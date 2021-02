Estrés y buena vida

Los meses de aislamiento, las noticias sobre enfermos y muertes y el temor de salir a la calle y quedar en medio de una balacera me tienen estresado.

R- Guau, mi Santias, todo es cuestión de control mental; una forma de combatir lo que comentas es con pensamientos positivos; otra forma es meditando, dejando la mente en blanco para que seas tú quién decida que pensamientos ocupen tu cabeza.

S- Lo estoy intentando, mi Rufo; otra forma es buscar soluciones a los problemas que hoy nos aquejan, de esa manera ocupo mi mente y trato de evitar el estrés; un camino adicional es hacer ejercicio, caminar, mover brazos, trotar mientras se recibe el sol que activa la vitamina “D”, clave para enfrentar el Covid-19 si te llegas a contagiar.

R- Auuu, ahí está tu error, mi Santias; hablas a apartar de tu mente los problemas que te estresan y buscas soluciones a los mismos problemas, con lo que refuerzas el tema y el estrés aumenta, lo que más temprano que tarde va a repercutir en tu salud.

S- ¡Tienes razón, perro! Lo que debo de hacer es de plano alejar esos temas de mi mente para estar en paz; pero me cuesta trabajo, me explico: uno de los asuntos que me ocupan y preocupan es la problemática social derivada de la pandemia y la crisis económica asociada que ha dejado a muchos sin empleo; ya en el artículo dominical mencionaba que: “…de acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, en 2020 murieron cerca de 265 millones de personas por hambre… y va para peor.”, imagino a esa pobre gente y quiera que no me preocupo y eso me estresa, lo que me tiene en un círculo vicioso, con decirte que tengo los hombros adoloridos de “apretar” el cuerpo sin darme cuenta, bueno, hasta el cuello lo siento tenso y me cuesta trabajo mover la cabeza mientras esas ideas giran en mi cerebro.

R- No por hacerte menos, mi ínclito amo, pero, ¿qué puedes hacer tu para resolver ese problema en particular?

S- Directamente nada, mi Rufo, ni tengo el poder ni tengo el dinero para hacer lo que en mi opinión se necesita, o cuando menos, para implementar una de mis ideas.

R- Guauuu, ¿y cuál sería esa idea?

S- Pues hacer en Guanajuato lo que está en nuestras manos, me explico: ¿Podemos evitar las confrontaciones comerciales y bélicas en el mundo?

R- Grrr, no, pues no.

S- ¿Podemos fabricar una vacuna y no depender de naciones extranjeras y de la política mundial?

R- Grrr, no, pues no.

S- ¿Podemos acabar con la pandemia?

R- Grrr, no, pues no;… pero podemos establecer medidas que nos protejan en lo personal y protejan a unos de otros, como usar el mentado cubrebocas, lavarse las manos, sana distancia y no tener reuniones en espacios cerrados.

S- Eso sí podemos, lo que da pie a la siguiente pregunta: ¿Podemos reactivar la economía?

R. Guau, no de la misma forma, pero, con ingenio podemos hacer cosas innovadoras para paliar el daño…

S- Ese es el tema, mi Rufo, hacer cosas en función de la nueva realidad, porque si hacemos lo mismo, pues va a resultar lo mismo; como ha pasado con el mentado semáforo que cambia de color y regresa en cuanto aflojamos los cuidados. Es por eso que una de mis propuestas es, lanzar una política pública para producir alimentos como estrategia de seguridad nacional, eso emplearía a mucha gente en el campo, con una ventaja, el trabajo de campo es al aire libre, más sano que en una fábrica u oficina. Por otro lado, si producimos alimentos, con la panza llena podemos aguantar todo, en tanto pasa la pandemia y se acaba con la inseguridad; es decir, propongo privilegiar la seguridad alimentaria sobre la economía.

R- Guarraguauuu, ello implicaría cambio de leyes para poder hacer productivas todas las tierras que hoy no producen, ocupando a la gente y acabando con la especulación, obvio, con una legislación más inteligente para el aprovechamiento del agua.

S- También implicaría cambio en las formas de trabajar la tierra para darle sustentabilidad cuidando recursos naturales y evitando contaminación. Todo ello generaría empleos que requerirían de capacitación y una adecuación del sistema educativo a la realidad con un cambio cultural; implicaría reeducarnos para aprender a vivir, entendiendo que la sociedad de consumo a lo idiota en la que basamos nuestro modelo económico es insostenible.

R- Auuu, y de pasada podrían recordar los humanos que la salud y el cariño dan más felicidad que un auto de lujo, que disfrutar de un atardecer es más gratificante que ir a un centro comercial y que leer un buen libro es mejor que idiotizarnos con la tele. El problema mi Santias, es que como bien dices, esto no está en tus manos, así es de que no te queda otra más que vivir estresado, en tanto alguien con poder político y económico quiera escuchar… ¡Así de sencillo!

