Fiscal, dos realidades

Respaldo y reclamos

En su bunker, con sus invitados, el fiscal Carlos Zamarripa presentó el II Informe de Resultados de la Fiscalía General del Estado. En la calle, los familiares de desaparecidos no dejaban de buscar en el nuevo cementerio de fosas, en Celaya.

Desde el pasado sábado, los colectivos de desaparecidos no se cansan de explorar y de encontrar restos y cuerpos (al menos 19) en la zona de El Sauz de Villaseñor. La Fiscalía General del Estado no ha informado sobre estos hallazgos (ni de otros).

El jueves 25, Carlos Zamarripa entregó por escrito el Informe al Poder Legislativo, al Ejecutivo y al Judicial, posó para la foto con la presidenta del Congreso, Emma Tovar (celayense por cierto), con el magistrado Héctor Tinajero y con Diego Sinhue.

Ellos y otros invitados (pocos por la pandemia) lo acompañaron a la sede de la FGE a escuchar su mensaje. Nadie vende pan frio y obvio, presumió sus fotos y sus logros, en particular 1,546 presuntos criminales detenidos, entre ellos el mayor ‘trofeo’ que fue José Antonio Yépez “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa.

Habrá que recordar que solamente en el delito de homicidio doloso el registro de 2020 es de 4,490 víctimas, ¿cuántos responsables están detenidos y sentenciados? Y así habría que clasificar el número de carpetas (o víctimas) por cada delito y compararlo con los detenidos y sentenciados, para tener datos de la impunidad.

Las cifras de detenidos y de sentencias apantalladoras no reflejan toda la realidad.

La noche del 24 de febrero, horas antes del Informe de Zamarripa, el colectivo “Hasta Encontrarte” envió un comunicado reclamando indolencia de los peritos de la FGE en las exhumaciones de las fosas clandestinas en Celaya. “El amor nos lleva a buscar a nuestros seres queridos desaparecidos, la indolencia del Estado obstaculiza su regreso a casa”, lamentaban.

Y exigieron también a las comisiones de Búsqueda tanto estatal como nacional que levanten la voz ante las irregularidades de las que son testigos.

El pasado 17 de febrero la FGE reportó en sus redes una reunión del Fiscal con familiares de personas desaparecidas. Decían que la participación activa de las familias era de suma importancia y que se les mantenía informados de avances.

El informe presentado en enero por la Comisión Nacional de Búsqueda reporta al menos 204 cuerpos hallados en fosas durante el 2020 y 1,252 personas desaparecidas y no localizadas del 1 de diciembre de 2018 hasta el 2020.

De ese tamaño es la tragedia.

Una mesa para simular

La Fiscalía del Estado promueve su comunicación con el hashtag #NuestraFunciónEsInvestigar, una manera de blindarse contra la incidencia delictiva, sobre todo de violencia homicida que prevalece en Guanajuato. Yo investigo no prevengo los delitos, es lo que nos quieren decir.

Al final la seguridad y la justicia son inseparables. La impunidad es el caldo de cultivo.

Para cumplir el trámite el Legislativo ya invitó a mesa de trabajo virtual (que no comparecencia para que no presionar al invitado) al Fiscal el viernes 5 de marzo. De esas que les gustan largas en tiempo pero escasas de contenido.

Después de eso los legisladores locales se acordarán de la Fiscalía General del Estado hasta su III Informe (el próximo febrero). Increíble que en una reunión sean capaces de analizar a profundidad el trabajo de toda la Fiscalía.

Al menos eso le basta a la mayoría panista que comanda Chucho Oviedo para defender la ratificación del Fiscal por 9 años (le quedan siete).

Ya está claro que el Fiscal está firme, no se va. Pero la oposición no quita el dedo del renglón, en particular Morena, tres legisladores: María Magdalena Rosales Cruz, Ernesto Alejandro Prieto Gallardo y Raúl Humberto Márquez Albo, presentaron un punto de acuerdo para exhortar al Gobernador del Estado, a fin de que inicie el procedimiento de remoción del Fiscal General Carlos Zamarripa Aguirre.

