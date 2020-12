Entrevista a Antonio Chaurand Sórzano

¿Quién es Antonio Chaurand Sorzano?

R.- Soy un celayense que viví una infancia feliz, en un lugar pequeño con absoluta seguridad. Dejabas tu carro abierto, salías a jugar a la Alameda sin ninguna preocupación. Recorríamos los alrededores del río Laja con buenos amigos. Fuimos muy felices. Fue una infancia envidiable, con enorme libertad y con la posibilidad de desarrollarse plenamente.

Por motivos del trabajo de mi padre me voy de Celaya y estudio la carrera de medicina en Guadalajara, regresando a Celaya a hacer el internado en el hospital Guadalupano y posteriormente me fui a hacer la residencia rotatoria de posgrado a San Luis Potosí. Luego tuve posibilidad de irme al hospital infantil de Berna, Suiza, durante dos años y tuve el ofrecimiento del director del hospital y de la compañía Nestlé para quedarme a vivir allá, pero siempre tuve la intención de regresar a mi tierra y así lo hice.

Regresé a México e hice la residencia de pediatría en el hospital infantil de la capital y en cuanto terminé, me casé con una extraordinaria mujer que desafortunadamente ya no está en esta tierra. Tengo 3 hijos de los cuales me siento profundamente orgulloso.

LA IDEOLOGÍA

Desde hace mucho tiempo he manifestado ciertas inquietudes ideológicas y se ha hablado de la posibilidad de que ocupe un cargo público. Coincido con las posturas llamadas de izquierda, aunque a mí no me gusta mucho llamarlas así, no me gusta etiquetar. Sin embargo, he tenido siempre el interés de participar en la búsqueda de una ciudad, de un estado y de un país más justo, en el cual se puedan reducir las enormes diferencias entre unos y otros, en donde todos tuvieran la oportunidad de desarrollarse de forma digna. Pero esto no significa que no reconozca que haya gente que por su esfuerzo, estudio y dedicación tenga mayores posibilidades económicas que otros, pero las posibilidades de triunfar no son las mismas para todos.

En mi casa desde niño vi el ejemplo de mi padre y mi madre, quienes lucharon intensamente para paliar esas diferencias sociales. Es eso lo que me mueve.

¿Quiere usted ser presidente municipal de Celaya?

Sí. Yo creo que cuando tienes la posibilidad de estar en un cargo público, tienes la enorme responsabilidad de cambiar la realidad de la gente, porque vas a gobernar para todos. Estaría dispuesto en caso de que compañeros de partido respaldaran este proyecto y por supuesto si la ciudadanía así lo decidiera, para mí sería un altísimo honor.

PRIORIDADES

Seguridad. - Es un tema que padecemos los celayenses constantemente desde hace varios años. La inseguridad no es aislada, hay condiciones que la favorecen. Hay pocas oportunidades en educación y en trabajo, pero por supuesto que hay que implementar acciones de vigilancia, aspectos tecnológicos. En este tema hay que invertir mucho dinero, pero hay que atender las causas.

El tema de la delincuencia organizada compete a los tres niveles de gobierno y por ningún motivo se pueden andar aventando la responsabilidad. Sin embargo, creo que cada municipio debe ser insistente para recibir el respaldo suficiente.

Turismo. – Tenemos que aprovechar la privilegiada situación geográfica que tenemos para impulsar el turismo de negocios, pero no debemos olvidarnos del turismo cultural. Hay aspectos importantes como el paseo de las luminarias, la procesión del silencio. Hay que aprovechar a los pintores, escritores, artistas. Debemos destacar aún más al Conservatorio de Música, posiblemente entre los tres mejores del país y qué decir de la Orquesta Juvenil.

Los restaurantes de la ciudad son reconocidos por la calidad. En fin, podemos aprovechar todo eso para fortalecer el área turística.

ALTERNATIVA

En caso de no ser candidato a la presidencia municipal, yo estoy dispuesto a participar en cualquier lugar donde pueda incidir para tener un Celaya mejor.

CONCLUSIÓN

Insisto en que Celaya requiere la participación de todos. Invito a la ciudadanía en general para que tome muy en serio la situación que estamos viviendo con relación a la pandemia. Les invito para que tomen precauciones, que tomen en cuenta los protocolos. Falta el último estirón.