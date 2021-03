Estadio o Seguridad

Primero el deporte, y luego, lo demás

Diego Sinhue pisa el acelerador para comprar el Estadio León.

Con primeros lugares en crímenes, en masacres, en desaparecidos, el Gobierno estatal anda negociando la compra del Estadio León y, según parece, tiene el dinero, entre 700 y 800 millones de pesos. Vale decir que de nuestros impuestos.

En el Ayuntamiento no le dicen que no, pero son más cautos. La fracción panista completita, incluido el alcalde Héctor López Santillana, no querrán despedirse con una pifia monumental que los acompañe a donde quiera que vayan.

Lo del Gobernador va en serio, él quiere recuperarlo para integrarlo como bien público al proyecto del Distrito León MX, y hacerlo pronto.

Por eso aprovechó Sapica, y en su mensaje de inauguración insistió en la importancia de consolidar el proyecto del polígono que conjuntan Poliforum, Feria, Explora, Forum Cultural, “y próximamente el Estadio León”, remató Diego.

En el mismo evento expuso ante los medios que adquirirlo es urgente, y apeló a la narrativa del corazón que “debe ser un bien de los leoneses”, no de particulares.

Es difícil para los panistas decirle ‘no’ a su Gobernador, aunque tampoco salieron a celebrarlo. Tal parece que la iniciativa los tomó por sorpresa, la están digiriendo.

El Alcalde puso el tema sobre la mesa apenas en la sesión de Ayuntamiento del pasado jueves, pero sólo para aclarar que no hay acuerdo alguno con los propietarios: el celayense Héctor González González y Roberto Zermeño Reyes, presidente y vicepresidente, respectivamente, del Club Social y Deportivo León A.C.

Héctor agradeció a Diego, pero con la aclaración de que el Municipio no tiene presupuesto para eso, lo cual al parecer no será el obstáculo, Diego ya dijo que el Estado apoyará, no dijo con cuánto, pero, si se atora, no dude que saldrán al quite.

Pronto será “orden”

En el Comité de Adquisiciones de León, el primer gran filtro del trámite, se persignan porque todavía no saben cómo decir “no”.

Los integrantes son 10: cuatro panistas, tres de oposición, y tres consejeros ciudadanos con voz y voto.

La presidenta del Comité es la síndico Leticia Villegas Nava, quien no ha salido públicamente a rechazar la iniciativa, pero tampoco ha adelantado un abierto respaldo. La misma prudencia han mostrado los otros panistas que lo integran: Ana María Carpio Mendoza, Ana María Esquivel Arrona y Gilberto López Jiménez.

Por la oposición que ya dijo ‘no’ están en el Comité: Fernanda Rentería Muñoz (Verde), Gabriela Echeverría González (Morena) y Alfonso Orozco Aldrete (PRI).

Y los tres integrantes ciudadanos son Uriel Izaskún González López, por el Consejo Coordinador Empresarial de León; Luis Lorenzo Sandoval Ascencio, del Consejo Coordinador del Colegio de Profesionistas, y Guillermo Ruiz, por Concamin Bajío.

El voto ciudadano será el que pueda marcar la diferencia, pero desde ahora, por los pronunciamientos que los líderes empresariales del terruño han hecho, ya dejaron claro que, aunque no les guste la compra, la avalan porque, dicen, es inevitable.

Pero el análisis en serio en el Ayuntamiento ni siquiera ha comenzado. Todavía no hay una fecha para la primera sesión del Comité de Adquisiciones y no se conocen los argumentos legales, técnicos y financieros con lo que pretenden justificarlo.

En medio están los propietarios de palcos y plateas que han quedado en el limbo ¿El Municipio comprará también la bronca de quienes reclaman sus derechos?

En este lío los que no pío dicen es Grupo Pachuca y los dueños del Estadio León.

Ricardo Sheffield no dudó en treparse al tema y el PAN en recordarle que el inicio de la fallida defensa en el litigio del estadio le tocó a su administración, en el 2011.

Este será el tema para abrir boca en el arranque de campaña. Se pondrá bueno.

Hay de dos sopas: la narrativa del Gobernador de salvar la propiedad porque debe ser de los leoneses y es estratégica para el Distrito León MX y la gran macroplaza en que se convertirá el polígono como espacio abierto y con eventos todo el año.

