Feria y Covid

La Feria Estatal León 2021 mantiene hasta hoy la fecha del 15 de enero al 10 de febrero, pero la última palabra la tiene el semáforo de la pandemia que no cede. Si hoy tuviera que decidirse luce muy poco probable que esa fecha pueda sostenerse.

***¿Posponer?

Los rumores y la petición de varios es que sea pospuesta, se habla de marzo. Se espera que en unos 15 a 20 días ya se tenga una certeza para dar certidumbre a organizadores, expositores y visitantes. Primero la salud, después la fiesta ¿o no?

***De mal humor

El presidente de la Feria, Juan Carlos Muñoz, llegó de ‘mírame y no me toques’ a la sesión de las comisiones unidas en la que se votarían disposiciones administrativas. Mal se vio el empresario al enfadarse y no anteponer el sano debate y los acuerdos.

***Juan Carlos vs. Regidoras

El legislador federal con licencia presidente del Patronato de la Feria, Juan Carlos Muñoz, ya había dado muestras de ser de mecha corta y otra vez tropieza con la misma piedra en una discusión que lo enfrentó con tres mujeres de la fracción panista: las regidoras Ana María Carpio, Ana Esquivel y la síndico Leticia Villegas.

*Dos rayitas por favor

Ya sabemos de las añejas diferencias de Ana Coco con Juan Carlos, la primera renunció a ser una de las dos representantes del Ayuntamiento en el Patronato de la Feria cuando el empresario transportista fue nombrado su Presidente. Las otras dos debieron intervenir para pedirle ‘bajarle dos rayitas’ a su modito en plena sesión.

*Los $70 otra vez

En los temas más importantes no había diferencias entre Patronato y Cabildo, por ejemplo el dejar en $11 la tarifa general y respaldaron mantener el polémico cobro de los 70 pesos de lunes a miércoles (que incluye juegos mecánicos). Sólo que en el documento mostrado no precisa que ese cobro sea después de las 13:00. Ojo.

*La molestia

La molestia se generó al discutir la redacción sobre la venta de boletaje fuera de taquilla y ante la pretensión de bajar la estatura de 1.40 a 90 centímetros para el acceso de niños gratis, que al final la mayoría decidió dejarlo como ha sido en otros años. Habrá que esperar a la decisión que tome al final el pleno del Ayuntamiento.

*Perder dinero

Ya más sereno Juan Carlos señaló que en “esta Feria vamos a perder dinero”, así que cada peso de ingreso es importante para sostener un evento familiar de calidad.

***Wera, puesta

La senadora leonesa Alejandra “La Wera” Reynoso reiteró ayer que no se descarta para la candidatura del PAN a la Alcaldía de León, y, aunque el método de elección es una designación (un dedazo azul) espera la convocatoria y las reglas del juego.

*Se ofrece

Eso sí, aclara que su principal preocupación está en el Senado, que es hoy el último dique de contención a las controvertidas reformas de la Administración de la 4T. En los hechos son las diputadas Alejandra Gutiérrez y Libia García, las más animadas.

*Alta por Covid

Por cierto “La Wera” se recuperó ya del COVID-19 y está lista para regresar a la siguiente sesión del Senado luego de perderse la del jueves anteriores en la que se aprobó el dictamen de regulación de la mariguana, ausencia que le generó, dijo, “una frustración” por no poder debatir uno de los asuntos que ha seguido puntual.

***Abajo

Pese a que hay voces que consideran que el próximo candidato del PAN a la Alcaldía de Celaya debería ser el exalcalde Ismael Pérez Ordaz, él ya se descartó de plano, asegura que ya no es su tiempo y que lo de él es trabajar por la ciudad desde su trinchera como empresario.

*Empresario

Lo que sí dice es que sería muy bueno que el candidato del blanquiazul sea un empresario, por lo que veremos ahora a quién coloca el partido, debe ser un muy buen candidato porque la verdad es que temen perder Celaya ante el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Realiza UG jornada contra violencia

La Universidad de Guanajuato realiza la “Primera Jornada Feminista contra las violencias patriarcales”, en el marco del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Las actividades (charlas, talleres, y más) se desarrollarán del 23 al 27 de noviembre a través de plataformas digitales. “Debemos tener el sentido de autocrítica, de acción, de movimiento”, para que pasemos de los objetos de estudios y de los marcos teóricos a la sensibilidad, al compromiso y a la corresponsabilidad”, recalcó el rector Luis Felipe Guerrero. Las actividades de sensibilización que son parte de la jornada estarán encabezadas por profesoras e investigadoras de la UG, así como de exalumnas y alumnas que forman parte de colectivas feministas e invitadas especiales.

Foto: Cortesía UG.