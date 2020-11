Escuela para formación de cantantes. Parte II

Eso me agradó muchísimo del Profesor Mondragón después fui conociéndolo más y digamos que no era una “perita en dulce”, tenía arrebatos de disgusto cuando un alumno no interpretaba bien y se notaba porque de repente sacaba a flote todavía su gran voz de tenor con la que triunfó y de la cual algo conservaba, e interrumpía corrigiendo y ejemplificando cómo debería cantar el pupilo.

Ahora que recuerdo la forma en que trabajaba el Profesor Mondragón, me doy cuenta de que lo más seguro es que fuera una dinámica y rutina de muchos años atrás, ya aplicada en los coros, y que aún se sigue utilizando, a la vez que los miembros aprenden cada día a cantar mejor, así también lo hacía el Maestro Horacio Matehuala aquí en León, en la Estudiantina Coral Preparatoriana. Sistema que paso a describir.

Teníamos dos sesiones a la semana de 3 horas cada una y a veces de un poco más, dependiendo de algunos gustos y detalles.

Al llegar, puntualmente el Maestro con el pianista en turno iniciaban la vocalización colectiva, mientras la Maestra De la Fraga iba checando la asistencia identificando ausencias y retrasos, para llamarles la atención. Después de esa vocalización en la cual poco a poco al incrementar los tonos iban quedando al final quienes lograban los más altos, el Maestro procedía a clasificar las voces y a formar los 4 grupos necesarios o básicos para el Coro. Luego nos distribuían a cada integrante una carpeta en donde íbamos agregando periódicamente las partituras de las canciones que estaríamos ensayando y aprendiendo para finalmente dejarlas como repertorio.

Primero cada grupo iba entrenando y repitiendo sus cantos separadamente con la entonación que enseñaba el Maestro y detectando los errores de los coristas para corregirlos de inmediato y poner la muestra; de allí la presencia de la Maestra De la Fraga quien se encargada de las féminas.

Una vez aprendida la canción y las cuatro voces indistintas, las conjuntaba apropiadamente para hacer los ensambles y las inflexiones debidas.

Y finalmente la cantábamos ya completo el grupo coral debidamente formado y distribuido, y si se escuchaba alguna disonancia o desentonación, detenía allí la canción para identificar el error, y hacer cantar correctamente al desentonado o errático, machacando en piano la nota correcta. De allí en adelante, continuaba la melodía.

Las tres primeras canciones bien montadas y ensayadas, una y otra vez, eran las más difíciles y tardadas, pero ayudaba mucho el que ya había cantantes de experiencia en el Coro que tenían continuidad y “jalaban” a los nuevos a acoplarse más rápido; a tal grado que bastaban dos semanas para montar cada canción nueva, y a veces hasta menos, ya con esa sistemática, técnica y continuidad.

Los coros mixtos, como aquellos, suelen ser a 4 o 6 voces. En nuestro caso fueron a 4, a saber: sopranos, contraltos, tenores y bajos; a esta conformación se le ha conocido abreviadamente como SATB. Cuando son de 6 voces se agregan las mezzosopranos y los barítonos, pero aunque son muy bonitos y más profesionales, son más complicados.

Los ingredientes principales del Coro son la coordinación perfecta de las voces para la interpretación conjunta y simultánea de una melodía, formando una polifonía en sincronía armónica.

Ofrecimos a lo largo de un año tres presentaciones en distintos escenarios, pero ante los rumores de que habría un recorte de presupuesto y desapareciera el Coro; para el informe anual del Secretario del Trabajo y Previsión Social, Rafael Hernández Ochoa, visitaría el recinto el Presidente Echeverría y se aprovecharía para entregarle una carta pidiendo su apoyo al Coro dedicándole su canción favorita: “Un viejo amor” de Alfonso Esparza Oteo.

No sirvió de nada. Aquél Coro sucumbió ante la austeridad y recorte presupuestal, (¿dónde he oído eso?).

(Continuará….. “La Escuela de Rosario De la Fraga”.

DA