Y la otra es la de regalar dinero de todos a quienes ellos mismos han acusado de quedarse con el inmueble con triquiñuelas legales. ¿El Distrito o los principios?

Fiscal y desaparecidos

Una parte de los grupos de familiares de desaparecidos en Guanajuato nada más no logra entenderse con la Fiscalía General del Estado. La gran diferencia la resumen en un concepto: sus tiempos no son los nuestros. Burocracia vs. dolor.

Desde el martes se plantaron afuera del Teatro Juárez y ahí permanecen. El jueves sostuvieron un encuentro privado con el fiscal Carlos Zamarripa en la sede de la FGE, pero hasta donde se sabe no han firmado todavía la minuta de acuerdos.

La tragedia no termina. Los trabajos de búsqueda continúan en El Sauz de Villaseñor, en Celaya, y ya son 23 los cuerpos hallados en esas fosas clandestinas.

Bibiana Mendoza, del colectivo “Hasta Encontrarte”, de Irapuato, nos dijo este sábado por la tarde que sólo esperaban puntualizar términos en la minuta que dejen muy en claro que sin las familias nada, y en ese momento levantan el plantón.

Los familiares reclaman que la FGE no tiene prisa en investigar las desapariciones cuando se reportan, en la exhumación de cuerpos, en la identificación y entrega.

Algunos de los colectivos platicaron vía zoom el pasado 10 de marzo con Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, precisamente sobre la importancia de avanzar en la investigación, búsqueda e identificación forense.

Le pidieron que enviara una comunicación al Gobierno de Guanajuato ofreciendo asistencia técnica en la materia, es decir, que se dejen ayudar por especialistas.

El Fiscal ante legisladores y con familiares reconoce que el proceso de la identificación es lento, pero niega que estén rebasados y requieran apoyo externo.

Esta será una de las muchas ‘papas calientes’ que deberá sacar del horno la panista leonesa Libia García Muñoz Ledo, a quien el próximo jueves 18 el Pleno del Congreso le autoriza su licencia para tomar el timón de la Secretaría de Gobierno.

Conocen bien del tema de víctimas y desaparecidos, a ella le tocó dar salida a esta deuda legislativa que tenía Guanajuato. Pero ya desde el Ejecutivo es otra responsabilidad. Lo primero será tender puentes con la Fiscalía. Algo nada sencillo.

Morena y su última carta por Celaya

Con el tiempo en contra y contra todo pronóstico, Morena intenta convencer a Leopoldo Almanza Mosqueda para que sea su candidato a la Alcaldía de Celaya.

A pesar de que el ex Alcalde priista no se registró como aspirante a la candidatura, los lineamientos del partido permiten la elección de un candidato sin registro.

La falta de respaldo y unidad al interior del partido y la incertidumbre para elegir su planilla, orillaron a Leopoldo Almanza a declinar la invitación para ser candidato desde principios del año. Además, claro está, de lo complicada de la batalla ante el gallo panista, otro exalcalde tricolor, Francisco Javier Mendoza Márquez.

Sin embargo a finales del mes pasado gente cercana al dirigente nacional, Mario Delgado, se reunieron con don Polo para intentar convencerlo de ser el candidato, e incluso le dieron carta abierta para la elección de los integrantes de su planilla.

La principal razón de la insistencia de Morena para con Almanza Mosqueda es que es el perfil mejor posicionado para competirle al ahora panista Javier Mendoza.

De los 11 que se registraron como aspirantes sólo Antonio Chaurand, Jorge Acuña y Juan Miguel Ramírez, tienen opciones reales de ser los candidatos, sin embargo ninguno de ellos convence a la dirigencia nacional de poder ser competitivos.

Hasta hace poco, Celaya significaba para Morena una oportunidad única para comenzar a ganar terreno en el mapa político de Guanajuato. La crisis de inseguridad y el desgaste de 22 años de gobiernos panistas le abonaban.

Sin embargo, parece que Morena no aprovechó el momento, se durmió en sus laureles y se olvidó de construir un perfil sólido para arrebatar el poder al PAN, partido que supo sacar un as bajo la manga cuando tenía todo en contra.

