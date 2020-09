Estrategia

Ánimo que ya es lunes. Los tiempos en donde para llegar al objetivo, había que hacerlo en solitario han pasado, o al menos es lo que nos demuestran noticias como la posible alianza entre General Motors y Honda.

Reducir costos en el desarrollo de próximos modelos, eficientar su logística, identificar y agrupar a lo mejor en proveeduría y prepararse para trabajar en el tipo de vehículos que el mercado y nuestro mundo necesitarán es parte de los beneficios mutuos que ambas armadoras automotrices podrían obtener principalmente enfocadas en su mercado de Norteamérica.

La noticia aunque llamó la atención, no es del todo nueva, fue en abril pasado que ambas marcas anunciaron que Honda usaría la plataforma de vehículos eléctricos de GM.

Además de que Honda ya había apoyado con el desarrollo de un modelo autónomo a Cruise Automation, de la cual en GM son socios mayoritarios.

La apuesta aunque tendrá una serie de beneficios para ambas marcas el verdadero objetivo de la alianza que pudiera tener sus primeros efectos el próximo año es compartir plataformas de vehículos a combustión y eléctricos, pero porqué no pensar en que también contemplarán motores y otro de tipo de componentes para las unidades eléctricas.

Palomitas

“Autocinema Poliforum”, ¿Quién lo diría no? la pandemia ha provocado desafortunadas noticias en la economía, y ni qué decir en la salud.

Sin embargo también hemos leído casos que nos han dejado aprendizajes, con personas que han encarado la enfermedad y la han vencido, misma situación que en los negocios, con historias que han tenido que redirigir el rumbo de su idea.

En el caso de Poliforum, sabemos que una vez que el panorama de salud lo permita, saldrán nuevamente en busca de mantener los eventos que ya se realizan en el recinto e ir en busca de nuevas propuestas, pensando en un 2021 más próspero.

Pero no por ello es de llamar la atención que en unos días, en Poliforum no anunciarán una próxima exposición, sino la cartelera de películas que proyectarán en una de las salas que hasta marzo de este año, había sido sede de diversos eventos, pero no de un autocinema, que tendrá capacidad para 100 vehículos y en ellos un máximo de 4 personas.

No olvidaremos que a los 41 años de Poliforum, llegó una pandemia que les impidió durante cinco meses realizar algún congreso o exposición.

Tiempo en el que para mitigar el impacto y reactivarse además comenzaron a ofrecer sus alimentos para eventos especiales, sus panes en diversos puntos de la ciudad y ofrecer cursos de cocina regional mexicana.

Presentación

Mañana anunciarán oficialmente la realización por segunda ocasión de la Reunión Anual de Industriales (RAI) en León, ahora de forma virtual.

Se trata del evento más importante para los industriales en México y su anuncio, en efecto también será de forma digital con la presencia de Francisco Cervantes, presidente de la Concamin.

Al término de su edición 2019, el que se volviera a realizar en la ciudad zapatera, era complicado buscando en una nueva sede generar una importante derrama económica, sin embargo las formas de realizar por ahora los eventos, permitirán que la RAI nuevamente tenga como sede León.

En la presentación también estará Manuel Pérez Cárdenas, jefe de la Oficina de la Presidencia de Concamin y Alfred Rodríguez, embajador de la Confederación de Cámaras Industriales ante Francia.

En el evento también estará Bernd Rohde, titular de Hannover Fairs México, organizadores del Industrial Transformation México que por segunda ocasión será en León, sin embargo en esta ocasión sin la presencia de industriales y estudiantes de forma presencial.