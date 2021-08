Etnocentrismo y Talibanes

La Bronca es simple; el hombre, lobo del hombre, busca imponer su pensamiento y creencias a otros lo que produce abusos y violencia.

Crecí con la idea equivocada de que Ricardo Corazón de León, Rey de Inglaterra, era un héroe de la Edad Media, ya que dejando el confort de la vida de rey fue a partirle su “mandarina en gajos” a los sarracenos, para recuperar la Tierra Santa; pues los musulmanes que no creían en el mismo diosito que Ricardo, años atrás, bajo el mando de Saladino, habían conquistado Jerusalén… Las Cruzadas, que así se llamaron esos conflictos, instigados por los papas e inspirados por el Dios Católico, justificaban las matanzas como mandato divino… De la forma en que El Pueblo de Israel, elegido por Dios, según ellos, desde tiempos bíblicos, hasta la fecha, se la pasan despojando y asesinando a quienes tienen lo que ellos, por mandato divino, desean.

Por su parte los Aztecas, no cantaban mal las rancheras y para satisfacer a su Dios del Sol y de la Guerra: Huitzilopochtli, pues le sacaban el corazón, estando vivos, a los guerreros enemigos prisioneros; con la idea de que ello le daba fuerza al Dios Sol para que siguiera saliendo.

Y ni qué decir de la guerra de baja intensidad que USA ha emprendido contra los venezolanos (que nada les han hecho, tampoco les han agredido y no les han declarado la guerra) amparados en el mandato divino plasmado en el Destino Manifiesto, cito de Wikipedia: “La doctrina del destino manifiesto (en inglés, Manifest Destiny) es una frase e idea que expresa la creencia en que los USA es una nación elegida y destinada a expandirse desde las costas del Atlantico hasta el Pacífico; forma parte del llamado mito de la frontera. A esta mentalidad se le conoció como el Destino Manifiesto, actitud que llevó, por ejemplo, a una guerra contra España (1898) para apoderarse de Puerto Rico e intervenir en Cuba. Esta idea es también usada por los partidarios para justificar otras adquisiciones territoriales. Los partidarios de esta ideología creen que la expansión no solo es buena, sino también obvia (manifiesta) y certera. Esta ideología podría resumirse en la frase: «Por la Autoridad Divina o de Dios»”... ¿y quién es su Dios?, pues el dios de la energía: ¡El Petróleo!, que justifica guerras e invasiones teniendo como antecedente el ataque a Irak con el pretexto de eliminar las armas de masiva que NO tenían, para de pasadita quedarse con su petróleo… Pero ojo, los gringos no solo adoran al Dios Petróleo, también adoran al Dios Democracia y bajo ese pretexto, masacraron a Libia y asesinaron a su líder, Muamar el Gadafi, con la justificación de acabar con un dictador que, cito de Wikipedia: Mejoró la calidad de vida de los libios aumentando el ingreso per cápita, distribuyó los recursos económicos en materias de educación, salud y vivienda. Durante su mandato, la educación pública en el país pasó a ser gratuita y la educación fue obligatoria para ambos sexos. El sistema de salud también se hizo disponible al público de forma gratuita”… Pero, y ahí está el pero, quiso usar el petróleo libio parea romper con la hegemonía y el control mundial de los norteamericanos, quienes de inmediato se dieron cuenta de que era un dictador que apoyaba al terrorismo y lo asesinaron…

Lo sé, el tema es el Etnocentrismo no una raza humana abusiva y gacha, cito de Google: ¿Qué son etnocentrismo y el relativismo cultural? El relativismo cultural sostiene que no existen normas éticas universales... El punto de vista opuesto al relativismo cultural es el etnocentrismo, que juzga los comportamientos de todas las culturas según los propios parámetros… En otras palabras, los etnocentristas se sienten poseedores de la verdad y tiende a ser un común denominador de muchas culturas que buscan imponer sus creencias (o conveniencias), de la forma como los israelitas se agandallan territorios de los árabes; así, los reyes católicos de la Europa medioeval pretendieron imponer sus creencias a los musulmanes y los Aztecas justificaban partirle el alma y el corazón a sus enemigos en función de sus creencias o como los Talibanes pretenden dirigir vidas ajenas y mangonear a “sus” mujeres, que no son de ellos, y como los gringos, hoy, hoy, hoy, que en mi opinión no tienen ni nunca han tenido creencias, pretenden imponer sus intereses argumentando dioses inexistentes y la validez de sus imaginarias “creencias”; como el promovido “libre mercado”, en el que cada que otra nación (hoy China) con más inteligencia y emprendedurismo les gana, lo atacan con todo para frenar el progreso ajeno, o como con la tan cacareada lucha por la democracia, cuando su propio expresidente Trump invalidó resultados electorales y azuzó a la parte idiota y fanática de su pueblo para tomar por asalto el Capitolio… ¡Sin que pase nada!, pues el Señor, que debería estar en la cárcel pues claramente es un delincuente, hoy se la pasa despotricando y tratando de meterle zancadilla al gobierno elegido democráticamente en su país.

Cierro estas reflexiones con una más; no comparto la visión retrograda y criminal a mis ojos de los Talibanes, pero, no la veo diferente a otras visiones criminales y retrogadas como las comentadas, y eso que por espacio no hable de la “Santa Inquisición” y los crímenes cometidos bajo esa bandera y avalados por Dios; el punto es que, si tengo que comparar la obligación para las mujeres de taparse el rostro, la prohibición de estudiar y la imposición de maridos, VS, los asesinatos de mujeres en México (feminicidios en su gran mayoría impunes), festinados con abrazos y no balazos, no se a quiénes les va peor, si a las mujeres asesinadas de México o a las mujeres sojuzgadas de Afganistán… ¡Así de sencillo!

