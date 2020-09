Era más grande el muerto

El año pasado, antes de esta pandemia de COVID-19, durante uno de mis viajes; esta vez a España, pasé a Barcelona y aproveché para llamar y saludar a un buen amigo de mi generación de abogados quien se encontraba en el servicio exterior mexicano allá en el Consulado con otra amiga de mi infancia y adolescencia, oriunda y vecina de León, Guanajuato, Carmen Oñate; ahora Embajadora de México allá mismo, en Madrid.

Cuando hablé con Manuel, le dio mucho gusto y al comentarle de mi presencia en la Ciudad de inmediato me dijo: “Y qué planes tienes? Podemos comer juntos?”, “Claro -le dije- por eso te llamé para invitarte”; “bueno, pues te parece bien en el Botafumeiro a las 14:30 hrs?” “De acuerdo, -contesté- además, me súper encanta la langosta que allí se prepara y escoge uno de un pequeño acuario a la vista de la clientela”.

Nos vimos en el típico restaurante barcelonés y nos dimos un abrazo; pedimos unas bebidas y después de comer, durante la sobremesa con un café y un licor, y de actualizarnos sobre muchos temas, Manuel se puso nostálgico y comenzó a rememorar cuando llegó a la Ciudad de México, procedente de su natal Sonora; su ingreso a la Facultad de Derecho de la UNAM.

Me contó cómo lo ayudó un tío que ya para entonces era abogado y mantenía un despacho con otros socios. Y que cuando ingresó a estudiar le pidió apoyo para estar con él y ayudarle en lo que pudiera a la vez iría practicando, además de ganar algo de dinero para su sostenimiento. Así su tío abrió las puertas de su despacho para apoyarlo.

Manuel, me confió, solo tenía un traje formal, con el cual se había graduado de la Preparatoria, y lo utilizaba cuando tenía algún compromiso importante. Los demás pasantes de Derecho del despacho que colaboraban con otros abogados, pues ya iban más adelantados en la carrera y vestían de traje y corbata. Su tío al ver esta carencia le sugirió a Manuel fuera a su casa para recoger algunos trajes que ya no usaba, pero que eran finos, y estaban en buenas condiciones.

Yo lo escuchaba con atención, parecía un desahogo, más que una confidencia, ya que Manuel era un abogado destacado, buen político, había sido diputado, y ahora había abrazado la carrera diplomática, muy respetado y con una considerable fortuna para su familia y una confortable residencia en Ciudad Obregón.

Su tío le había regalado cuatro trajes, los recordaba muy bien; un azul marino, un gris oxford, un negro medio tornasolado que le gustaba mucho y un beige. Le quedaban un poco grandes porque su pariente era más alto y fornido, pues había jugado futbol americano cuando estudiaba. Los pantalones de plano si tuvo que arreglarlos de cintura y de lo largo, pero los sacos los dejó así y pues cuando los usaba, se le notaban un poco holgados de los hombros y del pectoral, pero pues él estaba contento con tener ropa más formal y de marca Pardueles y Zapico, muy finas en aquella época.

Luego, llevándose a la boca su copa con brandy Cardenal de Mendoza, le dio un sorbo final hasta el fondo de golpe. Y me confió; “No olvido que cuando estaba en el salón de clase, esperando al Maestro en turno, mientras estudiaba, de la parte de atrás del salón alguno de los compañeros gritaba 'era más grande el muerto' y cuando volteaba hacia atrás para ver quien había sido, cobardemente callaba y los demás lo solapaban; te acuerdas?”.

Después pude identificar quién era; un tipo alto, medio pelón, de apellido Góngora, muy burlesco, pero nada sobresaliente, del montón pues; y fue porque un día, al entrar y sentarme balbuceó la frase y al voltear rápido lo vi, pero al reclamarle, siempre lo negó. Me preguntó Manuel Gómez, “Sabes qué fue de él, ya moriría?” En ese entonces no sabía, y le contesté que no.

Finalmente le dije, tu solo recuerda: “todo hombre que no ha tenido vicisitudes y dificultades que vencer, ha perdido una gran enseñanza”. Dejamos detrás aquel restaurante, fue un gran encuentro y nos despedimos con un fuerte abrazo.

DA