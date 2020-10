ESTADIO, TELENOVELA

El Estadio León desde hace rato que supimos que ‘haiga sido como haiga sido’ se lo arrebataron al Municipio, lo que no sabemos es a dónde vamos a parar. Es una trama que ya duró demasiado y en la que todos sabemos que no hay un final feliz.

PROPIEDAD Y POSESIÓN

Fue hace un año que el alcalde Héctor López salió, enmarcado por los trofeos del equipo, a dar los santos óleos en la entrega jurídica del estadio. La posesión la siguió teniendo el Club pero nunca nadie ha explicado bajo qué términos lo hace.

SIN CERTEZAS

Desde entonces la afición creyó que entre el Club León y la dupla Roberto Zermeño-Héctor González había un convenio para seguir jugando en tanto que, algún día, viera luz el nuevo inmueble, pero ya vimos que no es así. ¿Y ahora qué?

NADIE SABE

El Municipio de León entregó el Estadio León hace un año y ya ni pío volvió a decir. Del intento de tomar posesión del inmueble este viernes la autoridad local un día antes de plano dijo que no sabía nada, que ya era un asunto entre particulares. Se les olvida que el bien y los terrenos alguna vez fueron municipales, un bien público.

NADIE SUPO

El gobernador Diego Sinhue manda el mismo mensaje de que ‘ojalá se arreglen’ la directiva del Club León y el Club Social y Deportivo que representan en el papel Zermeño hijo y el celayense Héctor González. Nadie explica por qué no hay arreglo al menos de un arrendamiento que dé tranquilidad al equipo para seguir jugando.

SENTIMENTAL

Luego Diego, sabedor de la bronca social que el tema representa, lanza la fórmula sentimental que le aprendió a su antecesor, Miguel Márquez, de que el “estadio es de los leoneses”, aunque él mismo aclara que no hay nada claro para recuperarlo.

PAN Y CIRCO

Una compra o una expropiación implicaría recurso público, ¿se atreverían a eso? En vacas flacas dinero del erario para un negocio que administra un particular. Abrir un hoyo para tapar el error histórico del Municipio del que nadie hoy es responsable.

LOS FIDEICOMISOS

La política es curiosa. Ayer el Gobernador despotricaba en contra de la desaparición de los fideicomisos que impulsa la 4T a nivel nacional. No se acordó que como regidor en 2007 su voto fue a favor de la extinción del fideicomiso que administraba el Estadio León, decisión que le abrió la puerta a Zermeño para pelear la propiedad.

FONDO DE VÍCTIMAS

En la larga discusión por la extinción de 109 fideicomisos, en tribuna la diputada federal leonesa, Pilar Ortega, presentó una reserva para intentar salvar el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral -destinado al apoyo de víctimas del delito-.

LO GANADO

La Presidenta de la Comisión de Justicia expuso que los derechos de las víctimas están reconocidos en la Constitución a partir de la entrada en vigor del nuevo Sistema de Justicia Penal. Además se cuenta con la Ley General de Víctimas y hay una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Ahora el riesgo es meter reversa.

APOYO A LA BAJA

De por sí presentó que los pagos efectuados con cargo a este Fondo pasaron en 2018 de 625 millones de pesos a solamente 223 millones durante el 2019. El Registro Nacional de Víctimas reporta en 2019 poco más de 27 mil personas, que sufrieron delitos de desaparición de personas, homicidio, secuestro, lesiones, etc.

DESAMPARO

La panista leonesa señaló: “Las erogaciones para las víctimas no son un lujo, ni beneficios para aviadores. Los poco más de mil 300 millones que se habían erogado hasta marzo de 2019 fueron destinados a los gastos mínimos indispensables (alojamiento, traslados, y otros) para apoyar a las víctimas que buscan justicia”.

SIN VERGÜENZAS

Pilar lo calificó de “machismo legislativo”, pues el fondo beneficia en un 63% a mujeres y un 37% a hombres. Y acusó a sus compañeros de la Comisión de Presupuesto de “poca vergüenza” pues el dictamen no justifica este atentado.

ES ROCHÍN

En Guanajuato el Congreso aprobó ya el nombramiento del primer titular de la Comisión de Atención a Víctimas, es Jaime Rochín, ex titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a nivel nacional, experiencia y capacidad hay.

ACELERAR

Ahora el reto es empezar a construir de muy abajo la política estatal en el tema. Darle forma a la Comisión, al Registro Estatal, a un Consejo Consultivo, y administrar el Fondo Estatal de Apoyo a Víctimas. No hay tiempo que perder.

DA