Y entre sus argumentos está precisamente el de la negación de las fosas clandestinas, pues entre enero de 2009 y julio de 2020 no se contó con información. Y hasta hoy no existe en la entidad un registro estatal de fosas.

El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Justicia (que preside la panista leonesa Laura Cristina Márquez, quien además busca un segundo periodo consecutivo) para su estudio y dictamen, y ya sabemos lo que va a pasar.

Libia, la retirada

Por cierto antes de hacer maletas como diputada para asumir en breve la Secretaría de Gobierno, Libia Dennise García Muñoz Ledo, presidenta de la Comisión de Gobernación, instruyó la elaboración del dictamen a favor de la propuesta para aclarar el concepto de fosas clandestinas y fosas comunes en la ley general.

También Libia espera para irse que esté integrado el Consejo Ciudadano de Búsqueda de Personas Desaparecidas, otro de los pendientes en esta materia.

Luis Ernesto Ayala renunciará el próximo viernes 5 (un día después del Informe), después de eso Libia solicitará licencia que podría hacerse efectiva por ahí del 18 de marzo. Así que, por 2 semanas la Secretaría tendría Encargado de Despacho.

PRI, el sueño por las plurinominales

Lo que ocupa estos días parte del tiempo de los partidos políticos es la confección de las listas de candidatos a diputados locales plurinominales.

Así que muchos están empeñados en negociar, convencer, endulzar el oído de los dirigentes para ser tomados en cuenta en la codiciada lista que significa el pase a tres años de una vida cómoda, con múltiples prerrogativas, con reflectores y sin tener que rendir cuentas a nadie.

Y el PRI no es la excepción. Hay varios que han levantado la mano, como siempre, entre ellos, varios de la “vieja guardia”, como: Jaime Martínez Tapia, dirigente del Movimiento Territorial; Luis Antonio Muñoz Mosqueda, quien lo último que se supo de él es que fue delegado del CEN de su partido en Zacatecas.

Ricardo Ramírez Nieto, quien fue coordinador de los diputados federales guanajuatenses de su partido en el periodo 2015-2018, cuando el tricolor tuvo la última y más nutrida bancada en San Lázaro que se recuerde en las últimas décadas, pues eran 7.

Dicen que ahora el que definirá la lista completa será nada más y nada menos que Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, en un estilo que hace recordar la década de los 70’s hacia atrás, donde todo se definía en la Ciudad de México.

El argumento es que el presidente quiere legisladores locales comprometidos, leales y cercanos al tricolor, para que sean reales representantes operadores, promotores, guerreros y defensores de ese partido. Con quienes se cuente en las buenas y en las malas, que hagan verdadero trabajo para el tricolor. En síntesis, que tengan la camiseta bien puesta.

Así que para garantizar esa fidelidad verde, blanca y roja, todos los suspirantes son enviados con Mauricio Ortiz Proal, delegado del CEN del PRI, para que los evalúe y le lleve a sus jefes del edificio de Insurgentes en la Ciudad de México un informe de quienes cumplen con las expectativas del jefe mayor en turno.

En esta semana, el Movimiento “Al Rescate de Guanajuato”, del PRI, aunque sin firmas, hizo circular un pronunciamiento entre los medios de comunicación, que no tuvo eco. Fue enviado por Armando Uribe Valle, quien tiene suspendidos sus derechos partidistas por ser uno de los participantes en la toma del edificio el año pasado.

No era el punto medular, pero al final menciona que los candidatos a las ‘pluris’ locales 1 y 2 serán Alejandro Arias Avila y Yulma Rocha Aguilar.

Ambos son la cabeza del grupo político que tiene en su poder la dirigencia estatal del partido. Y si una tradición existe desde hace años, es que quienes se encuentran en esa posición son los que llevan mano en las listas plurinominales.

Baste recordar la lista de hace tres años: José Huerta Aboytes era el Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal. Así que se reservó para él la pluri 1. Y en segundo lugar quedó, por el mandato de género, Celeste Gómez Fragoso, cercanísima y de antaño colaboradora de Gerardo Sánchez García, quien entonces tenía el control del partido.

