Escuelas para formación de cantantes

La Selección y el Ingreso.-

Allá por los años de 1971-1972, después de haber ingresado a la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal, de la Dirección de Personal, oficina de Prestaciones para los Trabajadores, repartían en las Agencias del Ministerio Publico volantes con información de las promociones del ISSSTE, tales como préstamos para auto, para vivienda o para gastos personales; también para acudir a eventos culturales o cursos de capacitación y diversos talleres de aprendizaje en varias materias; entre esas actividades me llegó información sobre la convocatoria para para ingresar a la Escuela de Canto e integrar el coro “Voces Obreras de México”, a cargo del Maestro Tenor ya en retiro Gilberto Mondragón quien había destacado en el Bel Canto en las décadas de los años 50 y 60; había que acudir al edificio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ubicado en aquella época en la Avenida Dr. Vértiz, en la Planta Baja, en el Auditorio, el lunes siguiente por la tarde para una prueba de aptitud de canto.

Como desde que estuve en la Preparatoria de León, había practicado el canto en la Estudiantina Coral durante poco más de un año, traía el gusto por ese hobby y acudí a la sesión de prueba. Llegué y por poco me arrepiento de haberme presentado, pues estaba una fila como de más de 20 personas de todas las edades, me ubiqué como uno de los más jóvenes, pero había personas ya mayores de 40 años, de ambos sexos; para anotarnos pedían la credencial de la dependencia donde estábamos adscritos y nuestra credencial del ISSSTE. Allí en la mesa de recepción nos informaron que el Maestro Mondragón solo escogería a 8 voces que eran las que necesitaba.

Estaban dentro del auditorio quienes ya pertenecían al Coro y había al frente, sobre un foro, un piano de media cola y otro piano vertical pegado a una pared. Había un pianista y otra Maestra a quien identificaban como De la Fraga después conocí su nombre completo y era Rosario, también una exitosa cantante de Ópera, en retiro.

Cada uno de los aspirantes inscritos pasamos a sentarnos a las butacas, junto con quienes ya eran miembros. Enseguida la señorita que estuvo en la recepción pasó una lista al Maestro Gil Mondragón, cómo le llamaban también con más cariño; y él inició con la audición.

Llamó uno a uno a los futuros cantantes; ora un varón maduro, ora una señora guapa de treinta y tantos años; y así a cada participante.

Nos hacía cantar con el pianista desde “Las mañanitas”, hasta la “Canción Mixteca”, “Nunca, nunca, nunca”, pero la que más utilizaba para probar la voz y tonalidad de los varones, era la de “Un viejo amor”. Esa a mí me tocó. Después de pasar a cada uno, hacía anotaciones en su libreta.

Al terminar, se paró frente a todos en el centro del foro, casi a la orilla y después de haber dialogado con la Maestra de la Fraga, viendo sus anotaciones, mencionó los nombres de quienes seríamos admitidos como miembros del Coro. Fuimos 9 los que ingresaríamos. Y luego agradeció a todos los que acudieron al llamado y no fueron seleccionados, alentándolos a que continuaran su afición y practicando en casa. No supimos si fue porque no tuvieran cualidades para el canto, por su voz, su tonalidad timbre, entonación, oído, tesitura, coloración, etcétera, porque en general percibí que todos cantaron más o menos bien y su intención era prepararse y aprender más, a la vez de contribuir en conjunto al Coro.

Pero el Maestro Mondragón, solo dijo: “son los que necesito”. No explicó razones, quizá para no ofender a nadie, como luego hacían otros Maestros muy rudos y con poca delicadeza que llegué a conocer, quienes al escuchar las primeras estrofas o notas de alguna canción de prueba, rechazaban de inmediato a quien no les gustaba con expresiones como: “tu no sirves para ésto”, “dedícate a otra cosa”, “¿quién te dijo que cantabas?”, o hasta un “ya, ya, con eso cállate! Eso no es cantar”, o sea, muy ofensivos e hirientes.

(Continuará).