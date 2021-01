Epidemia, decadencia y año nuevo

Hemos resistido casi un año con la pandemia y la violencia. El coronavirus se ha convertido en otra sombra perturbadora dentro y fuera de casa, a pesar de ello, seguimos en pie, enfrentando una economía adversa, malos gobernantes, y descubriendo las fracturas de un sistema político atascado desde hace muchos años.

Muchas de las experiencias negativas socialmente, son el resultado de una acción que nos tomó unos minutos, y que luego se convierte en un lastre de años y años. Construir el futuro, no es del todo un asunto personal, porque nada será seguro, ni siquiera la vida, si no tenemos un gobierno municipal, confiable, honesto, responsable.

Un año o una vida de prosperidad tiene que ver con decisiones políticas, y económicas que suelen comenzar cada tres años con un voto. Sí, un voto es el inicio del aleteo de la mariposa que puede causar un huracán o un torbellino. No son las grandes acciones, ni los grandes proyectos los que cambian a la sociedad, es una acción simple: un voto ciudadano en un acto de conciencia.

Hoy creo que debemos tener despropósitos, ir más allá de lo que esperamos. Esperar y desear son verbos que niegan la acción concreta, ahora tenemos que hacer posible lo que creíamos imposible.

En unos cuantos meses habrá elecciones municipales, muchos dan por hecho que ganará el PAN, a pesar de que tiene niveles de aceptación muy bajos, y bajaron aún más cuando postularon al falso redentor, Javier Mendoza. Su idea se basa en un cálculo de votos obtenidos en el pasado.

Debo decirle que tenemos 370 mil personas que pueden votar en la próxima elección, y el Pan considera que ganará con 50 mil votos, porque todos los otros partidos tendrán menos votos que ellos. ¿Y los otros 320 mil son de piedra o mirones de palo? Aquí es donde el mensaje panista empieza a torcer el rabo. ¿De dónde sale la idea, que no puede perder el gobierno más nefasto que ha habido en los últimos 50 años?

¿De quién será la responsabilidad de que gane el PAN? ¿De los que votan, o de los que no votan? Cuando me dicen que no se puede cambiar la situación de pánico y muerte, yo pienso de manera contraria. Los celayenses yendo a votar en el próximo mes de junio, tendrían en sus manos la posibilidad de hacer el cambio más importante del siglo XXI en nuestro municipio.

Es decir, la solución está en que 320 mil personas, inviertan 30 minutos para emitir un voto en favor de ellos mismos y de Celaya. ¿Pero, lo haremos? ¿O los celayenses le tenemos más miedo al cambio que a la violencia y la pandemia?

Necesitamos un pensamiento creativo, salirnos de la foto costumbrista, y rechazar a quienes nos han hecho creer que es imposible el cambio.

Salirse de la fila para romper con la frustración de votar por cualquier candidato que postule un partido, es urgente. Buscar las candidaturas ciudadanas y verdaderamente independientes, es una oportunidad para iniciar un remolino que arrastre con las figuras decadentes de hace 50 años.

Renovar la política, implica tener conciencia que a partir de un voto se pude hundir más al municipio y a nuestras familias, o se puede tener un horizonte alentador de nuevas prácticas de hacer gobierno, y de administrar. El futuro se construye en plural, con todos, es decir, con nosotros, y no solo con ellos.

Revolcadero.

El PAN comienza el año con tres nuevos regidores, los exindependientes. Pero éstos siguen dándole de patadas al pesebre panista, o dicho de otro modo, muerden la mano que los alimentó para que llegarán a ser regidores. ¿Doble moral, amnesia o cinismo?