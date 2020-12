Ética empresarial y responsabilidades compartidas

No lucrar con la estupidez y la necesidad, deberían ser prácticas comunes en el sector empresarial.

R- Guau, mi Santias, ¿te vas a poner a pontificar?

S- Para nada, mi Rufo, simplemente observo que la necesidad debe ser mucha, cuando para ganar unos centavos, un empresario violentas leyes, reglamentos y se corrompe; además de arriesgar vidas en complicidad con la gente idiota que irresponsablemente se reúne y hace fiestas en estos tiempos.

R- Grrr, tu palabrería me confunde; mezclas la ética, con la honestidad y con el cumplimiento de leyes y reglamentos ¿A qué se debe ese revoltijo?

S- A una sola cosa, mi Rufo; resulta que tengo un conocido, buena persona, respetada socialmente, cuya familia es propietaria de un salón de fiestas “abierto” que reiterativamente violenta el reglamento que prohíbe operar los domingos y exceder el volumen de la música, lo que me encabrita, por una sencilla razón, la gente tenemos el derecho a descansar.

R- Guarf, guarf, guarf, no me hagas reír que tengo mis perrunos labios partidos, mi Santias, creo que te ahogas en un vaso de agua; en un país sofocado en la inseguridad, la pobreza y la corrupción, te preocupas por el incumplimiento de un “inche” reglamento.

S- No sé si exagero, mi Rufo, lo que si sé es que el hecho tiene muchas implicaciones: la primera, desde un punto de vista personal, es que me altera el ruido, que no música, y no me deja disfrutar de la tranquilidad de mi casa ni los domingos; la segunda, es que el empresario o dueño, lucra con la estupidez de la gente que no respeta, ni la sana distancia, ni el uso del cubrebocas, ya no se diga el encierro; la tercera es que la directora de fiscalización y la alcaldesa, quebrantan una de las principales responsabilidades por las que cobran: el cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos que de ellas emanan; y a ti, perro, te puede parecer poca cosa, pero si no pueden ni hacer eso, ¿cómo queremos que combatan la corrupción y la delincuencia?, dicho en otras palabras, si el compromiso en lo pequeño “les vale…” y no tienen la capacidad ni el compromiso para cumplir, pues en lo grande sin duda están perdidas, cosa que vemos en el día con día.

R- Guau, cierro mi hocico, mi Santias, y ¡tienes razón!, la ética empresarial debería frenar el lucrar con la necedad y estupidez de la gente que quiere hacer reuniones en tiempos de pandemia, y lo sé, sería mucho pedir la solidaridad empresarial para no agravar socialmente el problema sanitario que satura hospitales y servicios médicos. Por otro lado, es una pena que la estupidez de la gente que no se cuida del Covid-19 afecte a terceros, saturando los servicios de salud y contagiando a inocentes; y finalmente, ¡tienes razón!, si las autoridades municipales no sirven ni para hacer cumplir los reglamentos, pues no sirven para nada.

S- Añade a ello, mi Rufo, que en todo el planeta se están dando “rebrotes”, agravados por una mutación del coronavirus que viene de Inglaterra y va a agravar el problema, cosa que no estamos entendiendo.

R- Guarraguauuu, mi Santias, yo veo tres aspectos que caracterizan la necedad de los humanos; uno es la negación; es increíble la cantidad de personas que salen a la calle sin cubrebocas con la convicción de que nada les va a pasar; dos, el valemadrismo e irresponsabilidad con terceros, al grado de no importar si contagian a otros; y tercero, la ausencia de autoridades responsables y comprometidas que asuman “ciertos controles”, como la obligatoriedad del cubrebocas y la prohibición de fiestas y reuniones no urgentes o necesarias,… y obvio, el cumplimiento de reglamentos.

S- Coincido contigo, mi Rufo; si cada quién hacemos lo necesario y actuamos responsablemente, además de vivir de mejor manera, la convivencia sería enriquecedora y no conflictiva. En tanto, ojalá que los dueños del salón de fiestas entiendan y las autoridades cumplan… ¡Así de sencillo!

