Farol de la calle y la caravana…

La noticia de la semana es que el Presidente de México rechazó lotes de vacunas para ayudar a países más pobres, olvidando quién le paga, a quién juró servir y que en México hay 50 millones de pobres.

R- Guau, mi Santias, ¿no me digas que el Presidente de México volvió a saludar con sombrero ajeno rechazando lotes de vacunas que urgen en México?

S- Así es, mi Rufo, cito del periódico El Economista 17/01/2021: “El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este domingo que aceptó una reducción del ritmo de entrega de las vacunas de Pfizer-BioNTech contra el Covid-19, atendiendo un llamado de la ONU a compartir las dosis extras adquiridas por países ricos con naciones pobres.”

R- Grrr ¿y de dónde sacó el Presidente que, con 50 millones de pobres y 20 millones de ellos en pobreza alimentaria, es decir, que no comen tres veces al día, cierre de cientos de empresas y pérdidas de miles de empleos, México no es un país pobre, para de ahí sacar la conclusión de ceder vacunas a otros?

S- Para responderte, perro, te voy a contar un viejo chascarrillo de los Polivoces: En sus personajes de El Maestro y el Pequeño Saltamontes, este pregunta: “–Maestro si voy en un barco en altamar y surge una tormenta a babor, ¿qué hago? –Pues echas un ancla a babor, Pequeño Saltamontes. –¿Y si en ese momento surge una tormenta a estribor? –Pues echas un ancla a estribor. –¿Y si surge una tormenta delante del barco, Maestro? –Pues echas un ancla delante del barco. –¿Y si aparece otra tormenta detrás del barco? –Pues echas otra ancla detrás del barco, Pequeño Saltamontes… –Maestro, ¿pero de donde voy a sacar tantas anclas? –Pues del mismo lugar de donde sacas las tormentas, pendejo.”

¿Qué de dónde saca el Presidente la idea de ceder vacunas a países más pobres que México?, pues del mismo lugar donde sacó el tirar millones de dólares cancelando el aeropuerto de Texcoco, o del mismo lugar donde saca dinero para hacer una obra faraónica en la refinería de Dos Bocas, cuando esos terrenos se inundan en temporada de lluvias y el precio del petróleo va en caída libre ante la llegada de energías limpias y vehículos eléctricos, o de dónde sacó el dinero para construir el tren Maya modelo siglo XVIII en tiempos de ferrocarriles electromagnéticos de alta tecnología que no contaminan… Es decir, el Presidente sacó la conclusión de que México no es un país pobre, del mismo lugar de donde el Pequeño Saltamontes sacó las tormentas… No olvidemos que al inicio de su mandato, cito del periódico Milenio 27/07/2019: “El Presidente mexicano y su homólogo de Honduras, Juan Orlando Hernández, firmaron la carta de intención para la cooperación; a ese país se le entregarán 30 mdd para la creación de 20 mil empleos y así evitar la migración.”.. Lo que nos lleva al segundo tema, La Caravana de migrantes ilegales que viene a usar de tapete a México para entrar a USA; en donde, están advertidos, ¡no serán recibidos!, lo que dejará el problema de manutención y sanidad en México, con la criminalidad asociada de aquellos que tienen que robar para comer y de los que simplemente roban porque es más sencillo que trabajar, mi Rufo.

R- Grrr, ¿y qué podemos hacer, mi Santias?

S- Te comparto el tuit que envié al gobierno de México y al Presidente, mi Rufo: @lopezobrador_ @GobiernoMx: “C. Presidente, no deben vulnerar soberanía inmigrantes ilegales de Centro América, el riesgo de Covid-19 y delincuencia lo obliga a Ud. a defender y proteger a los mexicanos.”

R- Auuu ¿Has pensado en la necesidad que tienen quienes abandonan todo por llegar a USA?, mi Santias.

S- Sí, de la manera que he pensado en lo que no han hecho para derrocar a los gobiernos que han robado a manos llenas para dejar en la pobreza al pueblo o en esos gobierno que han cedido soberanía a empresas trasnacionales que acaban con sus riquezas y recursos naturales… El punto, es, mi Rufo, que no podemos ni debemos aceptar los problemas ajenos en tanto no resolvamos los propios, por lo que cerraría este artículo con un mensaje para el Presidente Andrés Manuel López Obrador: Sr. Presidente: 1.- El buen juez por su casa empieza, y 2.- Ud. juró defender La Constitución y las leyes que de ella emanan y la migración ilegal está prohibida por las leyes mexicanas ¡Cumpla su promesa!… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.

Escritor y soñador