido. Y eso ya lo ratificó en diciembre el Consejo General del IEEG cuando la regidora independiente de Celaya Salud García les consultó si podía reelegirse por otro partido, pero le dijeron que no.

*Hubieran avisado

Lo malo fue que lo hicieron cuando ya estaba registrada como candidata a tercera regidora en la planilla de Javier Mendoza Márquez, por el PAN. Así que van a tener que quitarla, si no es que ya lo hicieron.

*Demasiado tarde

Así que si Vanessa quería permanecer en el cargo otros tres años, lo que debió haber hecho es que al año y medio de estar en la regiduría, es decir, en abril de 2020, tenía que notificarlo y renunciar al partido que la llevó al cargo. Pero al hacerlo al cuarto para las doce, ya no se puede.

*Lo que no has de querer

Dicen que ahora la única posibilidad que le queda es buscar o aceptar una candidatura a diputación local por Morena en León, postulación que ya había rechazado en el PRI y que ahora tendría que aceptar a fuerzas, pues si no, se quedará sin nada.

*Más difícil

Y en caso de aceptarla, ganarle al PAN en León es misión casi imposible, así que tampoco tiene futuro por ahí.

*A la fila

Y además seguramente habrá muchos apuntados “morenos” leoneses, que se sientan con más derechos de antigüedad y méritos, que seguramente no dejarán que una recién llegada les quite la posibilidad de lograr una curul. Así que no la tendrá fácil.

Dan recorrido turístico virtual a militares

Integrantes de la 40va. antigüedad de la maestría en Seguridad Nacional del Colegio de Defensa Nacional, Institución Educativa Militar (ciclo 2020-2021), que están de visita en Guanajuato, hicieron un recorrido virtual por los principales sitios turísticos de la entidad. El secretario de Turismo Juan José Álvarez Brunel informó que el personal militar realizan un viaje de estudios por Guanajuato y otros estados.

