“La democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás que se han inventado”, Winston Churchill… ¡No!, no lo comparto, pienso que la democracia es disfuncional y me explico...

¡No!, tampoco soy politólogo ni experto en sistemas de gobierno, simplemente, como ciudadano de a pie y padre de familia, creo que cualquiera sistema de gobierno debe tener como resultado una mejor calidad de vida para los ciudadanos y si bien Winston Churchill lo trata de inferir diciendo que la democracia es el menos peor, la verdad que si comparamos resultados, en México nos iba mejor antes de la alternancia, es decir, antes de que los mecanismos democráticos abrieran las puertas a nuevos partidos y a una bola de zánganos que en mi opinión llegaron con hambre de robar, ya que habían esperado 70 años para reemplazar al PRI, no para ofertar una eficacia administrativa de gestión, democrática o de gobierno, sino para, usando los mismos mecanismos de corrupción, pero corregidos y aumentados, enriquecerse y enriquecer a sus mecenas, parientes y a los grupos políticos que les impulsaron y favorecieron. Observemos, sin duda en desarrollo económico, soberanía, seguridad, paz, tranquilidad y calidad de vida estábamos mejor antes del infame López Portillo y su nepotismo, antes del populismo izquierdoso y criminal de Echeverría y sobre todo, antes de la alternancia y la vergonzante dependencia de los gringos que trajeron Fox, Calderón, EPN y ahora YSQ. En otras palabras, estábamos mejor cuando estábamos peor.

A nivel mundial, el país con mayor desarrollo y crecimiento, el país que con más eficacia ha combatido la pobreza, es China; y China, lo sabemos todos, controlada por el politburó del partido comunista, todo tiene menos ser democrático… Lo que sí, ha demostrado que su modelo medido por el desarrollo económico, tecnológico y militar y por el combate a la pobreza, ha sido más eficaz que cualquier democracia del planeta.

¡No!, no estoy sugiriendo transitar hacia una dictadura de partido como en China, pero si estoy sugiriendo cuestionar la democracia como la conocemos, hoy bandera de todos aquellos países occidentales que están bajo el protectorado y control de USA, como México… ¿Por qué?... Empecemos por cuestionar la farsa de democracia y de banderas democrática del vecino del norte que, en sus elecciones presidenciales del 2020 fue exhibido por su Presidente, Donald Trump, como un país de defraudadores electorales, declarando públicamente que el partido demócrata, abanderado por Joe Biden, le había robado la elección y la presidencia, al grado de no reconocerle su triunfo;… no contento con sus declaraciones, incitó a la desobediencia civil y a la insurrección que trajo como consecuencia el asalto al Capitolio, en dónde, con lujo de violencia y vandalismo, hubieron muertos. Hoy, el expresidente Trump, obviamente responsable de los delitos mencionados, se pasea libremente y juega golf esperando, con la complicidad del partido Republicano, la inacción del partido Demócrata, del sistema de Justicia gringo y de la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, tomar por asalto la presidencia en las siguientes elecciones… ¡Eso no es democracia!... Por eso llama mi atención, que un país que no es demócrata, como los Estados Unidos, se erijan como los policías del mundo y defensores de la democracia, asumiendo una posición moral de la que carecen; prueba de ello es la relación preferencial con la dictadura de Arabia Saudita, en la que, el príncipe saudita Mohammed bin Salman fue señalado por la CIA como autor intelectual y responsable del asesinato del periodista Kamal Khashoggi, de nacionalidad norteamericana, señalamiento al que hizo caso omiso la administración de Trump por una sencilla razón: son de los mayores compradores de armas a USA… En tanto, al país, en mi opinión, hoy más democrático del mundo: ¡El Salvador!, en donde su presidente Bukele goza de una aprobación del 90% y su asamblea legislativa fue elegida con el 66% de los votos, se le agrede y amenaza porque no hacen lo que los gringos les mandan y tienen la osadía de negociar con los chinos, cosa que prohíben los norteamericanos, a pesar de ser ellos, los gringos, los que tienen la mayor relación comercial del mundo, con los chinos… ¡De locos!

Hoy en México, con la pobreza cultural de un pueblo que no es sabio, que es mayoritariamente ignorante y manipulable, con un costo electoral que hace imposible que gentes de valía puedan aspirar a gobernar sin coludirse con partidos políticos y con un férreo control de los partidos políticos que parten, se reparten y no comparten el “pastel democrático”, es tiempo de pensar en un cambio de sistema de gobierno, no con una cuarta, quinta o sexta transformación que son engaño, sino con un verdadero cambio que permita a los mejores hombres y mujeres gobernar y representarnos en el Congreso, para así, con una gestión eficiente, honesta y comprometida que hoy no tenemos, transitar hacia el futuro mientras se adecúa el marco jurídico para favorecer y proteger a los ciudadanos, no a los partidos, no a la clase política, no a los gringos y obvio, no a los delincuentes… Así de sencillo.

Un saludo, una reflexión.