Especie Humana XXI - Camino al precipicio II

“El peor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento”. Stephen Hawking

Coincido con Hawking, creer que sabemos impide buscar la verdad; de ahí que veo con tristeza que las personas no se dan cuenta de quiénes son en realidad… vivimos en automático, dormidos. Actuamos y reaccionamos ante las situaciones de la vida sin tener una comprensión consciente de lo que hacemos y deseamos a cada momento.

Producto de la información y del azaroso condicionamiento sociocultural que en lo individual cada quien ha recibido en función de su sexo, clase social, lugar de nacimiento, cultura y época en la que ha nacido; cada uno nos sentimos únicos en nuestras aspiraciones y percibimos como propias las ideas que en realidad proceden del entorno y del acumulado cultural de los hombres y mujeres del pasado.

Condicionados por un orden mundial, neoliberal y dizque capitalista, para satisfacer nuestras necesidades básicas, cada persona está obligada a resolver un ingreso económico, ya que sólo así se obtienen los medios para subsistir; sin embargo, nuestro modelo económico que promueve un consumo al infinito, además de ser injusto, desigual, inmoral y ventajoso, no es sustentable en un planeta redondo con recursos finitos, lo que nos está llevando al colapso inevitable como especie por falta de recursos y deterioro medioambiental.

Mientras esto sucede, algunos pocos, más o menos el 10% de las personas, viven en la burbuja de una buena vida; en donde se puede heredar, estudiar, trabajar, acumular bienes y capital, no sólo para asegurar las necesidades propias y de la familia, sino por el placer de acumular riqueza innecesaria, a costa del bienestar y sana subsistencia de los demás seres vivos; muchos, la mayoría, el 70% o más, vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema; en medio de estos dos grupos, vivimos la cada vez más escasa clase media.

El sistema establecido actual, promueve la competencia en lugar de la colaboración y el abuso en lugar de la justicia; cuando tu pérdida es mi ganancia, una de las consecuencias es la devastadora desigualdad que existe actualmente entre los seres humanos, lo que evidencia nuestra deshumanización, la falta de empatía, de compasión y el desinterés por buscar el bienestar de nuestros semejantes. El resultado: personas molestas, frustradas, resentidas, que odian al prójimo y a las instituciones; esto genera un activismo social disperso y lleno de ira que termina enfrentando a unos con otros, corroyendo las relaciones sociales; mientras tanto… cada día aumenta la población en cientos de miles y cada vez hay menos recursos.

Comparto la opinión de Sofía Pineda Ochoa, creadora del largometraje Endgame 2020: “La mayoría de nosotros nos identificamos como buenas personas, pero no se nos juzga por cómo nos identificamos sino por nuestras acciones; y si nuestras acciones causan miseria, destrucción y sufrimiento, no somos buenas personas. ¿De dónde sacamos la idea de que vivimos buenas vidas y benignas, si el producto de nuestras vidas no es nada más que sufrimiento y destrucción?” Si bien puede haber varias respuestas a ésta pregunta, me inclino a pensar que el motivo principal es porque no somos conscientes de nosotros mismos y como el daño es gradual, no lo percibimos hasta que es demasiado tarde… el problema es que ese momento ya llegó, lo entendamos o no.

Es imperativo que cada uno de nosotros haga algo al respecto y comencemos, juntos, a cambiar esta tendencia en busca de una sociedad en armonía y en equilibrio, en donde cada ser humano viva de una manera óptima, saludable y próspera. Donde cada persona pueda satisfacer no solo sus necesidades fisiológicas y de seguridad, sino también alcanzar la autorrealización dando un sentido a su vida; viviendo en un planeta sustentable y protegiendo a todas las especies, mientras restauramos todos los recursos y ecosistemas naturales.

¡Es momento de actuar!, hay que despertar y abrir los ojos, ser conscientes de nosotros mismos y trascender a nuestra mente-ego, conectar con nuestra naturaleza humana compasiva y contribuir para que todos vivamos mejor. Ese es el camino… Así de sencillo.

Recuerda, si quieres que escribamos sobre un tema en particular, escríbenos a: dialogos.vida@gmail.com

Un saludo, una reflexión.

Escritores y soñadores