~ ¿Qué hará el dueño de la viña?

Vendrá y dará muerte a los labradores

y entregará la viña a otros ~

Marcos 12, 1-12

Si no somos dueños de la viña, menos de sus frutos. En esta parábola, pareciera que Jesús habla de su momento, cuando está siendo rechazado, incluso podríamos descifrar que él será el hijo del dueño asesinado. Pero no es así, con esta parábola Jesús profetiza, habla para cada tiempo, para nuestro presente y para el futuro. También hoy, y sobre todo hoy ¿no es verdad que esta es la lógica de nuestra época? ¿Sobre todo la de los nuevos dirigentes del mundo? Jesús habló de la infidelidad de los dirigentes de Israel, pero hablando de esa infidelidad, habla también de la nuestra. Quienes tenemos cualquier cargo o autoridad, ya sea padres de familia, educadores, políticos y así la sociedad en lo general, somos esos labradores, que no entregamos el fruto que Dios, el dueño de todo, quiere: la justicia y el derecho (Is 5,7). ¿Alguien puede negar que como sociedad, pero sobre todo nuestros dirigentes han creado una sociedad injusta y explotan al pueblo en propio provecho?

Jesús traspasó el reino de Dios a su nuevo pueblo, la Iglesia, de la cual Él es piedra angular. Él espera que entreguemos los frutos “a tiempo”. Es decir ya desde ahora. Y es que parece que retrasamos la entrega esperando algo mejor o mayor. Si lo pensamos bien el reino debe acontecer ya, en lo cotidiano, en el día a día. Debería notarse con toda claridad.

Urge que superemos la mentalidad de propietarios y de monopolio, que dejemos que la Iglesia, el mundo y el Reinado, siga siendo de Dios y que sus beneficiarios volvamos a ser todos los pueblos. Urge que entreguemos los frutos.

Oración:

Señor Jesús, transforma nuestra vida, que produzca los frutos para lo cual nos la diste. Inspira nuestra familia para que juntos superemos toda pretensión de ocupar tu lugar y que entreguemos nuestros frutos a tiempo. Amén.