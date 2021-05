Escándalo insoportable

Algo muy extraño sucede en un domicilio de la calle Coahuila de la colonia Alameda en esta ciudad. Todavía hace pocos meses el patio de la propiedad estaba dividido, una parte era un agradable desayunador y la otra un negocio de artículos de publicidad y serigrafía. Desafortunadamente los inquilinos tuvieron que dejar sus respectivas ocupaciones por motivos de inseguridad. Pronto la propiedad fue rentada de nuevo y desde hace unas semanas sirve para que un grupo de individuos canten como loquitos a altas horas de la noche en reiteradas ocasiones. En un principio pensé que se trataba del Monkys, pero el ruido era demasiado cercano así que rectifiqué y me di cuenta que eran los nuevos vecinos.

Digamos que más allá de las malas voces que parecen lamento de muerte, nada significativo o molesto había sucedido hasta el pasado lunes. Resulta que en punto de las 11 de la noche un nutrido grupo de personas comenzó a llegar y a los pocos minutos, nada más y nada menos que ¡música en vivo! En plena zona residencial, en un patio al que no lo separan 20 metros de las casas de enfrente y con un escándalo que hizo imposible conciliar el sueño aun y cuando tuve que cambiarme de habitación. No quiero ni imaginarme qué habrá pasado con los vecinos.

Los minutos avanzaban irremediablemente acompañados de los acordes de Ahora te puedes marchar y Cuando calienta el sol, de Luis Miguel, Motivos de Vicente Fernández, Se me perdió la cadenita, Amante a la antigua entre otras. Hasta eso era buena música. De haber comenzado por la tarde yo mismo me habría colado al festejo y hasta hubiera cantado, pero a las 11 de la noche no quería otra cosa más que descansar.

Toda la cuadra es residencial a excepción de la propiedad que albergó la Casa Jurídica, por lo tanto, es injustificable semejante ruido, semejante escándalo a esas horas que no es producto de otra cosa más que de la insensibilidad, la desfachatez y la falta de educación.

Se llamó al 911 para que enviaran una patrulla, pero la fiesta no amainó en lo más mínimo. Perdí la noción del tiempo, pero debieron terminar muy muy tarde. Reflexionando ahora me pregunto ¿A qué clase de mente perversa, insana y retorcida se le ocurre organizar una fiesta en lunes a las 11 de la noche? El cantante no dejaba de decir que “era un festejo para las mamás”. Permítanme corregirlo. El festejo fue para personas que simple y sencillamente no tienen madre.