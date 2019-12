***FIN DE AÑO

En medio del silencio que envolvió al ex presidente Vicente Fox en los últimos días, luego de que se difundió la noticia de que el Gobierno Federal estaba investigando los recursos del Centro Fox y otras empresas y organizaciones vinculadas a él y su esposa Martha Sahagún, ellos siguen su vida social sin problema.

*VIEJO CONTINENTE

En el Centro Fox aseguran que el exmandatario ya anda de vacaciones fuera del País, dicen que pasará el fin de año en Europa. Sin embargo, al menos la semana pasada aún se les vio en algunos festejos navideños.

*FESTEJOS

Martha Sahagún convivió con las empresarias de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa capítulo León que preside Leticia Venegas, la celebración fue en la Ex Hacienda San Cristobal.

*POR SI LAS MOSCAS

No se sabe cuándo estarán de regreso en el terruño y parece que al menos en el caso del expresidente Vicente Fox, también decidió darle vacaciones a sus redes sociales, en las que no paraba de criticar al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero de un día para otro decidió ya no hacer más comentarios, quién sabe por qué.

***APROBADO

En una sesión de seis horas diputados locales avalaron las iniciativas en materia económica para el estado en 2020, pero a pesar de las largas horas que estuvieron en sesión casi no aprobaron ninguna de las reservas propuestas por la oposición y eso que estos últimos se habían reservado hasta los puntos y las comas.

*VAN IMPUESTOS

Diputados de Morena y PRI pidieron no castigar a los guanajuatenses con nuevos impuestos y con aumentos en las tasas de los que ya existen, sin embargo, legisladores del PAN dicen que tienen que ser responsables para no dejar sin dinero a la administración para operar.

*LARGAS VACACIONES

Con un jugoso aguinaldo los diputados locales se van a disfrutar del receso navideño, se queda de guardia el presidente del Congreso del Estado, el panista Armando Rangel Hernández, y se prevé una sesión solemne en el antiguo edificio del Congreso el 24 de enero, esto para la firma de un convenio con la Cámara de Representantes de Arizona.

***FIN

Luego de muchos, muchos años, don Ricardo Suárez Inda ya no despacha como subsecretario en la Secretaría de Finanzas.

*JUBILACIÓN

Por al menos dos sexenios estuvo al frente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Gobierno del Estado, pero ya se jubiló.