***Encuesta adicciones

Un 70% de avance reporta la encuesta “Juventud y Bienestar” dirigida a estudiantes de tercero de secundaria en 20 municipios, deben cerrar el día 25. Es insumo básico para implementar el Modelo Islandés de Prevención de Adicciones “Planet Youth”.

***Apretar el paso

El proyecto inició previo a la pandemia en 5 municipios cuyos resultados de las encuestas ya están listos. Ahora se suman 20 más, entre ellos: los Pueblos del Rincón, Salamanca, Salvatierra, San Miguel de Allende, Valle de Santiago, Yuriria.

***Hora de la verdad

Lo que sigue será lo más importante, diseñar las acciones específicas para prevenir los factores de riesgo que llevan al consumo, eso necesitará de voluntad política, es decir, de mayor presupuesto del Estado y los municipios si la apuesta va en serio.

***Los más votados

Un trabajo del periódico Reforma revela que la alcaldesa electa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, se ubica en el quinto lugar de los alcaldes (as) con el mayor porcentaje de votación obtenida el pasado 6 de junio, el 59% con 315,174 votos.

*El top 5

Los que encabezan el ranking nacional junto con Alejandra Gutiérrez son: Santiago Taboada (PAN), en la Benito Juárez de CDMX (67.9%); César Garza (PRI-PRD), en Apodaca Nuevo León (65%); Marco Antonio Bonilla (PAN-PRD), en Chihuahua Chihuahua (61%); y Yolanda Osuna (Morena), en Villahermosa Tabasco (60.7%).

*Pies en la tierra

Pero la elección ya pasó, el reto ahora para la panista es sostener ese respaldo continuando lo bien hecho; corrigiendo las fallas; y haciendo nuevas cosas, porque a León le falta muuucho para presumir como un municipio competitivo en el País.

***Justicia laboral

La implementación de la reforma constitucional del nuevo modelo de justicia laboral se acerca, en Guanajuato su aplicación arranca de manera simultánea el 1 de octubre en las cuatro regiones (Guanajuato capital, León, Irapuato, Celaya). En lo general el Poder Judicial y Ejecutivo se reportan listos, pero hay que afinar detalles.

*Gobierno con IP

En días pasados la secretaria de Gobierno, Libia Dennise García, sostuvo un encuentro virtual con el sector patronato convocado por Coparmex, en donde comprometió estar cerca para prepararse y corregir sobre la marcha lo necesario.

*La conciliación

Al Ejecutivo le tocará operar el Centro Estatal de Conciliación que será la etapa previa, con duración máxima de 45 días, en donde se busquen los acuerdos para evitar en lo posible las demandas ante los tribunales laborales que ahora serán competencia del Poder Judicial del Estado y ya no más de las tradicionales Julcas.

*Preocupaciones

Una de las inquietudes del sector patronal es el perfil de los conciliadores. Libia les aseguró que para julio se hará la designación del titular del Centro de Conciliación Laboral y se completará la plantilla laboral con especialización en asuntos laborales.

*Los pendientes

Una de las dudas es qué pasará con las demandas en trámite. Las Julcas en control del Ejecutivo seguirán funcionando hasta resolver el último asunto en trámite. ¿Eso cuánto tiempo tardará? no lo sabemos, lo que sí comentó la Secretaria de Gobierno es que trabajarán en detectar de qué manera facilitar los acuerdos y no atorarse.

*Defensa patronal

Roberto Roel, presidente de las comisiones laborales de Coparmex y del Consejo Coordinador Empresarial de León, apuntó que la preocupación de una defensa gratuita y de calidad no sólo es para los trabajadores sino también para muchos patrones de pequeño tamaño que no tienen los medios para pagar abogados.

*Sobre la marcha

Libia García comprometió cercanía con todos y que también habrá una comisión para dar seguimiento al funcionamiento del Centro Estatal de Conciliación. “Como todo modelo nuevo habrá retos que tal vez ni se visualicen y corrijan en el camino”.

***Administrador de servicios

El oftalmólogo Luis Alanís está contra el tiempo en la cruzada de convencer a la alcaldesa electa de León, Alejandra Gutiérrez, ya no el sueño de quedarse él, sino que sí vale la pena sostener la figura del Administrador de Servicios Municipales.

*Centro de inteligencia

Su carta de presentación es el Centro de Inteligencia Urbana para el que presume ha puesto de su salario para equiparlo, aunque admite que todavía está en una etapa de Centro de Monitoreo más que de Inteligencia, para lo cual requiere de la colaboración con la información de las dependencias que prestan servicios públicos.

*Información es poder

En sus pantallas Alanís concentra datos de ciudad (por ejemplo lo que arrojan los nuevos sensores que miden movilidad, ruido, calidad del aire) con los que puede hacer cruces y obtener conclusiones valiosas en tiempo real. Sin duda, la información es poder, conocerla y procesarla siempre será útil para el gobierno.

*La continuidad

Ante la declaración de Alejandra a AM de que lo más seguro es que el Administrador de Servicios no sea una figura parte del nuevo organigrama, el titular sostiene que esté o no él al frente el Centro de Inteligencia Urbana debe continuar.

Apuestan por tierra de vinos

Con el objetivo de consolidar al estado de Guanajuato como una “Tierra de Vinos”, se cuenta con una cartera de 20 proyectos para el desarrollo del Clúster Vitivinícola. El pasado 15 de mayo iniciaron el proyecto la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, la Asociación de Uva y Vino de Guanajuato, y el sector privado. Este fin de semana se reunieron para revisar avances con la asesoría de la empresa GEA.

Hoy en la entidad se cuenta con 34 viñedos registrados en la asociación, y hay otros nueve no incluidos que, en conjunto, cuentan con 385 hectáreas cosechadas y proyectos de expansión de 120 hectáreas en el corto plazo, reporta la Sectur.

Foto: Sectur (Secretaría de Turismo del Estado).