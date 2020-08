EXPO AGRO 2020

La Expo Agroalimentaria Guanajuato, celebrada cada año en Irapuato y que es uno de los eventos más importantes del sector en América Latina, sigue firme para realizar su edición 25 en la fecha programada del 10 al 13 de noviembre 2020.

TODO LISTO

El presidente del Patronato, el empresario Piero Zarattini Aceves, desde su página oficial reitera que está todo listo y hay confianza en que las acciones emprendidas para hacer frente al Covid-19 harán posible reunirse con las medidas sanitarias.

EL RESPALDO

El gobernador Diego Sinhue, acompañado de los secretarios de Salud y Desarrollo Agroalimentario, Daniel Díaz y Pepe Gutiérrez, respectivamente, sostuvo una reunión virtual con integrantes del Patronato a quienes manifestó su respaldo.

FIG, QUIERE VOLAR

A 83 días de la fecha programada para el Festival Internacional del Globo (FIG) 2020 en León el Comité Organizador no quita el dedo del renglón en que el evento, de una u otra forma, pero sí se realice. En sus redes sociales mantienen la promoción del 13 al 16 de noviembre. Aunque pronto tendrán que definirse.

HORA DE DECIDIR

Las autoridades y el Patronato del FIG, que comanda el empresario hotelero Abraham Rocha, estiran la liga lo más que pueden para tomar y comunicar la decisión. No podrá pasar de unos días más pues para un evento de tales dimensiones se requiere de suficiente tiempo para su organización y promoción.

NADA OPTIMISTA

El panorama local frente a la contingencia no es hoy nada favorable para soñar con eventos masivos. Guanajuato ocupa el tercer lugar en casos acumulados y el segundo en los casos activos, solamente por debajo de la Ciudad de México.

BAJA LETALIDAD

Una buena es que Guanajuato es la segunda entidad con el porcentaje de letalidad más bajo, con 5.3 por cada 100 casos confirmados de Covid-19. Muy por debajo del promedio nacional que es de 11.2, lo que se atribuye al ser el tercer estado que más pruebas aplica, lo que permite responder con mejor oportunidad para la atención.

NO TERMINA

Aunque el semáforo esté en naranja y ayer anunciaran la reactivación de eventos sociales y de negocios de hasta 100 asistentes en espacios abiertos, el secretario de Salud, doctor Daniel Díaz, repitió oootra vez: “Esto realmente no ha pasado”.

RECURSO AGOTADO

Por cierto del programa emergente de 50 millones de pesos que se anunció para créditos específicos para empresas de servicios turísticos, el recurso ya se entregó. Si no les han rechazado la solicitud es que sigue en el proceso de autorización.

¿Y EL ALCALDE?

En el Partido Verde se pusieron creativos con su campaña de oposición al gobierno leonés que comanda el alcalde Héctor López Santillana y salieron a la calle a preguntar a los ciudadanos ¿dónde está el Alcalde?. La crítica que han sostenido desde hace semanas es que, durante la pandemia, el capitán ha estado ausente.

CLIMA LABORAL

La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado aplicará la encuesta de clima laboral no solamente en las dependencias de la Administración Estatal, también en los 46 municipios. Será del 4 de septiembre al 30 de octubre y será un excelente termómetro para conocer el sentir de los servidores públicos.

ÁREAS CLAVES

Será interesante que el equipo de la secretaria Marisol Ruenes tome bien el pulso de áreas como la Secretaría de Educación, pero no sólo del personal administrativo, sino sobre todo de los docentes que plantan cara a la nueva realidad educativa. También en el sector Salud y en las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.