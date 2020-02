Faltan líderes políticos

Para Morena, empezó la cuenta regresiva de las elecciones del 2021 en México, donde se renueva el Congreso federal, ayuntamientos, congresos estatales y 14 gubernaturas.

Este evento rumbo al 2024, se acerca con alarmantes riesgos para Morena, por los problemas existenciales que padece.

Esto, debido a la pluralidad ideológica de sus integrantes, falta de liderazgos, diferentes a AMLO, falta de disciplina y carencia de mística de un movimiento que evolucionó a partido.

Los partidos políticos son asociaciones para contribuir a integrar del voto y hacer posible el acceso del ciudadano al ejercicio del poder público, con dos objetivos básicos: Transmitir los intereses y demandas de la población en la toma de decisiones gubernamentales, y posibilitar la participación de la población en las elecciones de los representantes populares que ejercerán el poder político.

Así las cosas, Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, fue creado el 2 de octubre de 2011 como un movimiento político y social impulsado por Andrés Manuel López Obrador.

Más tarde, el movimiento se constituyó como una asociación civil el 20 de noviembre de 2012. El 9 de julio de 2014, el Instituto Nacional Electoral emitió la resolución que le otorgó su registro como partido.

El mosaico de disímbolas personalidades está integrado por ex militantes de varias formaciones políticas: Perredistas, priistas, panistas, airados trotskistas y furibundos anarquistas; tal vez, eso ha impedido que se afiance como partido político: Carece de una línea ideológica común y todavía carece de organización y reglas claras. Como movimiento cabían todos, como partido sobran muchos.

La sana distancia que ha tomado el Presidente de México de su partido, al renunciar a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, desató a los demonios de los pecados capitales del poder: No hay un líder visible, se balcanizaron, les falta un mariscal Tito que sepa sumar a los iguales, a los diferentes y a los desiguales.

Después de La Revolución, a la creación del PNR sucedió algo parecido, por lo disímbolo de sus integrantes. Pero hubo un hombre de hierro que estableció la disciplina y las purgas internas: Calles.

En el caso de Morena, su líder y fundador está ausente, nadie pone orden, y perdieron la lámpara de Diógenes para alumbrar el camino, y no hay quién exorcice a los demonios.

El Presidente sacó totalmente las manos de la conducción de la vida interna de Morena.

“Ya no hay partido de Estado, no puedo meterme en cuestiones partidistas, no me corresponde. Partido, como su nombre lo indica, es una parte, Gobierno es todo. Antes, el presidente de México era el líder del partido, ya no es así. Yo represento a todos los mexicanos, no puedo estarme metiendo en el partido ni reuniéndome con los dirigentes,” dijo AMLO.

También aseveró con énfasis: “Si siguen peleando y dejaron atrás los principios por los que luchamos en el Movimiento de Regeneración, yo renunciaría al Partido. Deben de resolver sus diferencias mediante el método democrático”.

Es posible que AMLO haya tomado distancia del vehículo que lo llevó a la presidencia, al darse cuenta de que esa masa informe, una hidra de mil cabezas, sería imposible de satisfacer y algunas de sus exigencias dañarían la economía y la marcha del país.

Entonces, sin su caudillo, las razones de la confrontación interna están a la vista de todos: “La disputa es la lucha por el poder, que no por ideales o pensamientos elevados: Pelean por controlar el presupuesto multimillonario y el padrón de afiliados”, dice René Bejarano.

Filtran información, se denuncian entre ellos, usan el presupuesto partidista para fortalecer agendas particulares y todos, sin excepción, proclaman tener el apoyo del Presidente, pero AMLO no los voltea a ver, continua Bejarano… advierte que: “Morena se puede destruir internamente y perder, en las elecciones de 2021.”

A todo esto, habría que agregarle un padrón espurio de tres millones 300 mil afiliados, dos dirigentes que se dicen presidentes a la vez, y ninguno le da conducción, asambleas fallidas y reventadas, bloqueos y demandas ante tribunales.

No existe disciplina, otra vez se convirtieron en amalgama de tribus, muy distinto de lo que debería de ser un partido político.

La “institucionalización” no está en el cromosoma de la Izquierda, no sería aventurado pensar que les viene mejor ser un movimiento y no un partido.

¿Podrá convertirse realmente en partido, y este sobrevivir sin AMLO?

Pero, ¿dónde está el resto de los partidos políticos, que no se les encuentra ni aprovechan la crisis de Morena para reordenar sus filas y salir a capitalizar errores del Gobierno federal y reivindicarse con el electorado?

Están pasmados desde la terrible derrota que abrió las puertas a AMLO. Padecen una especie de catalepsia, una parálisis de orden nervioso repentina, suspensión vital, de índole histérica, que suspende las sensaciones e inmoviliza el cuerpo en cualquier postura que se coloque. Están perdiendo tiempo precioso, que no regresa.

La oposición necesita de líderes, de caudillos, muy diferentes a Marko Cortés del PAN, que lo más que hace es balbucear y presumir su sesuda estrategia de ostentar a su adalid Vicente Fox; el invisible Alito Moreno del PRI, y don nadie de lo que queda del exiguo PRD, que son coimes de los polvos de los lodos del ayer.

Se requiere de auténticos líderes, capaces de reescribir la Historia, que tengan el soplo del “Ser polítikon”. Líderes que representen lo más profundo de nuestras raíces, actores en el drama político y que le den voz al pueblo.

Ya se logró que aparezcan los ciudadanos demócratas en la democracia. Ya despertó el personaje sustancial que no es el gobernante sino el ciudadano. El futuro tiene muchos nombres: Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad.

Ahora, lo que no aparece es el líder político capaz de generar la contradicción y superar la Cuarta Transformación.

Los ciudadanos están ávidos de líderes negociadores de esperanza que aporten optimismo; que no se resignen a gestionar exclusivamente las circunstancias del presente, sino levanten la mirada insistentemente hacia el futuro de esperanza.