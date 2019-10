*** FIN DEL PARTIDO

El silbatazo final ya se había dado desde hace rato, los tiempos extras y hasta los penaltis. Se intentó pelear el partido en la mesa, pero ya estaba perdido en la cancha. El Estadio León será entregado a Héctor González y Roberto Zermeño Jr.

*ZERMEÑO, GANÓN

En el pleito legal no aparece Roberto Zermeño Vargas, pero es el verdadero ganón. El expresidente del equipo León regresa como “el villano de la película”, y sin decir ni pío. Desde que empezó la disputa se fue a la banca, pero ya le llegó la hora de jugar.

*HORA DE NEGOCIAR

Sin más salidas para el Municipio, y en medio de todo el Club León sin otro inmueble donde jugar, tendrán que sentarse a negociar con los dueños. Eso duele.

*** LOS PROTAGONISTAS

Ni el empresario de Leche Cuadritos, el celayense Héctor González, ni Roberto Zermeño hijo, han dicho una palabra del juicio que les dio la razón. En todo momento el que da la cara es su abogado, Roberto Hernández Pérez. Pero, a partir de que el Estadio les sea devuelto, será hora de los verdaderos protagonistas.

* PELOTA EN SU CANCHA

El abogado manda decir que están dispuestos a negociar, y que siempre lo han estado pero el Gobierno Municipal no ha querido sentarse a la mesa. Es cierto que hay un contrato de entre el Club León y el Municipio hasta el 2022 que debe respetarse, pero la pelota ya está en la cancha de los nuevos dueños. Todo cambia.

* ZERMEÑO PADRE

Zermeño Vargas tendrá que aparecer tarde que temprano. Él fue quien firmó el famoso contrato de fideicomiso en el 2000 con el que todos se fueron (nos fuimos) con la finta que el Estadio y los terrenos aledaños eran entregados al Municipio.

* FIDEICOMISO, ORIGEN

El argumento de la justicia es que esa figura jurídica de fideicomiso era útil para administrar los bienes por un periodo determinado, pero no representaba una cesión de la propiedad. Así, tal parece, todo estuvo mal desde un principio. Y ayer fue el fin del drama.

* LOS GUARDIANES

La última intentona fue defender que, aunque sea entregado Club Social y Deportivo León A.C, eso no significa que corresponda a la dupla González y Zermeño. Para hablar de eso están convocando hoy los nombrados auténticos miembros del Club.

*** LA MOLESTIA

Además del regaño por no informar con claridad sobre la inversión pretendida en tecnología, el síndico presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Christian Cruz, expuso en la sesión su molestia de que los regidores de oposición hablaran de información que él no tenía (por no ser parte de la Comisión de Hacienda).

* PRIMERO AQUÍ

Al principio el Síndico parece que creyó que la Secretaría de Seguridad atendía en corto a Vanessa Montes de Oca (PRI) y Fernanda Rentería (Verde), pero lo que pasa es que ambas están en Hacienda, por donde pasa todita la inversión. Christian terminó por solicitar que antes de turnar asuntos se revisen a fondo en Seguridad.

*** QUE SIEMPRE NO

Se acuerda de la molestia que hizo pública la Canadevi (Cámara de Desarrollo de Vivienda) de Guanajuato en redes sociales el pasado lunes en contra de la eventual reforma al Código Reglamentario de Desarrollo Urbano de León, pues el mismo día subió otro comunicado para agradecer que ya les habían precisado sus dudas.

*NO MÁS TRÁMITES

Tanto Canadevi que encabeza Arturo García, como el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Chava Sánchez, señalaron que la propuesta de reformas no implica mayor tramitología para el desarrollo de fraccionamientos, sino perfeccionar los mecanismos de vigilancia para quienes construyan viviendas en lo individual.

*** ROMERO, PROTAGONISTA

En la protesta de alcaldes panistas en reclamo por presupuesto ayer en Palacio Nacional el protagonista por Guanajuato fue el coordinador de los diputados federales, Juan Carlos Romero Hicks, quien los acompañó en el primer frente. El alcalde de León, Héctor López, quien es vicepresidente de municipios mayores de 500 mil habitantes de la ANAC, no estuvo allá, protestó sólo en redes sociales.