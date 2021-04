¿Está de acuerdo?

Una vez más lo logramos, llegamos al viernes. ¿Para usted el sector empresarial en México le ha faltado mostrarse con mayor liderazgo y unión?

La pregunta es con base a lo sucedido ayer durante el evento de la Concamin Bajío en León al frente de Ismael Plascencia Nuñez, en donde su invitado conferencista, Arturo Damm Arnal consideró que si ha faltado mayor fuerza del gremio para por ejemplo en su momento en aquella cena donde el tema central fue pedirles apoyo para participar en la famosa rifa del avión del presidente Andrés Manuél López se le comenta que se le ayudaría siempre y cuando no avanzara en su errónea idea de cancelar el aeropuerto en octubre del 2019.

Comentó que se debe poner un freno que evite lo que a todas, y dijo que exceptuando el caso de Coparmex ha faltado mayor fuerza del gremio empresarial “es evitar la configuración de una autocracia en función de sus caprichos”.

Comentó que uno de los grandes retos en materia económica es el de recobrar la confianza de los empresarios y para que eso suceda mencionó que indiscutiblemente debe darse un giro de 180 grados para que López Obrador de marcha atrás y reconozca sus errores para luego enmendarlos, comenzando con el tema del aeropuerto y la contrarreforma energética.

Sin embargo, si la realidad hace pensar que esto no sucederá la única solución para que no siga sucediendo es tomar una decisión consciente en las próximas elecciones de junio que eviten que esto se siga deteriorando.

Subrayó que la principal encomienda del empresario en México es valer el Estado de Derecho, incluso sugirió que si bien no es el momento más allá de marchas o manifestaciones habría que pensar en una huelga de no pago de impuestos, de forma bien organizada a nivel nacional, en la que sí se vería afectado el gobierno mexicano.

Compromiso

Luis Gerardo González García, titular del Consejo Coordinador Empresarial de León e Ismael Plascencia Nuñez coincidieron en lo expuesto por el especialista y aceptaron que como empresarios tienen un gran compromiso social para reducir la desesperanza que existe en pueblo mexicano.

González García dijo que no se debe seguir permitiendo que se provoque el enfrentamiento de clases que utiliza un caudillo para acabar con todo, considerando que es una persona resentida y aclaró que no tienen afiliación partidista sin embargo no pueden permitirse como empresarios que sus colaboradores tomen decisiones con sobornos, con mentiras y si habrán de considerar hacer un voto inteligente en las próximas elecciones.

El ex presidente de la Ciceg y Canaical dijo estar convencido de que no se pueden regalar las cosas, porque no hay recursos, sino que se debe seguir fomentando el que exista un gobierno que de libertad de trabajar para la creación de bienestar, bienes y consumo.

Terminamos con el tema de General Motors que ayer anunció que está invirtiendo más de mil millones de dólares en el Complejo de manufactura de Ramos Arizpe para inaugurar una nueva Planta de Pintura con tecnología innovadora, que iniciará operaciones en junio.

Lo más interesante es que parte de esta inversión inicial servirá también para preparar al Complejo para una expansión en las Plantas de Ensamble y de Sistemas Globales de Propulsión (GPS, por sus siglas en inglés) con el objetivo de convertir al Complejo Ramos Arizpe en el quinto sitio de manufactura de GM Norteamérica en producir vehículos eléctricos, informó la armadora estadounidense.

Así es como la planta mexicana se suma a Spring Hill, Tennessee; Factory Zero, en Detroit-HamTramck, Michigan; Orion, también en Michigan y CAMI en Ontario, Canadá.

General Motors Ramos Arizpe ha comenzado los trabajos de construcción de sus nuevas

instalaciones dentro del Complejo, en donde se producirán vehículos eléctricos de marcas de GM a partir de 2023.

Añadieron que, serán producidos también baterías y componentes eléctricos,

iniciando durante el segundo semestre de 2021 con la manufactura de “Drive Units”, el

sistema de propulsión que impulsa a los vehículos eléctricos.