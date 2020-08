Focalizados

Una vez más lo logramos, llegamos al viernes. Hay un tema que en caso de no resolverse pudiera ser impedimento para que en el corto plazo sigan llegando nuevas inversiones a Guanajuato.

Y no, no es la inseguridad, que dicho sea de paso es urgente que se reduzcan sus niveles; porque no podemos negar que es otro factor. Pero en esta ocasión hablamos del recurso energético.

¿Sabía que Guanajuato solamente produce el 57% de la energía que consume?

El 43% restante se trae de otros nodos provocando que los costos sean mayores.

Así que por más acciones que se realicen para la atracción de inversiones y el crecimiento de la industria ya existente; de nada servirá, si no hay capacidad para “enchufarse”.

Desde hace tiempo la búsqueda al exterior ha sido por llamar la atención de los líderes en energías alternas para que consideren instalar plantas por esta zona de México, aunque la coyuntura mundial y los mensajes del Gobierno Federal han venido a poner más dificultad al objetivo.

Automotriz-autopartes es la industria que más requiere de energía para su funcionamiento y son los principales preocupados por el asunto, aunque este como otros casos, no se resuelven de esa forma, sino ocupandonos en ellos, ya tocaron las puertas del gobierno del estado, Diego Sinhue Ródriguez Vallejo, con conocimiento del tema, les dijo adelante ¿Cuántos somos?, ¿Qué hay que hacer? y justamente en esas andan.

La parte positiva de este asunto es que ya van a trabajar y lo harán en equipo. en el que estarán los inversionistas que son los pesos fuertes en la cadena de proveeduría del automotriz, Gobierno de Guanajuato, CFE y la autoridad federal ya dijo que si se juega con las nuevas reglas, también les hagan un espacio. Razón por la que ya trabajan en un proyecto de factibilidad.

Las reuniones están listas para comenzar y nosotros le vamos contando los avances.

Dato por dato

Otro de las oportunidades que a estados como Guanajuato deberán de favorecerle a salir de la coyuntura es el TMEC.

Pero decir que a todas las empresas beneficiará, sería engañarnos, serán únicamente aquellos que estén bien preparados.

Por eso los dos proyectos del próximo mes -Foro de Proveeduría y el Congreso del Capital Humano- que serán virtuales, le cayeron como dijera cierto personaje, “como anillo al dedo” a los involucrados en el Clúster Automotriz del Estado de Guanajuato que preside Rolando Alaníz Rosales.

El Tratado abre oportunidad tanto para atracción de nuevas empresas, como de sustitución en importaciones, así que en el Claugto se pusieron la encomienda de tener una radiografía en digital, de las empresas involucradas en el sector para conocer sus capacidades, productos, rango de costos y una detallada ficha técnica.

Materia informativa que requieren para las oportunidades de negocios que vienen con Estados Unidos y Canadá.

Premiados

En donde seguramente habrá pastel, claro con su respectiva sana distancia, es en las plantas de General Motors México.

La armadora de autos en México fue reconocida por quinto año consecutivo como la empresa automotriz mejor evaluada en el ranking “Las 100 Empresas con mejor reputación en México” de Merco (Monitor

Empresarial de Reputación Corporativa).

En la octava edición del ranking GMM ocupó la posición 42, luego de evaluarlos en 22 sectores.

Y en cuanto a los regalos; van a tener que ser al doble, porque en el listado de “Los 100 Líderes con mejor reputación en México”, Francisco Garza, quien hace un año fue nombrado como Presidente y Director General de la compañía, apareció por primera vez en el ranking, ocupando el número 24 de entre 100 líderes empresariales del país.