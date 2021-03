El camión robado fue reportado, apareció y fue llevado al “corralón” donde fue retenido varios meses mientras se investigaba. Al final, el dueño tenía que pagar quince mil pesos de “pensión” si quería recuperar SU camión.

R- Grrr, entonces dos veces robaron al camionero, mi Santias, una los ladrones y la segunda el sistema en donde, coludidas las autoridades con los concesionarios de “corralones”, lucran con el delito.

S- A ello añádele los daños al camión y el tiempo que no lo pudo usar su dueño, mi Rufo. Un camión robado es responsabilidad del gobierno que no garantiza la seguridad que pagamos con nuestros impuestos; el costo de almacenaje, pensión o estacionamiento debería pagarlo el gobierno.

R- Guarf, guarf, guarf, no me hagas reír, mi Santias, que traigo mis perrunos labios partidos.

S- En los años setentas, conocí el caso de un auto robado, un Cadillac que apareció en la cochera del jefe de aduanas, la compañía de seguros, que ya lo había pagado, tuvo muchos problemas para recuperarlo; al funcionario ladrón nadie lo tocó… ¡Tristemente, nada ha cambiado!, la impunidad campea en México con funcionarios corruptos, por acción u omisión, en los tres niveles de gobierno. Además, no hay que ir muy lejos o hacer ardua investigación de la colusión de autoridades para ver el estado de chueco por todos lados. Un tema que es drama social: tenemos a miles de desaparecidos, existe un banco de datos de familiares de desaparecidos, cotejar el ADN de muertitos con el banco de datos es un procedimiento que no debería exceder un mes (un trabajo de computadoras); hay gente sin identificar por años… y nada pasa; además, como si fuera poco, la coordinación entre autoridades de otros estados o de los tres niveles de gobierno está para llorar.

R- Grrr, a ello añádele el calvario jurídico y administrativo de las familias de las víctimas; conozco familiares de personas que fueron secuestradas y nada pueden hacer con las cuentas bancarias y los bienes del desaparecido, porque no hay certificado de defunción; mientras, esposa, hijos y familiares, además de la pérdida del ser querido, la crisis económica y el viacrucis burocrático.

S- Eso si encabrita, mi Rufo; tan sencillo que sería legislar que, con denuncia de desaparición, después de un año los herederos puedan disponer de los bienes.

R- Grrr, eso implicaría que los diputados se pusieran a trabajar, lo que no es posible, de momento están ocupados en las campañas electorales y en cabildear los apoyos del partido para seguir viviendo del presupuesto… Lo sé, salvo honrosas excepciones.

S- Es más, perro, no vayamos tan lejos; el delito se manifiesta a plena luz del día; no hay manifestación en donde delincuentes encapuchados no dañen al comercio o de plano les roben, como tampoco hay manifestación en donde, con pasamontañas, no asistan incitadores de violencia dañan edificios públicos o agreden a ciudadanos y a policías… ¡Frente a la policía!

R- Grrr, otra vez el legislativo, tan sencillo que sería prohibir el uso de máscaras o pasamontañas; quién se quiera manifestar, perfecto, quién se cubre la cara, lleva palos, material inflamable, pintura o tubos, busca delinquir y hay que detenerlo. El problema es que el que está en Los Pinos y hoy controla el Congreso, llegó a la Silla del Águila con marchas y manifestaciones, muchas de ellas aderezadas con delincuentes que ocultaban su rostro; prohibir su modus operandi, sería como hacerse el harakiri; ¿no lo crees mi Santias?

S- Nada que alegar, perro, con estos ojitos que se han de comer los gusanos, en el 2020 vi el secuestro del ferrocarril en Michoacán, ¡un delito federal!, y vi como la autoridad, en complicidad con YSQ, nada hizo.

R- Grrr. ¿Y qué me dices de los ladrones que secuestran casetas en autopistas o piden dinero a transeúntes; muchas veces escoltados por federales?…

S- Qué son de los mismos. El problema es que el asunto no para en la corrupción del ejecutivo y del legislativo, la corrupción alcanza al judicial; desde el agente que usa un carro robado o no investiga, hasta el juez que libera a un pillo… o encarcela a un inocente.

R- Grrr, entonces no anda tan perdido el Presidente cuando sugiere investigar a un juez.

S- En mi opinión, ¡no!, no anda perdido, al que si veo perdido es al Presidente de la Suprema Corte que sale a defender lo indefendible, ¡la autonomía de los jueces!, cuando investigar actuación de juzgadores, por simple control, debería ser un procedimiento rutinario y un derecho ciudadano… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.

Escritor y soñador