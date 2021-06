Estrategia política 2024

El domingo expresé que: Con un modelo que permite la acumulación de la riqueza en pocas manos, el 2024 se va a definir por el voto de la clase media baja y los pobres,… que son mayoría.

La escena no podía ser más barroca, los perdedores de la elección del 2021, Marko, Alito y el Chucho Zambrano (PAN, PRI y PRD), hablaban de la alianza en el Congreso y de que ninguno sería “Judas” apoyando a la 4aT. Mi impresión es que se sienten dueños de diputados y senadores (como AMLO), olvidando que estos se deben a la ciudadanía que representan y no a las cúpulas partidistas y sus componendas; ¡no es correcto que hablen por ellos!

Esto viene al caso, porque el 2024 no se va a definir por las promesas insulsas y sin fundamento de pseudolíderes, políticos y gobernantes, sino por la forma en la que se genere una percepción en la clase media baja y los pobres, de que esa alternativa les es favorable.

Como mexicano y padre de familia (y abuelo), mi expectativa es tener en México una democracia funcional con contrapesos, en donde, la posibilidad de alternancia sea motor para motivar buenos gobiernos que garanticen progreso. Con esto en mente, es mi pretensión tener un gobierno honesto, capaz, veraz y eficaz para el 2024, es decir, diferente… Ante ello, viendo la eterna corrupción del PRI, la incapacidad de ser honestos y capaces en el PRD y la basura política que son los partidos pequeños, parece que no tenemos más que de dos sopas; en donde va a ganar, repito, la que genere una percepción en la clase media baja y los pobres de que esa alternativa les es favorable;… para lo que hay dos posibilidades:

1.- El triunfo de aquellos gobiernen bien de manera justa y con oportunidades para todos (que es mi propuesta), o, 2.- El triunfo de aquellos que abanderen en el discurso, aunque sea mentira, las causas de los desposeídos y fomenten una lucha de clases que como resultado dará gobernantes populistas.

Ahora bien, dado que el discurso mareador lo tiene controlado el Presidente en las mañaneras, el único camino que tienen quienes aspiren a competir en el 2024 es ser congruentes, hablar con verdad y gobernar con eficacia sirviendo al pueblo al que se deben,… y ya encarrerado el ratón, como partido deberían quitarse el lastre político que representan: primero, las impresentables alianzas, segundo, los esquiroles que apoyan al partido de su conveniencia sin lealtad alguna y sin vergüenza, y tercero, correr a aquellos pseudomilitantes, que, ajenos a los principios y valores de: ética, moral, verdad y democracia, con un inmoral pragmatismo político que parece explicar que el fin justifica los medios, actúan en contra de esos mismos principios y valores.

Por lo expresado, respetuosamente sugiero, para ser competitivos, ser congruentes en su actuar de hoy a la elección del 2024, porque de verdad es justo y necesario ver verdaderamente por los más pobres y necesitados, no solo por justicia, sino por conveniencia, ya que es la mejor manera de combatir la delincuencia y la desintegración social y familiar asociada a la migración forzada. Dicho lo anterior reitero mi propuesta: como estrategia política para competir con probabilidades de éxito en el 2024, sugiero, con actos de buen gobierno apoyarse en, cito de Wikipedia: “La doctrina social de la Iglesia Católica… Doctrina que sostiene que la justicia y la equidad exigen que los poderes públicos actúen para que las desigualdades entre zonas económicamente más desarrolladas y menos desarrolladas sean eliminadas o disminuidas y en las zonas menos desarrolladas se aseguren los servicios públicos esenciales; reafirmando el carácter de "derecho natural” de la propiedad privada y también de su efectiva difusión entre todas las clases sociales. Exhibiendo que, un problema de fondo es cómo proceder para reducir el desequilibrio entre el sector agrícola, y el sector de la industria y los servicios; y para que mejore la calidad de vida de la población agrícola-rural (y de la población en general).”

En resumen: quienes puedan ofertar oportunidades para tener una mejor calidad de vida, en donde la gente progrese y tenga una mejor futuro en un entorno de paz y tranquilidad, será quien se lleve el triunfo en el 2024… Por cierto, comparto: la mayor aspiración de un pobre, es dejar de ser pobre… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.



Escritor y soñador