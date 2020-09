FRENAAA y ser oposición inteligente

Durante 70 años luché por sacar “la dictablanda” del PRI del gobierno. Por fin lo logramos y ahora un grupúsculo de inconformes, en lugar de ser oposición racional, quiere quitar el Presidente democráticamente elegido… ¡De locos!

R- Guarraguauuu, mi Santias, no te imagino defendiendo a la 4aT, cuando has sido crítico del actuar de este gobierno.

S- Pues porque no me conoces, perro. Yo nada tengo contra la 4aT “per se”, como tampoco estoy en contra de una oposición inteligente que vea por el bien de México; contra lo que si estoy en contra, valga la rebuznancia, es contra una propuesta de gobierno encabezada por un mitómano compulsivo que cree tres cosas: una, que si dice una mentira esta se convierte en realidad en la percepción ciudadana, dos, que su palabra es ley, por encima de la ley y tres, que tener un discurso anticorrupción rodeado de corruptos e ineptos a los que otorga impunidad, es luchar contra la corrupción.

R- Guarf, guarf, guarf, no me hagas reír, mi Santias, que tengo mis perrunos labios partidos; tener corruptos de colaboradores es corrupción, de acuerdo, pero tener ineptos, no creo que sea corrupción, creo que es pendejez.

S- Te equivocas, perro. Coincido que es pendejez rodearse de ineptos, pero también es corrupción cobrar un salario por una actividad, responsabilidad o función para la que no se tiene la capacidad. En otras palabras, cobrar por no hacer lo comprometido ¡es corrupción!, y lo que hace el “prejidente”, de contratar inútiles con el argumento de que ser honesto es suficiente, es corrupción, del “prejidente” y del funcionario que acepta un sueldo para realizar una actividad para la que no está capacitado, empezando por el que cobra como Presidente, cuando después de dos años ha demostrado que no tiene capacidad para del puesto.

R- Grrr, coincido contigo mi Santias, en el fondo tienes razón, cobrar por algo que no se sabe hacer, es corrupción. Lo que te pone como opositor y en consecuencia simpatizante de FRENAAA.

S-¡Para nada estoy del lado de FRENAAA!, perro, para empezar soy demócrata, nunca pediría yo la renuncia de un presidente democráticamente elegido, para eso son los procesos electorales, y en segundo lugar, estoy en contra de la pendejez y la hipocresía, durante años, en mi opinión con razón, la derecha ha cuestionando el secuestro de espacios públicos por hordas de “izquierdosos”, lo que culminó con el secuestro del Paseo de la Reforma, la vialidad más emblemática de la república, por un Andrés Manuel López Obrador frustrado por haber perdido la elección del 2006 por una nariz; casi parece parodia, ver a unos fanáticos de derecha haciendo lo mismo que el Peje, lesionando los derechos de terceros al secuestrar vialidades y despotricando sin fundamento, con casas de campaña vacías (igual que AMLO), pretendiendo respaldar a un líder mesiánico como Gilberto Lozano (igual que AMLO), que solo busca protagonismo apoyándose en las mentes débiles de los participantes del movimiento FRENAAA (igual que AMLO).

R- Guauuu, no pos sí, me queda claro que no compartes el actuar de FRENAAA, como tampoco el del Peje; ton´s, ¿cuál es tu postura política?

S- Mi postura política, perro, es la que convenga a la República, de entrada, la primera, sería quitarle a AMLO (que gobierna como chivo loco en cristalería), de forma democrática, el control del Congreso en el 2021… siempre y cuando los partidos de oposición presenten candidatos capaces, comprometidos y honestos.

R- Auuu, creo que pides peras al Olmo, mi Santias; ¿y después?

S- La segunda, construir una oposición que defienda el interés nacional de forma inteligente y generosa, veo a la 4aT muy jodida; pero eso no justifica cualquier tipo de oposición, por eso enfatizo inteligente y ojo, cuando digo inteligente, hablo de eso, me explico: la estulticia, en política, se castiga con votos. Quien atente contra nuestro incipiente sistema democrático pretendiendo derrocar al presidente y defienda un modelo que tiene a más de la mitad de los mexicanos en pobreza y está acabando con el planeta, no solo va a perder las elecciones, sino que va a ser condenado en la arena publica… ¡y con razón!… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.

Escritor y soñador