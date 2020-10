Especie Humana IV: Poder y Riqueza I

“La concentración de riqueza produce concentración del poder político; el poder político recompensa a quienes financian sus campañas con legislaciones que los favorecen para tener más riqueza”. Noam Chomski.

Éste es el círculo vicioso que procura la vil máxima que en 1776 escribió Adam Smith en su famosa Riqueza de las Naciones: "Todo para nosotros y nada para otras personas".

Aunque la creación y acumulación de riqueza eran temas ya abordados por los mercantilistas (conjunto de ideas políticas y económicas que se caracterizaron por una fuerte intervención del Estado en la economía) y fisiócratas (escuela de pensamiento económico que afirmaba la existencia de una ley natural por la cual el buen funcionamiento del sistema económico estaría asegurado sin la intervención del Estado) desde el s. XVI, no contaban con el carácter científico de la obra de Smith, quien marcó un parteaguas en la visión comercial y política de los ricos, comerciantes y gobernantes de la época, misma que se ha extendido hasta nuestros días… este grupo de personas son descritos como la élite del poder, y el modelo que crearon para lograr la acumulación de riqueza y concentración del poder es El Sistema.

Una sociedad en la que los instintos y las emociones humanas normales, como la simpatía, la solidaridad y el apoyo mutuo son inexistentes… es una sociedad desagradable en la que probablemente ninguno de nosotros quisiera vivir… y sin embargo aquí estamos, aislados en nuestros diminutos grupos sociales de familiares y amigos, olvidando todos los días que pertenecemos a un grupo más amplio llamado especie humana, y que dependemos del equilibrio y estabilidad del entorno, así como del bienestar de las demás personas, para continuar viviendo nuestras vidas de forma tranquila y favorable.

Con algunas citas y parafraseando la entrevista de Noam Chomski en Requiem for the American Dream, estos son los primeros 3 principios (de 10), de la concentración del poder y la riqueza, que de alguna forma describen el trasfondo de la realidad que vivimos:

1- Reducir la democracia. Aristóteles dijo: "...si Atenas fuera una democracia para hombres libres, los pobres se juntarían y le sacarían la propiedad a los ricos", para resolverlo Aristóteles propuso reducir la desigualdad. La historia nos demuestra que en lugar de hacerle caso, se optó por el camino de reducir la democracia. Las democracias modernas están diseñadas de forma tal que el poder esté en manos de los ricos; si no fuera así, los pobres (que son mayoría), se organizarían para quitarles las propiedades a los ricos.

2- Formar la ideología. Si grupos de la población que eran pasivos y obedientes, comienzan a organizarse e intentar entrar al campo de la política, "eso impone demasiada presión en el Estado y no puede negociar", así que los grupos tienen que volver a la pasividad y despolitizarse. Conceptos como libertad e independencia de la gente, amenaza el estatus quo del sistema establecido y a los grupos empresariales, por lo que el grupo de élite y las corporaciones presionan al Estado para que la población general sea sometida.

3- Rediseñar la Economía (1970). Primero con la financiarización, incrementando el rol de las instituciones financieras (bancos, empresas de inversión, aseguradoras) vs una economía basada en manufactura y producción. El problema es que hacer dinero moviendo dinero, no agrega valor a la economía (no es lo mismo generar riqueza a través del trabajo, que generar ganancias especulando). Segundo, con la deslocalización de la producción, poniendo a gente trabajadora en competencia con unas y otras en todo el mundo… los trabajadores ganan menos y están inseguros para tenerlos bajo control, mientras tanto, capital es libre de moverse. Para la población estas condiciones son devastadoras, mientras que para los grupos de poder y las corporaciones todo está bien porque generan más ganancias.

La propuesta de Aristóteles era humanista, moral y justa: “…reducir la desigualdad”. Lo que hoy en día sigue siendo la aspiración y lucha de millones que, al vivir condicionados en un sistema abusivo, injusto y desigual, y al no ser escuchados, generan violencia... Así de sencillo.

Un saludo, una reflexión.

Escritores y soñadores