A tres semanas de campaña, Morena se debate entre quemar todas sus naves y convencer a Leopoldo Almanza o jugársela con otro con poca opción de triunfo.

En el bando del PRI de Celaya la última noticia, luego de que se bajara de la candidatura a la alcaldía Javier Contreras, es que la mesa está puesta para el ex regidor Rodolfo Segura Montes, quien de hecho fue siempre la primera opción.

Navarro no quiere irse

Del plato a la boca la reelección de Alejandro Navarro en la capital, puede caerse.

Lo que hace pocos meses se pronosticaba como una elección casi asegurada para los candidatos del PAN en la capital, la reelección de Mario Alejandro Navarro Saldaña hoy podría tornarse más incierta, con un panismo más dividido que nunca.

Una muestra de ello es la negativa del tiktok-tero Alcalde por no dejar el cargo durante el tiempo de campaña, con el afán de tener bien agarrado el mango del sartén y no ceder el poder a un interino que le pueda dar la espalda. Eso dicen.

Es cierto que la legislación electoral ya les permite a los alcaldes y diputados poder seguir en funciones aunque sean candidatos al mismo u a otro cargo público.

Pero también es cierto que el mismo Navarro declaró el día de su registro que pediría licencia para hacer campaña. Eso sin contar que el jefe de los azules, o sea el gobernador Diego Sinhue, les pidió dejar sus puestos para no distraerse ni abonar a los seguros señalamientos opositores de aprovecharse del recurso público.

El principal adversario azul de Alejandro es el regidor panista Carlos Chávez Valdez, cercano al exdiputado local y exjefe estatal del PAN, Gerardo Trujillo Flores.

La seguridad y soberbia de Navarro Saldaña de gobernar de lunes a viernes, y hacer campaña los fines de semana o a media noche, prende focos rojos en el PAN.

Los panistas temen un sin fin de demandas de los candidatos opositores por utilizar recursos públicos con fines electorales, más las seis denuncias ya existentes por las que lo acusan de presunta violencia de género ante el Instituto Electoral del Estado.

Todo lo cual termine por descarrilar la reelección y poner en riesgo la candidatura.

Conforme avanza el tiempo Alejandro se va quedando más solo, ya que dicen que el regidor panista Armando López Ramírez, al igual que el síndico José Luis Vega Godínez, le han dado la espalda y ahora andan buscando espacios con Carlos Chávez, quien dicen prometió respaldar al hotelero Armando para ser el interino.

El secretario de Ayuntamiento, Héctor Corona, quien parecía también ser la carta de Navarro al interinato ya también les dijo ‘conmigo no cuenten’, no quiere broncas. Menos ahora en que están tipificados los delitos electorales y conociendo al Alcalde.

El resto de la fracción panista, como María Elena Castro Cerrillo, Cecilia Pohls Covarrubias, y hasta Margarita Rionda Salas, desde hace rato pintaron su raya con Alejandro, quien así deberá buscar la reelección. Así lo quiso el PAN. Vamos a ver.

El sueño fresero independiente

A tres semanas del inicio de campañas, Ricardo Castro Torres anuncia que será el candidato a la Presidencia de Irapuato pero por Redes Sociales Progresistas.

Cuando las firmas para ir en la boleta como independiente no le alcanzaron dijo que estaría enfocado a que su proyecto fuera tomado en cuenta, pero ya desde entonces sonaba la posibilidad de ser postulado por Redes Sociales Progresistas.

Ahora, como perfil ciudadano pero no independiente, enfrentará una segunda campaña, que no le garantiza alcanzar lo de 2018, cuando metió un regidor.

En su anuncio, Ricardo Castro no descarta ir en la primera posición de su plantilla.

Es así que Irapuato se queda sólo con un aspirante independiente, ya que esta semana el IEEG validó la candidatura del exfutbolista profesional de Primera División, Víctor Saavedra, que va con la asociación “Haciendo equipo por Irapuato”.

Si bien obtuvo el total de firmas para validar su candidatura, para la gran mayoría de los ciudadanos no queda claro cuál es su proyecto, qué propuestas en beneficio de los irapuatenses impulsará y sobre todo, si tiene o no experiencia en la política.