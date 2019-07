*** FISCALIZACIÓN

Después de un 2018 y 2019 que nada se supo del Sistema Estatal de Fiscalización (SEF), brazo del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), ayer retomaron sesiones y aprobaron un plan 2019-2020.

*** SIEMPRE SÍ

El SEF lo presiden dualmente la Secretaría de Transparencia y la Auditoría Superior del Estado. Los relevos de las administraciones y la postura nacional de no considerar Sistemas Locales de Fiscalización que podrían generar contradicciones, duplicidades y omisiones, lo pusieron en pausa.

*** MANOS A LA OBRA

Marisol Ruenes y Javier Pérez tienen la responsabilidad de empujar el SEF, que no es otra cosa que procurar una eficaz coordinación de quienes son los responsables de fiscalizar los recursos públicos.

***URZÚA, CONFIRMACIÓN

Para el coordinador del PAN en San Lázaro, Juan Carlos Romero, la renuncia del titular de Hacienda, Carlos Urzúa, es una confirmación de que no vamos por buen camino y el Presidente no escucha. “Es imposible mantener un equipo de trabajo donde gobiernan las ocurrencias y la soberbia del líder”. De paso recordó que el Secretario no se nombra en videomensaje, tiene que ser ratificado por diputados.

*MORENOS, CALMA

Los morenistas evitaron polemizar por el que se fue y celebraron por el que llega. “La designación de Arturo Herrera es un acierto para el país, para la economía y para la 4T, es profesional y capaz”, dijo la senadora leonesa Malú Mícher en sus redes, previo a un “se vale discrepar”. Y su compañera, Antares Vázquez, dijo confiar en que las finanzas públicas mejorarán como ha sido con la llegada de AMLO.

*EMPRESARIOS, ALERTA

Y para el sector empresarial no asusta tanto el adiós como los motivos. “Los señalamientos que hace deben investigarse pues si hay conflictos de interés, estaríamos hablando de corrupción”, señaló José Arturo Sánchez, capitán del Consejo Coordinador Empresarial, calificando como “una pena” la salida.

***ENCUENTRO AZUL

A la tradicional reunión de los lunes en el Comité Municipal del PAN en León con los militantes del blanquiazul asistió el dirigente estatal, Román Cifuentes, para hablar de la renovación en puerta de las dirigencias municipales, el Consejo Estatal y el Consejo Nacional, y exhortarlos a mantener la unidad.

*LLAMADO DE ROMÁN

La renovación de las dirigencias municipales es el 11 de agosto. “Que lo hagamos con mucha madurez que ayude a fortalecer la unidad del partido por encima de los grupos y del interés personal”, expresó. Del 12 al 22 de julio se emitirán las convocatorias para el proceso de renovación de los 46 comités.

*NO SE CALLEN

Ahí estuvieron el alcalde Héctor López Santillana, regidores, diputados locales y federales. “Que no se vayan con la finta, no se equivoquen, el PAN sigue creciendo y está más fuerte que nunca”, les dijo. Y les pidió no dejar espacios sin debate y no pueden quedarse callados frente a los errores de AMLO.

***WERA Y ROMERO

En el grupo plural de 16 legisladores constituido ayer para dar seguimiento al acuerdo del 7 de junio entre los gobiernos de México y los Estados Unidos, que acompañará al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, fue incluida la senadora leonesa por el PAN, Alejandra “La Wera” Reynoso Sánchez; así como el coordinador de la bancada de diputados federales, Juan Carlos Romero Hicks.

*GRUPO T-MEC

Se organizarán en cuatro subgrupos de cuatro legisladores para el seguimiento de los temas: Migración y Derechos Humanos; Relaciones Exteriores y del Tratado de EUA-México y Canadá; Economía y Aranceles y Seguridad y Guardia Nacional. El acuerdo dice que estarán hasta antes del 31 de agosto.

*‘TAN POQUITO’

En su intervención “La Wera” externó su preocupación porque “el tiempo se nos está yendo”, y propuso no sea temporal, de reuniones anecdotarias, sino realmente plantear una agenda de mediano y largo plazo en el tema migratorio, reorganización de instituciones, y el acompañamiento al Ejecutivo. Alertó que sigue habiendo vacantes en la Red de Consulados en donde viven miles de mexicanos.