***Fiscal, reaparece

Después de mucho tiempo el fiscal Carlos Zamarripa, junto a Álvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad, reaparecieron en una conferencia en su búnker para informar de un buen golpe al crimen por un secuestro justo a metros de la Fiscalía.

*Amlo, de lejitos

A la insistencia del presidente López Obrador por removerlo, no le mueve, ni siquiera para defenderse de los ataques por el crecimiento de la violencia en sus 12 años. Eso sí, dice que a diario hay boletines de prensa que dan cuenta del trabajo.

*Dos caminos

Al Fiscal le quedan 9 años en el cargo y tienes dos opciones: esconderse del ojo público y dejar su defensa al Gobernador, o ponerle el pecho a las balas y tratar de convencer con argumentos, datos, resultados, y la humildad para aceptar y corregir.

***La cita pendiente

Ooootra vez el góber Diego Sinhue externó su deseo de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le dé la cita que hace rato le solicitó para hablar sobre seguridad, infraestructura, Zapotillo, y ahora, claro, del caliente asunto del Fiscal que un día sí y otro también AMLO y la 4T traen con ganchos y rectas.

*Antes de Europa

La esperanza es que puedan verse cara a cara antes de que Diego parta a su gira a Europa, eso será a finales de agosto y regresa el 12 de septiembre. Con el vecino de Jalisco, Enrique Alfaro, ya se reunió hasta dos veces y eso claro que sí le cala.

*Dos tratos

Y eso que “yo he sido más tranquilo”, dice Diego sobre la actitud de confrontación que Alfaro ha tomado en distintos momentos en contra del Gobierno y del Presidente, caso contrario al del panista que procura llevar la fiesta en paz.

*Paciencia

Si la negativa de recibirlo tiene tintes políticos, aunque así lo piense Diego no lo dice para no echar más leña al fuego. “Quisiera pensar que no es así, yo como Gobernador trabajo con todos los alcaldes, a lo mejor es un tema de agenda”, dijo.

***Zapotillo, nada

Del sueño de El Zapotillo los gobernadores están en sintonía de que el proyecto uuurge a la zona metropolitana de Guadalajara, a Los Altos y a León. “Estamos en ese ánimo de construir y ojalá el Presidente pronto nos dé alguna respuesta”.

*La petición

Hace unas semanas el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua publicó un desplegado dirigido a AMLO planteando que no se inunden Temaca, Acasico y Palmarejo; se cancele el trasvase a León y no se permita el llenado de la presa a más de 60 metros de altura, aunque la cortina se quede en 80 metros.

*Alternativas

"Que se cancele el pretendido trasvase a León, ya que cuenta con un abasto de 98.8 por ciento y que se analicen y sean consideradas las opciones para su abasto en el municipio, como son Sierra de Lobos, la laguna de Yuriria, entre otros", señala.

*No se confundan

El guanajuatense respondió que la cortina está a 80 metros, y eso ya no está a discusión. Y agregó: “¿Qué no se ha llenado?, porque no la han cerrado, se inundan los pueblos y por eso se deja correr, agua sí tiene... Hay mucha desinformación”.

***Ale, la agenda

La alcaldesa electa de León, Alejandra Gutiérrez, llegó puntual como invitada al evento de inauguración de la primera etapa del Instituto de Educación Integral del CIPEC, en Villas de San Juan, programado para las 10 de la mañana. Saludó, platicó con los presentes y se retiró a las 11 a.m, justo cuando estaban por iniciar.

*La espera

El retraso es porque esperaban al gobernador Diego Sinhue para dar inicio. Alejandra ya tenía otro compromiso en agenda, así que agradeció y se retiró. El evento inició a las 11 con dos minutos, sin Diego, quien a las 11:05 se integró.

*De última hora

El Mandatario ofreció disculpas por el retraso pues debió atender una reunión fuera de agenda en el Hospital COVID de la 20 de Enero, en León, como parte de una serie de visitas a hospitales para alistarse ante la tercera ola que ya está aquí.

*El compromiso

Lo que sí le tocará a la Alcaldesa cuando entre en funciones es poner el granito de arena, junto con el Gobierno del Estado pues Diego ya comprometió el apoyo, para la construcción de la segunda etapa que consiste en secundaria y preparatoria.

*Exitoso modelo

El trabajo que realiza el CIPEC, lo mismo que otras organizaciones sociales como Fundación León, Auge, Imagina, y más, es digno de tener todo el respaldo posible de la sociedad y del gobierno para que a más niños y jóvenes les cambien la vida.

Renuevan Barra de Abogados

La Barra Mexicana de Abogados Capítulo Guanajuato tomó protesta a su nuevo Consejo Directivo 2021-2023 encabezado por Eurídice Herrera Vega, en sustitución de Héctor Mata. Al acto en el Forum Cultural de León los acompañó el gobernador Diego Sinhue Rodríguez; el alcalde Héctor López; el presidente del Poder Judicial, Héctor Tinajero; el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Chuy Oviedo.

“Trabajando juntos, seguiremos adelante en la ruta del desarrollo, consolidando la vigencia del estado de derecho y la certeza jurídica”, les dijo el Gobernador.

Foto: Twitter Diego Sinhue.

