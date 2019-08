***FELIPE, SERENO

El expresidente Felipe Calderón no tuvo un auditorio para presumir en su visita a León, sabe bien que la chamba es de resistencia en convencer de afiliarse a ‘México Libre’ y alcanzar el registro de partido.

*Y DE BUENAS

De buen humor habló por una hora y 40 minutos, luego firmó libros y se tomó fotos otros 50. Evitó ataques al PAN y al Gobierno de Guanajuato, defendió sus decisiones y la artillería fue contra Andrés Manuel López Obrador.

*ELÍAS, AMIGO

El patriarca panista, Elías Villegas, pasó lista como “observador” porque es su amigo, no como suma. No ‘brincaron’ figuras del panismo de Guanajuato a la causa, eso no le apura, el ex mandatario asegura que lo que quieren es conseguir caras nuevas.

***SISTEMAS ANTICORRUPCIÓN

El presidente del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), José Octavio López Presa, estuvo ayer en León para dar un espaldarazo sobre todo a los ciudadanos que participan en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), que son cinco, encabezados por Román Méndez.

*PACTO ÉTICO

El evento fue una firma de convenio para generar un compromiso ético entre el Comité de Participación Ciudadana del SNA y del SEA, y el Colegio de Abogados de León. La sede fue la Facultad de Derecho de la Universidad de La Salle Bajío, por lo que también fue una invitación a que estudiantes, académicos y directivos universitarios, se comprometan a cambiar las reglas del juego.

*60 AMPAROS

El ciudadano que preside el SNA dice que el trabajo muchas veces no se ve, pero ya se siente. Contó que se han amparado 60 veces y en todas han ganado: “Hemos movido la justicia federal para que en puestos claves de 200 instituciones lleguen las personas correctas. Ya tenemos el amparo para que cada que haya un nombramiento en lo oscurito, a los cuates lo podemos echar para abajo”, destacó.

*CONTRA RESISTENCIAS

Para el doctor Octavio López la importancia es que la justicia federal ya otorgó a los ciudadanos del SNA legitimidad para ampararse y convocó a que los sistemas estatales a que hagan lo mismo si encuentran resistencia de las autoridades (en Guanajuato tres de los ciudadanos ya lo hicieron inconformes porque la Secretaría de la Transparencia no les informó sobre el avance de una auditoría).

*SISTEMA EN SERIO

La visita manda el mensaje de que realmente se pretende trabajar como un Sistema Nacional Anticorrupción integrado “y no sistemitas aislados y avasallados por las instituciones del Estado”, dijo.

*A PERIODICAZOS

También convocó a los ciudadanos de los sistemas anticorrupción a hacer alianza con los medios de comunicación y, si hay obstáculos en la lucha anticorrupción, a hacer los señalamientos públicos.

***TODOS A OAXACA

En el ‘Pacto por Oaxaca’ y foro “Hacia un sur-sureste del futuro’, organizado por Concamin Nacional, estuvieron varios guanajuatenses, uno es el secretario de la Confederación, el zapatero Pepe Abugaber, quien junto con el presidente de la Cámara del Calzado, Luis Gerardo González, tuvieron espacio para platicar con la Secretaría de Economía, Graciela Márquez, sobre el tema de aranceles que les preocupa.

*CONSTRUCTORES, PRESENTES

También estuvo el presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción en Guanajuato, el celayense Javier Padilla, junto con sus homólogos estatales y su presidente nacional, Eduardo Ramírez. Fueron para abordar a AMLO y plantear la situación crítica del sector, no sabemos si tuvieron éxito.

*TRES RICARDOS

Dicen por ahí que tres tocayos, y además paisanos, tumban una bruja, y en la misma mesa les tocó saludarse amables pero con reservas, al titular de la Profeco, Ricardo Sheffield; al exalcalde y empresario leonés don Ricardo Alaniz, y al empresario silaoense ‘moreno’, Ricardo García Oceguera.