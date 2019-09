Espacios hermosos, lugares nuestros

Hace días me encaminé a un lugar que de niña me llenaba de ilusión, inyectándome trocitos de felicidad que duraban muchos meses. Cada vez que las ruedas del coche de papá o las del urbano tomaban ese camino, sabía que me esperaban deliciosos y tibios churros azucarados; el pregón de las vajillas, cincuenta mil chucherías de lugares lejanos: mascadas de la India; flores de seda de China, lápices, suéteres del Perú, chamarras de fina piel y tantas cosas que se han perdido en la tierra de la desmemoria; medio pueblo un día sí, la otra mitad, la encontraba al siguiente. Era nuestra feria. Todos mis ahorros –con varias exprimidas al bolsillo de papá- terminaban esos días, en juegos, regalitos y diez antojos.

Mirar la ciudad desde las sillas de la rueda de la fortuna; tres gritos enérgicos que salían de la emoción y el miedo a las alturas. Los carritos chocones; las tazas voladoras con sus energías encontradas; aún recuerdo, aquella vez que trajeron una preciosa exhibición de águilas; los puestos de comida con sus aromas; el tiro al blanco, las canicas; los premios de peluche, los espejos mágicos; la casa del terror, la gitana que indicaba sentenciosa los amores por llegar. Cuando fui mayor, ir a los gallos, escuchar los conciertos de los guapos cantantes de moda era todo un espectáculo de primer nivel; eso era provincia, sin tanto mote con menos artificios. Aquel suelo de tierra, lleno de piedras, mal nivelado, me hacía feliz -siempre y cuando no decidiera llevar tacones- pues en ese espacio estaba mi feria. La feria de mi pueblo.

Hoy en aquel terrero, despunta una bella realidad: el parque urbano, con un gran edificio, de buenas proporciones; finas butacas, precioso escenario que ansioso tiembla para recibir a nuestra orquesta Silvestre Revueltas; al precioso ballet del Tecnológico; a nuestros excelsos artistas que seguramente con sus voces, sus artes, nos deleitarán con obras que nos harán cimbrar el alma. Presiento las veces entre la risa y el llanto, transportada a esos lejanos planetas donde los ríos son de leche y los pirules escurren miel. Conferencias de afamados se dictarán, donde buscaremos comprender esas idas y venidas del comportamiento humano. Otros encontraran la razón de su sí y sabremos que en los cimientos, ahí están risas, esperanzas de nuestros mayores, amigos, vecinos, trocitos de ese cariño del bueno, del te quiero bien que como celayenses hasta hoy nos guardamos.

Bien sé que la constructora de un celayense, pone todo su empeño para hacer bien las cosas, evitando mal hechuras, errores y despistes para que este teatro sea sólido y este bien construido; me parece mirarlo, con esa gallardía, exigiendo los mejores materiales, protegiendo a los trabajadores y entusiasmándolos para que den su mejor obra. Gobierno del Estado y el municipio así lo hacen; técnicos de la Ciudad de México, expertos en iluminación, sonido; maestros en carpintería y el orgulloso comité en donde el Patronato del Conservatorio -comandado por nuestros mejores- observan, exigen, detallan. Estas son buenas noticias de las que me duran un ciento de días y con las que los abrazo, a todos, este lunes.

