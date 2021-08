Enhorabuena

Una vez más lo logramos, llegamos al viernes. Comenzamos contándole que BanBajío siguen cumpliendo objetivos.

En esta ocasión la institución financiera fue informada que de que obtuvo una de las 3 primeras posiciones en las categorías: Best CEO, Best CFO, Best IR* Program, Best IR profesional, Best investor/analyst day, Best ESG** y Best management of Covid19 crisis.

Institutional Investor es una editorial internacional líder en el tema de negocios, enfocada principalmente en finanzas. Durante más de 30 años ha reconocido a personas y empresas de la industria de servicios financieros por su excelencia.

Para calificar a los Equipos Ejecutivos se toman en cuenta criterios como credibilidad, liderazgo, calidad de comunicación, administración financiera, conocimiento comercial y de mercado, consistencia de la divulgación financiera, entre otros.

La integridad de las clasificaciones y los premios editoriales, respaldados por las investigaciones de Institutional Investor, se han ganado la más alta consideración en el sector.

¡Caray!

El desabasto de los semiconductores ha sido largo y ha causado constantes frenos en la producción de una industria que parar un día le es caro, imagínese una semana y ahora de forma constante como es el caso de General Motors Silao.

Esta planta había salido avante, ser la armadora que produce las camionetas campeonas en sus ventas en los Estados Unidos, le había permitido ser excluidas en la logística interna de la estadounidense en México.

GM San Luis Potosí era hasta un mes la que más pausas técnicas venía teniendo, sin embargo entre julio y lo que va de agosto ya GM Silao sumará su tercera ocasión que se verán obligados a pausa por el desabasto de semiconductores que continúa a nivel mundial, y que se esperaba al comenzar la segunda mitad del año fuera disminuyendo.

Recientemente compartimos en Valor Agregado la cifra de los vehículos que han dejado de fabricar a consecuencia de los diferentes paros que han venido teniendo en el 2021, primero por problemas con la energía eléctrica y posteriormente con los chips.

En esa información la cantidad total no era mayor a las 1 mil unidades, considerando lo sucedido con GM, Mazda, Honda y Toyota, cantidad que viniendo de una industria tan ordenada en sus tiempos y proyecciones pareciera que pronto tendrán la recuperación, pero de que ha causado descontrol y pérdidas, ha si lo ha sido.

Recordemos que de una armadora automotriz dependen al menos 80 empresas más que son parte de su cadena de proveeduría, y en muchos de los.

Por ejemplo en Guanajuato, Martín Rea en Silao y Yazaki entre los límites de León y San Francisco son solamente un par de ejemplos de compañías que trabajan completamente para GM Silao y han tenido que parar a la par de la armadora.

Se pondrá interesante

Aprovechando que hablamos de GM su reanudación de labores, se espera que suceda un día antes de que comience la consulta colectiva laboral en el complejo silaoense.

Resulta que ex empleados de GM señalaron que la Confederación de Trabajadores mantienen amenazandolos de que sus trabajos podrían desaparecer y que incluso la inversión de la armadora en Guanajuato podría irse a Estados Unidos.

Sin embargo han invitado a los colaboradores a no creer en esos rumores y decidan en la próxima consulta colectiva laboral de manera libre.

Mencionaron que algo que les ha venido generando certeza para la consulta del 17 y 18 de agosto, es que habrá vigilancia de México y de los Estados Unidos.

Un dato a considerar es que mientras en Estados Unidos la armadora paga a 32 dólares, en Canadá hasta 50 dólares, en México apenas llega a los 2 dólares.

