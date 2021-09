***Escándalo

La grave acusación en contra del diputado federal electo del PAN, el irapuatense Jorge Romero, es un escándalo no sólo personal sino de partido político. Una de sus cartas jóvenes de mayor proyección no pudo tomar protesta en San Lázaro.

*Líder y funcionario

Presidente de Acción Juvenil en Guanajuato y Director General del Instituto de la Juventud Guanajuatense en el sexenio marquista y más de dos años con Diego.

*Dedazo azul

Fue beneficiario del dedazo azul para ser candidato por el distrito 09 federal, candidatura para la que también se anotó Juan Miguel Alcántara Soria, ex legislador y ex titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

***Zamarripa en confianza

El fiscal Carlos Zamarripa se sintió en casa en el Club Rotario de León, organismo encabezado por el doctor Luis Alanís Villarreal, el Administrador de Servicios en el Municipio de León pero también Presidente del Consejo Ciudadano de la Fiscalía.

*Los responsables

Ante un foro amable se explayó para dar su versión de la terrible violencia que azota Guanajuato y que tiene a muchos responsables (en los que no se incluye claro): policías municipales, Pemex, Fiscalía General de la República, Gobierno federal.

*Presión desde palacio

Zamarripa ha evitado responder una y otra vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha solicitado su remoción con el argumento de los 12 años en el cargo y de la imparable violencia que no cede en Guanajuato. Ayer no fue su tema central pero no pudo evitar pronunciarse, y, por sus dichos, se siente perseguido.

*Lo que él cree

Intereses perversos, ganancia político-partidista, un grupo político que lo quiere quitar, un paisano (no dijo nombre pero en referencia a Ricardo Sheffield) que le habla al oído al Presidente, fueron las explicaciones que ofreció el funcionario.

*Los homicidios

Del comportamiento delictivo mostró la presentación reciente de la Secretaría de Seguridad Pública federal de diciembre de 2020 a julio del 2021, que ubica a Guanajuato en cuarto lugar en la tasa de homicidios dolosos por población, aunque digan que primero, dice. Pero por el número total de víctimas sí sigue en primero.

*La menos peor

No habló de la crisis de violencia en León desde el 2020 y que empeora este 2021. Tampoco ofreció datos duros del combate a la impunidad en este delito y refirió a los estudios de México Evalúa (segundo lugar en el índice de Impunidad en el sistema de justicia penal 2019 con el 74%), aunque algunos digan “que son la menos peor”.

*Otros delitos

“En ningún otro delito estamos por arriba de la media nacional”, dijo. Reconoció que hay regiones como la Laja-Bajío con un problema de delitos violentos. En total les presumió que son tres mil robos menos los cometidos en los últimos cinco años.

*Escudo

El robo de vehículo tiene una baja sostenida desde hace cinco años, y se ubican en el lugar 21 nacional. “Los arcos y cámaras (de Escudo) sí nos funcionan”, comentó.

*Secuestro

Zamarripa les dijo que en 2010 el registro era de 129 secuestros, hoy son el lugar 30 a nivel nacional. Pero se le olvidó hablar de las desapariciones y de las fosas.

*La comunicación

El Fiscal resumió los cuestionamientos y la percepción de la población sobre la impunidad en los delitos, a un problema de comunicación, “somos un desastre”. Dice que quisiera tener un foro como la mañanera. Los medios puestos, falta él.

***La negativa

Si el Municipio de San Miguel de Allende rechaza la recomendación de la Procuraduría de los Derechos Humanos por violentar la libertad de expresión de dos reporteras, se avisará al Congreso para que cite a comparecer al actual Alcalde. El viernes 27 se venció el plazo formal para aceptar o rechazarla, y no respondieron.

*La recomendación

El 20 de agosto la Prodheg emitió la recomendación en la que acreditó que se violentaron derechos de las reporteras por parte del entonces alcalde, Luis Alberto Villarreal García, pues al intentar entrevistarlo quitó el teléfono con el que una transmitía en vivo y les atribuyó que, con su labor, favorecían a la delincuencia.

*Dos años después

El hecho sucedió el 26 de julio del 2019 al acudir a las instalaciones del edificio administrativo de la Presidencia Municipal para la cobertura de una manifestación pacífica de policías quienes entregarían un pliego de peticiones a los directivos.

*Para el alcalde

La recomendación se dirige al alcalde en funciones, Gonzalo González, y no a Villarreal García cuya acción derivó en la queja pero que hoy está en licencia.

*Otro plazo

La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado giró este lunes 30 un oficio al Municipio de San Miguel para otorgarles tres días naturales más para dar una respuesta formal. De no hacerlo, como hasta ahora, se tendrá por rechazada.

*La advertencia

“En ese supuesto (de rechazo) yo estaría notificando a las víctimas por escrito y, por el otro lado, estaría solicitando al Congreso del Estado que se llame a este funcionario (Alcalde en funciones) para que comparezca y explique las razones y fundamentos de su negativa”, advirtió el ombudsperson, Vicente Esqueda Méndez.

*Sin antecedente

En Guanajuato no se tiene antecedente de que el Congreso, a través de su Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, haya llamado a comparecer a algún funcionario por rechazar o no cumplir con las recomendaciones.

Presenta informe Pilar Ortega

La diputada federal saliente por el distrito 06 de León, Pilar Ortega Martínez, presentó el lunes ante la militancia panista su III Informe de Labores Legislativas con el que se despidió de esta función, destacando logros principalmente al frente de la Comisión de Justicia, la segunda con más dictámenes votados en el Pleno.

“Desde nuevos espacios seguiré luchando para garantizar el derecho de acceso a la justicia, los derechos de las víctimas y el Estado de Derecho”, expresó la panista.

En el Comité Municipal del PAN leonés se rindió un homenaje a Elia Hernández Núñez, ex senadora, ex diputado local y federal, quien falleciera la semana pasada.

Foto: Twitter PAN León.

