ENOJADOS

Los panistas andan que trinan de coraje con la decisión de la mayoría de la Corte de poner la ley a consulta popular, aunque no diga la palabra expresidentes, con una pregunta que nadie entiende, y todo por no contrariar al presidente López Obrador.

FOX HABLA

El expresidente Vicente Fox, que regresó a los brazos del PAN, opinó en Twitter: “Qué vergüenza la Corte, mejor dicho el presidente Saldivar y sus cinco lacayos. Qué triste para México, ¿ahora quién podrá salvarnos? ¡tú y yo, no hay más!”.

¿DIVISIÓN DE PODERES?

El dirigente estatal azul, Román Cifuentes lo consideró lamentable y preocupante, principalmente porque haya “ministros que se presten a las artimañas electorales del Presidente. Esto pone en riesgo los derechos humanos y la división de poderes”.

SOMETIDOS

Lo más grave entonces es someterse a las presiones del Ejecutivo para “avalar un populismo judicial penal... Se sometieron de manera lamentable al autoritarismo”.

JUEVES NEGRO

El pastor azul, Juan Carlos Romero Hicks, lamentó que el “concierto de inconstitucionalidades” se quiera tapar por el Poder encargado de velar por la ley.

CELEBRAN

En el otro bando, las senadoras por Morena celebran. Antares Vázquez y Malú Mícher destacaron que es la hora de que el pueblo opine y que sea escuchado, que se da un primer paso a la justicia y que, muy pronto, habrá juicio a expresidentes.

CONTRA AMLO

Guanajuatenses de todo el estado se suman a las protestas de hoy contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Anuncian que serán cientos los que salieron ayer por la noches y madrugada de hoy a la Ciudad de México con Frena.

¿PANISTAS?

Dicen por ahí que si bien no lo promovieron como partido político, así por debajo del agua, como no queriendo, los blanquiazules instaban a sus militantes a sumarse para hacer bola. Veremos si es verdad que fueron y si reunieron a los que esperan.

A LA BAJA

Deteriorado y con disminución en la capacidad de contratación de personal, así es como el presidente de la Cámara de la Construcción en Guanajuato, Javier Padilla, ve que se encuentra el sector que, por la pandemia y la limitada obra pública ante los recortes federales, le ha tenido que decir adiós a más de 13 mil empleados.

DIFICULTADES

Javier Padilla visualiza un año 2021 muy complicado pues el Gobierno federal sigue sin tomar en cuenta la infraestructura en los Estados y Municipios y esto ahorcaría más a las empresas que, según dijo, sufren económicamente desde hace 21 meses

CANACO, RELEVO

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) en León concretó el relevo de timón. Terminó su periodo Gabino Fernández y tomó protesta en la asamblea para 2020-2021 la empresaria Elizabeth Vargas Martín del Campo.

COLOR AZUL

Liz es Rectora de Icon University, fue Presidenta de Canirac León y en Guanajuato, y tuvo un paso como legisladora federal por el Partido Acción Nacional 2012-2015. Es la primera mujer que preside una Cámara que hoy cuenta con 2,800 afiliados.

VAYA RETO

Su plan de trabajo requerirá de menos glamour y más efectividad, que las relaciones con la clase política azul sirvan para multiplicar créditos, capacitación, promoción, y toda clase de apoyos hoy urgentes para el sector más golpeado por la pandemia.

PRIETO, PELEA

Ernesto Prieto revira y sube un video de la sesión del Tribunal Electoral para sostener que está firme la sesión del Consejo que dio lugar a la del Comité Estatal del 23 de diciembre de 2019 en la que se avaló su regreso a la Presidencia de Morena. Lo mismo que el acuerdo del Comité Nacional de marzo que lo reincorpora.

DA