Hoy, tanto Alejandro Arias como Yulma Rocha están en similar posición que Huerta y Celeste. La irapuatense además con la dirigencia estatal de la CNOP, y con la ventaja de que si el 1 es hombre, el 2 tendría que ser mujer, o viceversa. Yulma también saldrá a hacer campaña por un distrito de mayoría local en la tierra fresera.

Así que no suena descabellado que el orden de los nombres pudiera quedar así.

Navarro, perdido

El viernes el alcalde de la capital, Alejandro Navarro Saldaña, mientras grababa el último de sus videos para cotorrear en las redes sociales -según él-, en la Zona Centro (abajo del puente de Tepetapa) se registraba una ejecución más.

En los callejones de la ciudad la gente criticó la actuación del Edil en un video totalmente fingido en donde Alejandro Navarro maneja una camioneta, simula que se encuentra a ‘Las Perdidas’, justo detrás del Teatro Juárez, quienes se suben para empezar el chacoteo entre albures que caen en lo vulgar y lo corriente.

Wendy y Kimbery, quienes son simplemente conocidas como ‘Las Perdidas’, salieron, dizque, a recorrer la ciudad, vacilando a un elemento de tránsito, cuando debería ser el primero en respetar a los agentes del orden.

Sin usar cubrebocas ninguno de los que viajan en camioneta, reían entre albures, mientras que en Tepetapa agonizaba Javier de 45 años, originario de Irapuato.

Aunque la razón del ataque no se sabe, se suma a las decenas de ejecuciones que se han registrado en la presente administración. En tanto el secretario de Seguridad, Samuel Ugalde García, se la pasa en las comunidades haciendo una campaña disfrazada a favor del PAN, entregando balones y loncheras color azul, a cambio de recibir armas de juguetes, esto con el pretexto de erradicar la violencia.

En fin, todos saben, que la inseguridad tiene a los capitalinos escondidos en sus casas, después de las 9 de la noche nadie se atreve a salir a caminar solo por los callejones, tan sólo en el Cerro del Cuarto se han presentado dos ejecuciones, dos lesionados por armas de fuego y la ubicación de una fosa clandestina, todo a menos de un kilómetro de una caseta abandonada de la Secretaría de Seguridad.

La inseguridad, el desempleo y la pandemia, son los principales problemas de los capitalinos, mientras los ciudadanos batallan para subsistir, el Alcalde sigue en su cotorreo grabando TikTok y soñando con la reelección. Pobre de nuestra capital.

Sixto, descontento

Nuevamente surgen las especulaciones en torno a la permanencia de Sixto Zetina, polémico ex Alcalde de Irapuato, en las filas del Partido Acción Nacional (PAN).

Y es él mismo quien genera las dudas, pues esta semana usó su cuenta de Twitter para señalar que mientras unas puertas se cierran, otras se abren, tanto en temas personales como políticos.

Esto hubiera pasado desapercibido hace un año, pero ante la cercanía del periodo electoral se hace más probable un brinco a otro partido, lo que aún no está confirmado.

No es la primera vez que a Sixto Zetina se le liga con otro partido, pues ya con anterioridad se especuló su posible salida del blanquiazul para migrar a México Libre, pues para nadie es un secreto su apoyo a Felipe Calderón y Margarita Zavala.

Ahora, a México Libre se le vincula con Movimiento Ciudadano, que en Irapuato ya se ha acercado a perfiles priistas y panistas, uno de ellos, el también ex alcalde Luis el Güero Vargas, que ya dejó su militancia azul.

Lo que está claro por sus mensajes es que Sixto está inconforme con la elección de candidatos por el PAN, en específico para las diputaciones federales en donde fueron postulados Itzel Balderas (Secretaria Particular del alcalde Ricardo Ortiz) y Jorge Romero (ex Director General del Instituto de la Juventud Guanajuatense).

Otro caso es el de Liz Amparo Zaragoza, quien no está contenta con la designación de Susana Bermúdez como candidata a Diputada Local. Desde antes de la designación Liz ya estaba peleando por la falta de democracia en el proceso interno.

El panismo en Irapuato, desde fuera, se ve tambaleante, quien sabe si esta vez les alcance para mantener todas las candidaturas que hoy día ostentan en el Ayuntamiento, los congresos y la Presidencia Municipal.