Especie Humana XVI - El Objetivo: sobrevivir

“Cuando no sabes a dónde vas… cualquier camino es equivocado”, cita un viejo refrán; y probablemente sea éste el principal obstáculo para lograr que nuestra especie sobreviva en el futuro cercano.

¿Por dónde comenzar?, el primer paso es identificar y definir el problema. Es natural que dependiendo nuestra situación personal, ubicación geográfica, idiosincrasia y cultura, entre otros factores, tengamos un punto de vista diferente acerca de la situación actual, así como de las que deberían ser las prioridades locales, regionales, nacionales y globales. Sin embargo, al ser todos seres humanos, compartimos sin distinción las necesidades similares para sobrevivir… Con esto en mente, parece ser que tenemos un punto de partida.

Desde la perspectiva biológica, los seres humanos, requerimos para sobrevivir de aire, comida, agua, un suelo para producir alimentos y energía. Desde la perspectiva humanista, tenemos más requerimientos como enlistaría Abraham Maslow, necesidades fisiológicas, de seguridad, de afiliación, autoestima y autorrealización. Desafortunadamente, la realidad es que todo lo que le hace bien al hombre: sistemas de salud, desarrollo sustentable, ecología, inclusive el artificial sistema económico, etc… se encuentra en crisis y deterioro mientras todo lo que nos lesiona o genera problemas: sobrepoblación, crisis ambiental, violencia, pobreza, etc… se incrementa cada día.

La lista de problemas actuales es larga: sistema político, sistema económico, marco jurídico, corrupción, continuidad de proyectos, obsolescencia programada, exceso de consumo, deterioro del suelo, desigualdad, contaminación ambiental, desmotivación humana, derechos humanos, racismo, falta de presupuesto, abuso, desigualdad, ignorancia, inflación, explotación, neoliberalismo, anatocismo, posibilidad de múltiples conflictos bélicos, etc. Si bien muchos de los problemas actuales están relacionados y algunos son de índole local o regional en su conjunto amenazan la supervivencia de la humanidad, por lo que la prioridad es sobrevivir para resolver los problemas y eventualmente alcanzar la estabilidad y armonía de nuestra especie para vivir en paz con nosotros mismos, con los demás seres vivos y en equilibrio con el entorno.

Con base en nuestra forma de vida actual, Annie Leonard, experta en materia de responsabilidad social corporativa y desarrollo sostenible, propone: “Para solucionar el problema a largo plazo es imperativo cambiar el objetivo Tener más por un nuevo objetivo: Bienestar… lo que significa mejor educación, mejor salud, mejores cosas, mejores oportunidades para sobrevivir en este planeta. Para ello necesitamos soluciones que cambien las reglas del juego para que poco a poco podamos jugar un juego nuevo”.

Por otro lado, Jacque Fresco, diseñador de la Economía Basada en Recursos propone el siguiente objetivo: “Sobrevivir de una manera óptima, saludable y próspera. La mayoría de la gente desea vivir y preferiría hacerlo sin tener que sufrir, por lo tanto, la base de nuestra civilización debiera ser de apoyo y sostenibilidad, tomando en cuenta las necesidades materiales de todos y eliminando cualquier cosa que nos haga daño. Con el objetivo de “sostenibilidad máxima” en mente, la optimización es imperativa, y la ciencia, es la herramienta que tenemos para lograrlo, ya que no tiene ego y no se ata a nada, evoluciona constantemente y todo lo que sugiere, acepta la posibilidad de resultar erróneo sin que esto genere conflicto alguno. Si nuestro objetivo como especie humana es la supervivencia, no hay alternativa lógica más inteligente que administrar los recursos en conjunto”.

Los objetivos de los sistemas actuales, ya sean de gobierno, culturales, económicos, políticos, religiosos o privados, al ser subjetivos son por definición ineficientes; la propuesta de Jacque Fresco es racional, objetiva, sensata y congruente con la realidad de la vida y lo que la hace posible… Así de sencillo.

Recuerda, si quieres que escribamos sobre una situación o tema en particular, escríbenos a: dialogos.vida@gmail.com

Un saludo, una reflexión.

Escritores y soñadores