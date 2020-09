Especie Humana I - Un Mundo Mejor

Probablemente la mayoría de nosotros hemos escuchado a otra persona expresarse acerca de la idea de tener “un mundo mejor”, y con seguridad, muchos de nosotros lo deseamos.

¡Bien por desear un mundo mejor!, pero, la pregunta que debemos hacernos es: ¿Qué acción concreta de impacto significativo estoy haciendo para lograrlo, o cuando menos para no empeorarlo?

El mundo está lleno de cosas maravillosas como una puesta de sol, un colibrí volando, una estrella fugaz, un perro moviendo la cola, un bosque, una fila de patos siguiendo a su mamá, una tormenta eléctrica, las abejas trabajando, más, infinidad de frutas y verduras con sabores, características, colores y formas tan diversas, y algunas tan extrañas, que parecen de otro planeta, lo mismo que un eclipse de sol, un canguro, fósiles que evidencian la existencia pasada de los dinosaurios (vida que se extinguió), la nieve y una semilla diminuta que con el tiempo se transforma en un árbol espectacular, todo sin dejar de contar la diversidad animal que supera los siete millones de especies, o una pompa de jabón flotando que refleja un arcoíris. De forma paralela podemos observar que los seres humanos podemos llegar a ser increíbles, mágicos, espectaculares, divertidos, solidarios, empáticos, chistosos, reflexivos, profundos y simplones, creativos y amorosos; con expresiones que hacen florecer cientos de emociones positivas que somos capaces de sentir y provocar con un saludo amable o un abrazo, o contando chiste que nos hace reír a carcajadas; y ni que decir de la emoción que surge al escuchar palabras de aliento o al reunirnos en familia para comer, jugar, festejar un cumpleaños o consolarnos cuando nos hace falta; o la emoción y placer que produce el amor humano al compartir nuestros cuerpos y participar del milagro de vida. Las expresiones y habilidades humanas también son sorprendentes y dignas de admiración y disfrute, la lista es interminable: pintura, música, literatura, arquitectura, ingeniería, medicina, carpintería, agricultura, bordado, cocina, baile, etc… ¡En definitiva, el mundo es un lugar maravilloso!,... con y a pesar de los humanos; porque los seres humanos también somos egoístas, abusivos y estúpidos.

Producto de nuestra evidente falta de comprensión de la conexión que existe entre nosotros como individuos y como especie humana con el entorno y todos los seres vivos, así como de nuestra dependencia de los recursos del planeta, agravado por la forma de vida artificial, insustentable y depredadora que hemos diseñado… hoy nuestra realidad es que el mundo maravilloso que habitamos se encuentra en decadencia y la tasa de aceleración hacia el colapso de los sistemas que soportan la vida en la tierra se incrementa de forma exponencial cada día.

Los síntomas están por todos lados, cuántos de nosotros hemos visto, a causa del calentamiento global, la desolada imagen de un oso polar arriba de un pedazo de hielo en alta mar; o las imágenes perturbadoras de rinocerontes y elefantes mutilados por cazadores criminales… ¡Vamos!, ni entre nosotros hay respeto, por ello estamos inmersos en guerras, asesinatos, violencia, hambre y pobreza, todo generado por nuestro egoísmo y estupidez, por eso convertimos en basureros los bosques, playas y océanos; por eso contaminamos el aire, la tierra y el agua, elementos indispensables para la vida; lo increíble es que, teniendo ante nosotros la destrucción del hábitat que pone en riesgo nuestra propia existencia ¡Nada hacemos!

Desear “un mundo mejor” no se trata sólo de tener buenas intenciones. Salvar el planeta en realidad no es algo que al planeta le importe, el planeta era una bola de fuego sin manifestaciones de vida hace algunos millones de años, al planeta como tal, le somos indiferentes, por ello el “quid” no es salvar al planeta, sino salvarnos a nosotros mismos de nuestra inmensa, casi infinita estupidez. Lo que está en juego no es la existencia del planta tierra, lo que está en juego, en última instancia, es la existencia de la especie humana, ¡si no hacemos algo por tener un mundo mejor!... Así de sencillo.

Un saludo, una reflexión.

Escritores y soñadores