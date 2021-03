***Fiesta incómoda

El exlíder empresarial leonés, José Arturo Sánchez Castellanos, y candidato a síndico en la planilla panista de Alejandra Gutiérrez Campos, recuperó su espíritu crítico y combativo al reprobar la fiesta VIP que organizó el Patronato de la Feria.

***La frivolidad

“¿Cómo se les ocurre a la Feria de León inaugurar un recinto popular, con un evento privado y elitista, pagado con recursos públicos? La frivolidad e insensibilidad son los principales obstáculos para abatir la desigualdad”, tuiteó. No le respondieron.

***No aprenden

Como parte del Patronato de la Feria Arturo en su momento regresó los boletos que les regalaban para disfrutar todos los días de los espectáculos del Palenque. Los consejeros no aprendieron nada y le siguieron la mala idea a Juan Carlos Muñoz.

***Triste justificación

Saben bien de su impopular ocurrencia que no salen a defenderla, el Patronato de la Feria León sólo atinó a enviar un escueto comunicado en el que justifican que pues había que inaugurar las obras de remodelación, que el concierto de Natalia Jiménez se transmitió, jeje. Y que cuidaron las medidas sanitarias, faltaba más.

*Mal mensaje

La Feria Estatal León 2021 no se ha podido realizar por la pandemia que no termina y no hay ni fecha para que todos disfruten de la fiesta popular, pero autoridades y consejeros con sus familias se dieron un gustito con bocadillos, vino y música, Y que sus nombres quedaran en una placa conmemorativa para que no los olvidemos.

*Dos eventos

A las obras terminadas pretexto de la fiesta les faltan detalles para concluirlas. Para inaugurarlas realizaron un evento oficial el 3 de marzo, donde por cierto el Gobernador puso sobre la mesa la iniciativa de comprar el Estadio León. No pasó ni un mes para convocar, aquí sí gastando sin sentido, otra vez con ese motivo.

*Otra crítica

Entre los opositores que se sumaron las críticas por la fiesta VIP está el diputado local leonés por Morena, Raúl Márquez Albo, quien escribió en redes sociales: “Estamos en pandemia, en una pandemia que ha puesto en jaque a la humanidad; no estamos para esto gobernador Diego Sinhue y alcalde Héctor López Santillana”.

*Aclaraciones

El Patronato tendrá que informar el costo del evento que se pagó con dinero de todos. En diciembre solicitaron al Ayuntamiento 10 milloncitos para adaptaciones al proyecto del Polígono León MX y la inauguración. Pero no dijeron de la fiestecita.

***PAN y México Libre

Previo al arranque de la batalla electoral en la calle, las campañas, el PAN de Guanajuato, que comanda el irapuatense Lalo López Mares, anunció la suma del equipo de México Libre, el fallido intento de partido político de Margarita Zavala al cual el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le negó el registro.

*La roca, al frente

En el terruño México Libre es encabezado por Rogelio Carrillo “Roca”, lo recordará usted como candidato a la Alcaldía de León en 2015 por el Partido Encuentro Social (PES), campaña que le alcanzó para ganar un histórico regidor, Jorge Cabrera, que muy pronto se sumó al PAN y hoy es Subsecretario de Transparencia en el Estado.

*Partido que no fue

López Mares dice que el partido de Margarita tiene peso porque lograron la afiliación de 20 mil personas en el estado, a través de 15 asambleas distritales. El anuncio de cerrar filas lo hacen después de que el PAN definió y registró las planillas a los 46 ayuntamientos, por lo que la apertura no se sabe si alcanzó para cederles espacios.

*Sin rencores

El Presidente interino del PAN elogió la experiencia y visión de Margarita Zavala, quien pintó su raya con el partido de toda su vida al no conseguir la candidatura presidencial en 2018. Hoy los une el propósito de cerrarle el paso a Morena y la 4T.

*Unidos contra la 4T

El pastor evangélico dice que la lucha no terminó cuando México Libre no logró el registro y en el PAN Guanajuato ven la oportunidad de participar para defender al estado de quien hoy gobierna en Palacio Nacional “a base de revanchismos, de caprichos, de improvisaciones y que, para colmo, todo lo hace mal”, declaró.

Sorprende PT en León

Nancy Elizabeth Fonseca Caldera, Maestra en Derecho Internacional con especialidad en Inversiones, Comercio y Arbitraje por la Universidad de Heidelberg, Alemania, y la Universidad de Chile, con dominio del inglés y el francés, será la candidata del Partido del Trabajo (PT) para la Presidencia Municipal de León.

Durante ochos años fue Gerente y Directora de Asuntos Internacionales de la Confederación Patronato de la República Mexicana (Coparmex Nacional). Recientemente fue Asesora de Cooperación y Vinculación Internacional en la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (Cofoce) del Estado de Guanajuato.

Foto: Cortesía PT.